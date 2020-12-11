Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. N 414-ФЗ "О внесении изменения в статью 23 Закона Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации"

Новости

Путин обязал чиновников отчитываться о своей криптовалюте 21:19
В Подмосковье загорелся научный центр ФМБА 21:15
Легойда назвал религиозное образование "прививкой от радикализма" 21:03
Стали известны номинанты Премии британского независимого кино 20:57
Голикова прокомментировала статистику смертности от COVID-19 20:43
Вышел трейлер боевика "Никто" от автора "Джона Уика" и Ильи Найшуллера 20:35
Кузнецова: Нужна цифровая платформа с данными по детям с орфанными болезнями 20:29
Кузнецова: Около 13 тысяч детей в домах-интернатах нуждаются в медпомощи 20:20
Определена дата заседания Совета глав государств СНГ 19:54
В посольстве РФ подтвердили высылку двух дипломатов из Нидерландов 19:43
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум в надежде на вакцину 19:40
Песков назвал оговоркой слова Путина про Сафронова 18:55
В праздники службы и поликлиники Москвы будут работать в усиленном режиме 18:53
Власти Москвы обдумают идею преференций для привившихся от COVID-19 18:52
Власти Москвы призвали пенсионеров отказаться от новогоднего шопинга 18:48
В Баку завершился военный парад 18:43
В столице не растет количество госпитализируемых с диагнозом ковид 18:39
Собянин попросил москвичей побыть в канун Нового года дома 18:27
Собянин: 20 тысяч москвичей записались на вакцинацию от коронавируса 18:27
Вице-спикер ГД обратится в Минздрав насчет нехватки лекарств в аптеках 18:24
Путин попросил ФСБ и МВД найти 97-летнюю женщину из Ессентуков 17:30
В Москве назвали победителей конкурса "Лучшая детская школа искусств" 17:18
Арестован житель Тульской области, готовивший нападение на школу 17:10
Система прослеживаемости драгметаллов заработала в тестовом режиме 16:51
Путин готов проработать инициативу не связывать помилование с признанием вины 16:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
11 декабря 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 280(8334)

Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. N 414-ФЗ "О внесении изменения в статью 23 Закона Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации"

Дата подписания 8 декабря 2020 г.
Опубликован 11 декабря 2020 г.

Принят Государственной Думой 18 ноября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 2 декабря 2020 года

Внести в абзац первый пункта 11 статьи 23 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 20 апреля 1996 года N 36-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 18, ст. 565; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1915; 1999, N 29, ст. 3696; 2003, N 2, ст. 160; 2011, N 29, ст. 4296; N 49, ст. 7039; 2013, N 27, ст. 3454, 3477; 2014, N 30, ст. 4217; 2016, N 1, ст. 8; 2018, N 51, ст. 7858; 2020, N 31, ст. 5027) изменение, изложив его в следующей редакции:

"11. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет осуществляются по направлению органов службы занятости по востребованным на рынке труда профессиям (специальностям) при условии обращения женщин указанной категории в органы службы занятости по месту жительства или по месту пребывания и предъявления ими паспорта или документа, его заменяющего, копии документа, связанного с работой и подтверждающего нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и свидетельства о рождении ребенка.".

Президент Российской Федерации В. Путин