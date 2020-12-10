Гектар оформят досрочно

Дальневосточный гектар можно оформить в собственность досрочно, не дожидаясь положенных пяти лет. Это смогут сделать те, кто оформил кредит на строительство индивидуального дома на выбранном участке. Это позволит передавать землю в залог банку при оформлении ипотеки.

Новая профессия в декрете

Женщины, которые находятся в отпуске за ребенком до трех лет, смогут освоить новую профессию или получить дополнительное образование, обратившись в любой центр занятости, а не только по месту регистрации. А центры занятости, в свою очередь, обязаны выдать им направление на обучение по востребованным на рынке труда профессиям. Как подчеркнули в минтруде, женщины в декрете могут получить новую специальность или обновить свои знания, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке труда.

Средства реабилитации - где угодно

Технические средства реабилитации инвалидам теперь будут выдавать по месту пребывания. В законе больше нет привязки к месту регистрации, россияне с ограниченными возможностями здоровья смогут обращаться за протезами или инвалидными колясками в ближайшее отделение Фонда социального страхования в любом городе или регионе. Это особенно актуально для тех, кто проходит длительное лечение или временно проживает в другом месте, и стало возможным благодаря созданию единой системы учета технических средств реабилитации, с помощью которой можно отслеживать их доставку адресатам.

Порты закроют от браконьеров

Россия ратифицировала соглашение по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого (ННН) рыбного промысла. Соглашение обязывает страны, присоединившиеся к договору, ввести в своих портах меры для предотвращения выгрузки незаконных уловов. Также страны должны обмениваться информацией о судах, уличенных в ННН-промысле или ведущих деятельность, связанную с ними. Документ разрешает отказывать в заходе в порт судам, уличенным в ННН-промысле. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), на незаконный вылов приходится около 15% объема промышленного рыболовства.

Изменен закон о концессиях

Принадлежащие государству объекты производства, передачи и распределения электроэнергии получают право участвовать в партнерстве с частными инвесторами (концессионное соглашение) и осуществлять отдельные полномочия собственника (концедента). Для таких объектов предусмотрены условия об обязательном объеме валовой выручки концессионера в рамках соглашения, в том числе на каждый год концессии. Ранее права распространялись только на объекты теплоснабжения.

Сельхозкооперативу облегчили жизнь

Небольшие кредитные сельхозкооперативы освобождаются от соблюдения некоторых финансовых нормативов, в частности, в которых менее 200 членов. Речь идет о соотношении суммы кредита или займа, привлеченного или предоставленного одному члену, к общей сумме долга кооператива. По данным Банка России, такие кооперативы составляют менее 20% рынка кредитных сельхозкооперативов по объемам заемных операций и численности членов.

Работников теплоснабжения проверят

Работники теплоснабжающих организаций и эксплуатирующих объекты теплоснабжения, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, обязаны проходить профессиональную подготовку и аттестацию. Уточнены положения по вопросам обучения, проверки знания и требований безопасности работников в сфере электроэнергетики.

Ипотечные сертификаты - в прошлом

Ипотечные сертификаты участия будут выводиться из оборота. Это предусмотрено поправками в Закон "Об ипотечных ценных бумагах". Определяется порядок планового погашения ипотечных сертификатов участия и прекращение выдачи новых. Эти ценные бумаги не показали себя востребованным финансовым инструментом. Более популярны инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда, у которых есть ряд преимуществ.