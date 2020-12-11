Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. N 414-ФЗ "О внесении изменения в статью 23 Закона Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 18 ноября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 2 декабря 2020 года

Внести в абзац первый пункта 11 статьи 23 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 20 апреля 1996 года N 36-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 18, ст. 565; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1915; 1999, N 29, ст. 3696; 2003, N 2, ст. 160; 2011, N 29, ст. 4296; N 49, ст. 7039; 2013, N 27, ст. 3454, 3477; 2014, N 30, ст. 4217; 2016, N 1, ст. 8; 2018, N 51, ст. 7858; 2020, N 31, ст. 5027) изменение, изложив его в следующей редакции:

"11. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет осуществляются по направлению органов службы занятости по востребованным на рынке труда профессиям (специальностям) при условии обращения женщин указанной категории в органы службы занятости по месту жительства или по месту пребывания и предъявления ими паспорта или документа, его заменяющего, копии документа, связанного с работой и подтверждающего нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и свидетельства о рождении ребенка.".

Президент Российской Федерации В. Путин