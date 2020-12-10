В Ленобласти на муниципального депутата завели дело за кражу рельсов

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело в отношении депутата города Лебяжье, который попался с поличным при попытки украсть железнодорожные рельсы, ведущие из его родного города на станцию Краснофлотск.

Народному избраннику вменяют покушение на кражу, которая совершена группой лиц по предварительному сговору. В сговор, как считают в следствии, муниципальный депутат вступил со своим товарищем.

Их застали при распиливании рельсов на куски. По оценкам следователей, общая стоимость имущества, которое пытались похитить мужчины, составила 15 тысяч рублей.

Но если бы их замысел удался и они бы сдали рельсы в пункт приема цветмета, то выручили бы в несколько раз меньше.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. В том числе волнует их вопрос, что подвигло народного избранника к такому поступку.