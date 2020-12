Стали известны номинанты Премии британского независимого кино

Члены жюри Премии британского независимого кино BIFA (British Independent Film Awards) обнародовали список номинантов. Победители станут известны в феврале 2021 года. По количеству номинаций лидирует драма с элементами ужасов "Святая Мод" (Saint Maud) Роуз Гласс.

В номинации "Лучший фильм" помимо вышеупомянутого значится "Наркоторговец" (Саlm With Horses) Ника Роулэнда, "Его дом" (His House) Реми Уикса, Rocks Cары Гаврон, и, конечно же, "Отец" (Father) c Энтони Хопкинсом и Оливией Колман. В номинации "Лучший режиссер" представлены создатели этих же пяти работ. В номинации "Лучший сценарий" присутствуют те же проекты за исключением "Наркоторговца", его место заняла рэп-драма "Откуда ты родом?" (Mogul Mowgli).

В номинацию "Лучший международный фильм" попали "Молочные зубы" (Babyteeth) Шеннон Мерфи, "Отверженные" (Les misérables) Ладжа Ли, "Никогда, редко, иногда, всегда" (Never Rarely Sometimes Always) Элизы Хиттман, "Земля кочевников" (Nomadland) Хлои Чжао и "Ночь" (Notturno) Джанфранко Рози, удостоившаяся премий Венецианского фестиваля.

На звание лучшего актера будут претендовать: Космо Джарвис ("Наркоторговец"), Энтони Хопкинс ("Отец"), Сопе Дирису ("Его дом"), Амир Эль-Марси ("Забвение"), Риз Ахмед ("Откуда ты родом?"). Лучшей актрисой по версии премии станет одна из следующих кандидатур: Морфидд Кларк ("Святая Мод"), Клэр Данн ("Сама по себе"), Вунми Моссаку ("Его дом"), Андреа Райзборо (Luxor), Букки Бакрай (Rocks)

С полным списком номинантов можно ознакомиться здесь.