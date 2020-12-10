Режим повышенной готовности введен в Иркутске после землетрясения. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Дежурные службы ведут сбор информации о последствиях землетрясения. Оно произошло в Кабанском районе Бурятии сегодня, десятого декабря, в 05:45 по местному времени (00:45 мск). Магнитуда землетрясения составила 5,5.

"Жертв и разрушений не выявлено, управляющие компании начали обследование жилого фонда. Объекты коммунальной инфраструктуры и стратегические объекты, расположенные на территории Иркутска, работают в штатном режиме", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

По данным пресс-службы МЧС России, толчки ощущались в семи муниципальных образованиях: Кабанском, Прибайкальском, Иволгинском, Заиграевском, Селенгинском, Тарбагатайском районах и в городе Улан-Удэ. Сейчас силами 75 групп проводится проверка объектов жизнеобеспечения населения и энергетики.