Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. N 415-ФЗ "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона "О рекламе"

Принят Государственной Думой 18 ноября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 2 декабря 2020 года

Внести в часть 5 статьи 5 Федерального закона от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ "О рекламе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 12, ст. 1232; N 52, ст. 5497; 2007, N 16, ст. 1828; 2011, N 30, ст. 4566, 4600; 2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4033; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6981; 2016, N 27, ст. 4214; 2018, N 15, ст. 2032; 2019, N 18, ст. 2217; 2020, N 31, ст. 5062) изменение, дополнив ее пунктом 7 следующего содержания:

"7) указание на то, что объект рекламирования может быть использован в целях искажения показаний приборов учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии.".

Президент Российской Федерации В. Путин