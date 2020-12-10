В Новосибирске завели еще одно дело об избиении таксистки

Новости

В Москве стартовало голосование по развитию волонтерского движения 11:01
Суд заочно приговорил организатора блокады Крыма к 19 годам 10:52
В России 108 школ закрыты на карантин по COVID-19 10:43
Все больницы и ТЦ обяжут иметь средства индивидуальной защиты и фонари 10:43
На Кубани предложили восстановить работу обсерваторов 10:41
В Московском зоопарке появились на свет детеныши лесных драконов 10:32
Землетрясение на Байкале стало самым сильным за последние 20 лет 10:29
Актер Александр Самойлов перед смертью заразился коронавирусом 10:21
Путин поздравил RT с юбилеем и назвал голосом правды 10:06
Власти проверят, как борются с COVID-19 в отдаленных районах ДФО 10:05
NASA отобрала астронавтов для полета на Луну 09:44
Новые САУ и роботы: какая техника придет в Сухопутные войска РФ 09:25
Как в Москве бесплатно заказать выгул собаки 09:20
Оперштаб: Еще 5820 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:13
Жители семи районов Бурятии ощутили землетрясение на Байкале 09:00
Почти 10 тысяч компаний Москвы обратились за субсидиями ставок по кредитам 08:52
В Москве появился туристический маршрут по купеческим местам 08:51
Средний рост платы за ЖКУ в РФ с июля 2021 года не превысит 4% 08:31
Дистанционный мониторинг лесов выявил почти 4 тысячи нарушений 08:20
Лондон и Евросоюз не смогли выйти из тупика на переговорах по Brexit 07:55
В Мексике обнаружен новый вид китов с клювом 07:15
Еще один монолит найден на автостоянке в Техасе 07:09
Депутат бундестага назвал антироссийские санкции "выстрелом в колено" 06:55
Умер итальянский футболист и чемпион мира 1982 года Паоло Росси 06:43
Вирус птичьего гриппа выявили в восьми префектурах Японии 06:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как рефинансировать ипотеку с материнским капиталом
Как рефинансировать ипотеку с материнским капиталом
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
Смотрите на сайте RG.RU трансляцию презентации книги П. Крашенинникова "История отечественных конституций"
10.12.2020 10:12
Рубрика: Происшествия

В Новосибирске завели еще одно дело об избиении таксистки

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Новосибирские следователи возбудили второе уголовное дело после нападения трех 15-16-летних подростков и их 23-летнего знакомого на женщину-таксиста. Как рассказали в областном Следственном управлении СК РФ, старшего из этой четверки теперь подозревают и в вовлечении несовершеннолетнего в особо тяжкое преступление.

Волгоградца осудили за нападение на таксистку

Напомним, в ночь на 4 декабря женщина после смены в такси остановилась у круглосуточного магазина. На улице к ней подошли четверо пьяных молодых людей и потребовали ключи от автомобиля. Услышав отказ, один из них несколько раз ударил женщину в лицо и повалил на землю. Затем к избиению подключились подростки. После этого молодые люди забрали у потерпевшей ключи, усадили ее в машину и уехали вместе в потерпевшей в неизвестном направлении.

В течение часа автомобиль засекли патрульные ДПС, в результате непродолжительной погони угнанный автомобиль врезался в сугроб на обочине и остановился. Женщине была оказана необходимая помощь, а четверых нападавших задержали. Позже суд принял решение об аресте всех обвиняемых. Было возбуждено уголовное дело по факту угона автомобиля, совершенного группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

Землетрясение на Байкале стало самым сильным за последние 20 лет
Корабли Черноморского флота уйдут на учения со странами НАТО
Прототип Starship разбился при испытаниях в штате Техас
Беларусь ограничит выезд из страны из-за коронавируса
Депутат бундестага назвал антироссийские санкции "выстрелом в колено"
В МЧС предложили ужесточить наказание за поджог леса
Видео
Видео
Бетоновоз чудом не раздавил легковушку