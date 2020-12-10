Вышел трейлер боевика "Никто" от автора "Джона Уика" и Ильи Найшуллера

Лучший боевик 2021 года уже определён, без вариантов. Им станет "Никто" с Бобом Оденкёрком - обнародованный сегодня трейлер фильма ни на секунду не даёт в том усомниться.

Да, собственно, и трейлер смотреть необязательно, достаточно взглянуть на имена ответственных за проект: сценарист - создатель "Джона Уика" Дерек Колстад; в продюсерах - Дэвид Литч, помимо того же "Джона Уика" работавший в том числе над "Дэдпулом 2" и "Взрывной блондинкой"; оператор - Павел Погоржельский, соратник Ари Астера; наконец, режиссёр - постановщик в первую очередь "Хардкора", а уже потом кучи рекламных роликов и видеоклипов Илья Найшуллер. Воистину команда мечты.

В трейлере, естественно, всё так и сулит неописуемый восторг, одновременно восстанавливая веру в человечества, улучшая аппетит и тонизируя. Помимо Одеркёрка там ещё есть Александр Паль, Алексей Серебряков в роли главзлодея, а также Кристофер Ллойд.

Сюжет - присутствует: с виду простой и безобидный мужик выходит на тропу войны с нехорошими дядями. И этого вполне достаточно.

Мировая премьера - кинотеатральная, что особо подчёркивается - назначена на 26 февраля.