В Новосибирске завели еще одно дело об избиении таксистки

Новосибирские следователи возбудили второе уголовное дело после нападения трех 15-16-летних подростков и их 23-летнего знакомого на женщину-таксиста. Как рассказали в областном Следственном управлении СК РФ, старшего из этой четверки теперь подозревают и в вовлечении несовершеннолетнего в особо тяжкое преступление.

Напомним, в ночь на 4 декабря женщина после смены в такси остановилась у круглосуточного магазина. На улице к ней подошли четверо пьяных молодых людей и потребовали ключи от автомобиля. Услышав отказ, один из них несколько раз ударил женщину в лицо и повалил на землю. Затем к избиению подключились подростки. После этого молодые люди забрали у потерпевшей ключи, усадили ее в машину и уехали вместе в потерпевшей в неизвестном направлении.

В течение часа автомобиль засекли патрульные ДПС, в результате непродолжительной погони угнанный автомобиль врезался в сугроб на обочине и остановился. Женщине была оказана необходимая помощь, а четверых нападавших задержали. Позже суд принял решение об аресте всех обвиняемых. Было возбуждено уголовное дело по факту угона автомобиля, совершенного группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья.