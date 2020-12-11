Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. N 385-ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Государственной Думой 26 ноября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 2 декабря 2020 года

Статья 1. Основные характеристики федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики федерального бюджета на 2021 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового внутреннего продукта в размере 115 533 млрд рублей и уровня инфляции, не превышающего 3,7 процента (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов федерального бюджета в сумме 18 765 101 678,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов федерального бюджета в сумме 21 520 068 140,5 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Российской Федерации на 1 января 2022 года в сумме 18 315 272 293,1 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внешнего долга Российской Федерации на 1 января 2022 года в сумме 72,0 млрд долларов США, или 61,0 млрд евро;

5) дефицит федерального бюджета в сумме 2 754 966 462,3 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики федерального бюджета на 2022 год и на 2023 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового внутреннего продукта в размере соответственно 124 223 млрд рублей и 132 822 млрд рублей и уровня инфляции, не превышающего соответственно 4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года) и 4,0 процента (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года):

1) прогнозируемый общий объем доходов федерального бюджета на 2022 год в сумме 20 637 497 128,9 тыс. рублей, в том числе прогнозируемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в сумме 702 650 667,8 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 22 262 676 600,8 тыс. рублей, в том числе прогнозируемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в сумме 787 335 156,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов федерального бюджета на 2022 год в сумме 21 884 992 095,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 547 124 802,4 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 23 671 297 852,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 183 564 892,6 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Российской Федерации на 1 января 2023 года в сумме 20 519 245 962,7 тыс. рублей и на 1 января 2024 года в сумме 22 946 941 124,0 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внешнего долга Российской Федерации на 1 января 2023 года в сумме 73,2 млрд долларов США, или 61,0 млрд евро, и на 1 января 2024 года в сумме 73,6 млрд долларов США, или 60,9 млрд евро;

5) дефицит федерального бюджета на 2022 год в сумме 1 247 494 967,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 1 408 621 251,8 тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 1 к настоящему Федеральному закону.

2. Доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, поступающие от плательщиков на территории Ненецкого автономного округа, подлежат зачислению в бюджет Архангельской области по установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Федеральным законом нормативам, за исключением доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, зачисляемых в бюджет Ненецкого автономного округа по нормативам согласно приложению 2 к настоящему Федеральному закону.

3. Доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, поступающие от плательщиков на территориях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа, подлежат зачислению соответственно в бюджеты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа по установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Федеральным законом нормативам, за исключением налоговых доходов от налога на прибыль организаций, зачисляемых в бюджет Тюменской области по нормативу согласно приложению 2 к настоящему Федеральному закону.

4. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, распределяются в следующем порядке:

1) в 2021 году:

77,7 процента доходов, указанных в абзаце первом настоящей части, - по нормативам, установленным в таблице 1 приложения 3 к настоящему Федеральному закону;

22,3 процента доходов, указанных в абзаце первом настоящей части, - по нормативам, установленным в таблице 2 приложения 3 к настоящему Федеральному закону;

2) в 2022 году:

69,9 процента доходов, указанных в абзаце первом настоящей части, - по нормативам, установленным в таблице 1 приложения 3 к настоящему Федеральному закону;

30,1 процента доходов, указанных в абзаце первом настоящей части, - по нормативам, установленным в таблице 2 приложения 3 к настоящему Федеральному закону;

3) в 2023 году:

63,5 процента доходов, указанных в абзаце первом настоящей части, - по нормативам, установленным в таблице 1 приложения 3 к настоящему Федеральному закону;

36,5 процента доходов, указанных в абзаце первом настоящей части, - по нормативам, установленным в таблице 2 приложения 3 к настоящему Федеральному закону.

5. Доходы от акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации, направляются территориальными органами Федерального казначейства в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для их последующего распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации и бюджетом города Байконура в следующем порядке:

1) в 2021 году:

62,5 процента доходов, указанных в абзаце первом настоящей части:

до дня (включительно) достижения доходами, указанными в абзаце втором настоящего пункта, величины, указанной в приложении 4 к настоящему Федеральному закону:

20 процентов - по нормативам, установленным в таблице 1 приложения 5 к настоящему Федеральному закону;

80 процентов - пропорционально объемам розничных продаж указанной продукции в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

со дня, следующего за днем превышения доходами, указанными в абзаце втором настоящего пункта, величины, указанной в приложении 4 к настоящему Федеральному закону, - пропорционально объемам розничных продаж указанной продукции в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

37,5 процента доходов, указанных в абзаце первом настоящей части, - по нормативам, установленным в таблице 2 приложения 5 к настоящему Федеральному закону;

2) в 2022 году:

62,5 процента доходов, указанных в абзаце первом настоящей части:

до дня (включительно) достижения доходами, указанными в абзаце втором настоящего пункта, величины, указанной в приложении 4 к настоящему Федеральному закону:

10 процентов - по нормативам, установленным в таблице 1 приложения 5 к настоящему Федеральному закону;

90 процентов - пропорционально объемам розничных продаж указанной продукции в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

со дня, следующего за днем превышения доходами, указанными в абзаце втором настоящего пункта, величины, указанной в приложении 4 к настоящему Федеральному закону, - пропорционально объемам розничных продаж указанной продукции в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

37,5 процента доходов, указанных в абзаце первом настоящей части, - по нормативам, установленным в таблице 2 приложения 5 к настоящему Федеральному закону;

3) в 2023 году:

62,5 процента доходов, указанных в абзаце первом настоящей части, - пропорционально объемам розничных продаж указанной продукции в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

37,5 процента доходов, указанных в абзаце первом настоящей части, - по нормативам, установленным в таблице 2 приложения 5 к настоящему Федеральному закону.

6. Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежат зачислению в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году.

7. Доходы от уплаты акцизов на спирт этиловый, произведенный из пищевого или непищевого сырья на территории Российской Федерации, акцизов на спиртосодержащую продукцию, произведенную на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации в размере 50 процентов объема указанных доходов, направляются территориальными органами Федерального казначейства в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для их последующего распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации по нормативам согласно приложению 7 к настоящему Федеральному закону.

8. Доходы от акцизов на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации, направляются территориальными органами Федерального казначейства в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для их последующего распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации по нормативам согласно приложению 6 к настоящему Федеральному закону.

9. Доходы от платы за публичный сервитут, предусмотренной решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений), подлежат зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в следующем порядке:

1) в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности, в собственности субъектов Российской Федерации (в том числе городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, если законодательством города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя не установлено иное), в муниципальной собственности (за исключением земельных участков, указанных в пунктах 2 и 3 настоящей части), - в бюджет соответствующего публично-правового образования, в собственности которого находится земельный участок, по нормативу 100 процентов;

2) в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности, осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации:

в бюджеты городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя по нормативу 100 процентов, если законодательством города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя не установлено иное;

в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу не более 50 процентов, а также:

в бюджеты муниципальных округов, городских округов и городских округов с внутригородским делением в отношении земельных участков, которые расположены в границах муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением, по нормативу не менее 50 процентов, если законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации не установлено иное;

в бюджеты муниципальных районов в отношении земельных участков, которые расположены на межселенных территориях, по нормативу не менее 50 процентов, если законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации не установлено иное;

в бюджеты городских поселений и сельских поселений в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских, сельских поселений, по нормативу не менее 50 процентов, если законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации не установлено иное;

3) в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены:

в границах городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, - в бюджеты городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя по нормативу 100 процентов, если законодательством города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя не установлено иное;

в границах муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением, городских, сельских поселений, - в бюджет муниципального образования, на территории которого находится земельный участок, по нормативу 100 процентов, если иное не установлено абзацами четвертым и пятым настоящего пункта;

в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, - в бюджеты муниципальных районов по нормативу 100 процентов;

в границах городских поселений, - в бюджеты муниципальных районов по нормативу 50 процентов и в бюджеты городских поселений по нормативу 50 процентов.

10. Доходы от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете, в соответствии со статьей 24213 Бюджетного кодекса Российской Федерации распределенные в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации, подлежат зачислению соответственно в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу 100 процентов.

11. Доходы от сумм административных штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, если постановления о наложении указанных административных штрафов вынесены по результатам рассмотрения протоколов об административных правонарушениях, составленных должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, включенными в перечни, утвержденные высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), поступающие в бюджеты субъектов Российской Федерации в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2021 года, подлежат зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2020 году.

Статья 3. Главные администраторы доходов федерального бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов федерального бюджета согласно приложению 8 к настоящему Федеральному закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета согласно приложению 9 к настоящему Федеральному закону.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году

1. Установить, что в 2021 году:

1) возврат суммы налога, подлежащей возмещению в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, подлежит отражению по коду классификации доходов бюджетов, предусмотренному для учета доходов от указанного налога;

2) уплата процентов, начисленных при нарушении срока возврата сумм излишне уплаченного или излишне взысканного налога (авансового платежа), сбора, соответствующих пеней и штрафов, и процентов, начисленных на суммы излишне взысканного налога, сбора, соответствующих пеней и штрафов, подлежит отражению по коду классификации доходов бюджетов, предусмотренному для учета доходов от указанного налога (авансового платежа), сбора, соответствующих пеней и штрафов, с применением отдельного кода подвида доходов;

3) уплата процентов, начисленных при нарушении срока возврата (зачета) сумм излишне уплаченных или излишне взысканных вывозных таможенных пошлин, соответствующих пеней, таможенных сборов, и процентов, начисленных на суммы излишне взысканных вывозных таможенных пошлин, соответствующих пеней, таможенных сборов, подлежит отражению по коду классификации доходов бюджетов, предусмотренному для учета доходов от указанных вывозных таможенных пошлин, таможенных сборов, с применением отдельного кода подвида доходов;

4) уплата процентов, начисленных при нарушении срока возврата (зачета) сумм излишне уплаченных или излишне взысканных ввозных таможенных пошлин, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, соответствующих пеней, и процентов, начисленных на суммы излишне взысканных ввозных таможенных пошлин, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, соответствующих пеней, подлежит отражению по коду классификации доходов бюджетов, предусмотренному для учета сумм, перечисляемых в федеральный бюджет после распределения ввозных таможенных пошлин, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, уплаченных на территории Российской Федерации, с применением отдельного кода подвида доходов;

5) авансовые платежи в счет будущих таможенных платежей и денежные залоги в обеспечение уплаты таможенных платежей, поступившие на отдельный казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений, в полном объеме подлежат зачислению в доход федерального бюджета;

6) уплата денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежит отражению по отдельному коду бюджетной классификации доходов бюджетов, предусмотренному для учета доходов соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации;

7) возврат излишне уплаченных сумм денежных взысканий (штрафов), поступивших до 1 января 2020 года, осуществляется из бюджета бюджетной системы Российской Федерации, в который они были зачислены;

8) администрирование доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, осуществляется администратором доходов бюджета, которым ведется учет указанной задолженности.

2. Установить, что факт уплаты обязательных платежей в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, государственным (муниципальным) учреждением, которому в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации открыт лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства (финансовом органе субъекта Российской Федерации или финансовом органе муниципального образования), подтверждается распоряжением о переводе денежных средств с отметкой соответствующего территориального органа Федерального казначейства (финансового органа субъекта Российской Федерации или финансового органа муниципального образования).

3. Установить, что в 2021 году невыясненные поступления, зачисленные в федеральный бюджет до 1 января 2018 года, по которым по состоянию на 1 января 2021 года не осуществлены возврат, зачет, уточнение, подлежат отражению Федеральным казначейством по коду классификации доходов бюджетов, предусмотренному для учета прочих неналоговых доходов федерального бюджета.

4. Указанные в части 3 настоящей статьи прочие неналоговые доходы федерального бюджета возврату, зачету, уточнению не подлежат.

Статья 5. Особенности использования средств, предоставляемых отдельным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в 2021 году

1. Установить, что в 2021 году в случаях, предусмотренных настоящей статьей, территориальные органы Федерального казначейства в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, осуществляют казначейское сопровождение средств в валюте Российской Федерации, указанных в части 2 (с учетом положений частей 3 - 6) настоящей статьи, включая остатки средств, предусмотренные частями 10 и 11 настоящей статьи (далее - целевые средства).

При казначейском сопровождении целевых средств операции по зачислению и списанию целевых средств осуществляются на казначейских счетах, открытых в территориальных органах Федерального казначейства, и отражаются на лицевых счетах, открытых в установленном Федеральным казначейством порядке в территориальных органах Федерального казначейства юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

При казначейском сопровождении целевых средств, за исключением целевых средств, указанных в пункте 7 части 2 настоящей статьи, территориальными органами Федерального казначейства в установленном Министерством финансов Российской Федерации порядке осуществляется санкционирование расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства.

При казначейском сопровождении целевых средств юридические лица в соответствии с установленным Правительством Российской Федерации порядком ведут раздельный учет результатов финансовохозяйственной деятельности по каждому соглашению, государственному (муниципальному) контракту (контракту, договору) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг.

2. Установить, что казначейскому сопровождению подлежат следующие целевые средства, направляемые в том числе на реализацию национальных проектов:

1) субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий федеральным бюджетным и автономным учреждениям) и бюджетные инвестиции юридическим лицам, предоставляемые в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) взносы в уставные (складочные) капиталы юридических лиц (дочерних обществ юридических лиц), вклады в имущество юридических лиц (дочерних обществ юридических лиц), не увеличивающие их уставные (складочные) капиталы, источником финансового обеспечения которых являются субсидии и бюджетные инвестиции, указанные в пункте 1 настоящей части;

3) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым получателями субсидий и бюджетных инвестиций, указанных в пункте 1 настоящей части, а также получателями взносов (вкладов), указанных в пункте 2 настоящей части, с исполнителями по контрактам (договорам), источником финансового обеспечения которых являются такие субсидии, бюджетные инвестиции и взносы (вклады);

4) авансовые платежи по государственным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг (за исключением государственных контрактов, заключаемых в целях реализации государственного оборонного заказа), заключаемым на сумму 100 000,0 тыс. рублей и более;

5) расчеты по государственным контрактам, заключаемым в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" на сумму более 600,0 тыс. рублей, а также расчеты по контрактам (договорам), заключаемым в целях исполнения указанных государственных контрактов на сумму более 600,0 тыс. рублей;

6) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 100 000,0 тыс. рублей и более федеральными бюджетными и автономными учреждениями, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 781 и статьей 782 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

7) расчеты по государственным контрактам, заключаемым в целях реализации государственного оборонного заказа на сумму более 600,0 тыс. рублей, а также расчеты по контрактам (договорам), заключаемым в рамках исполнения указанных государственных контрактов на сумму более 600,0 тыс. рублей;

8) авансовые платежи по государственным (муниципальным) контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 100 000,0 тыс. рублей и более государственными заказчиками для обеспечения государственных нужд субъекта Российской Федерации (муниципальными заказчиками для обеспечения муниципальных нужд), авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 100 000,0 тыс. рублей и более бюджетными и автономными учреждениями субъекта Российской Федерации (муниципальными бюджетными и автономными учреждениями), субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий бюджетным и автономным учреждениям субъекта Российской Федерации (муниципальным бюджетным и автономным учреждениям), бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями, предоставляемые из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), если источником финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования) являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности);

9) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями и соисполнителями в рамках исполнения указанных в пунктах 3, 4, 6 и 8 настоящей части государственных (муниципальных) контрактов (контрактов, договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, концессионных соглашений;

10) средства, получаемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в случаях, установленных Правительством Российской Федерации.

3. Положения пунктов 1 - 9 части 2 и части 7 настоящей статьи не распространяются на средства:

1) предоставляемые из федерального бюджета:

банкам и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ";

юридическим лицам в порядке возмещения недополученных доходов или возмещения фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг;

социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность, предусмотренную статьей 311 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", организациям кинематографии, региональным и муниципальным средствам массовой информации, а также политическим партиям в целях компенсации финансовых затрат по итогам их участия в выборах;

юридическим лицам за заслуги перед государством в области науки и техники, образования, культуры, искусства и средств массовой информации (гранты, кроме грантов, условиями предоставления которых установлено требование их использования после подтверждения на соответствие условиям и (или) целям, установленным при их предоставлении, гранты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, премии, стипендии и иные поощрения);

некоммерческим организациям в виде имущественного взноса на обеспечение культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности по решению Президента Российской Федерации;

2) предоставляемые на основании государственных (муниципальных) контрактов (контрактов, договоров, соглашений), заключаемых:

в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих юридическим лицам инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами;

в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, исполнение которых подлежит банковскому сопровождению;

с государственными (муниципальными) казенными учреждениями, являющимися исполнителями государственных (муниципальных) контрактов (контрактов, договоров);

3) предоставляемые для выполнения государственного оборонного заказа:

в целях проведения операций, осуществляемых на отдельных счетах, открытых в уполномоченных банках в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе";

в целях обеспечения органов внешней разведки Российской Федерации средствами разведывательной деятельности;

в целях обеспечения органов федеральной службы безопасности средствами контрразведывательной деятельности, борьбы с терроризмом;

в целях осуществления Федеральной службой охраны Российской Федерации проектно-изыскательских работ, капитального ремонта, строительства и реконструкции объектов капитального строительства в интересах объектов государственной охраны;

в целях обеспечения Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" товарами, работами, услугами по разработке, испытаниям, производству, разборке и утилизации ядерных боеприпасов и ядерных зарядов, обеспечению их надежности и безопасности на всех стадиях жизненного цикла, поддержанию базовых и критических технологий на всех стадиях жизненного цикла ядерных боеприпасов, ядерных зарядов, в том числе по обеспечению ядерной и радиационной безопасности, формированию государственного запаса специального сырья и делящихся материалов;

на основании государственных контрактов, контрактов (договоров), заключаемых в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих юридическим лицам инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами;

на основании государственных контрактов (контрактов, договоров), головными исполнителями, исполнителями которых являются государственные (муниципальные) казенные учреждения;

на основании государственных контрактов, заключаемых в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в рамках выполнения государственного оборонного заказа;

4) по решению Правительства Российской Федерации, получаемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями на основании контрактов (договоров), заключаемых в рамках исполнения соглашений (договоров) о предоставлении субсидий (бюджетных инвестиций).

4. Установить, что при казначейском сопровождении средств государственного оборонного заказа:

1) государственный заказчик государственного оборонного заказа обязан:

уведомлять до заключения государственного контракта головного исполнителя о необходимости открытия в территориальном органе Федерального казначейства соответствующего лицевого счета;

направлять в территориальный орган Федерального казначейства уведомление о полном исполнении государственного контракта;

2) головной исполнитель, исполнитель по государственному контракту, контракту (договору), заключаемым в рамках выполнения государственного оборонного заказа, обязаны:

открывать лицевые счета, указанные в абзаце втором пункта 1 настоящей части;

соблюдать режим лицевых счетов, указанных в абзаце втором пункта 1 настоящей части;

уведомлять до заключения контрактов (договоров) исполнителей о необходимости открытия в территориальном органе Федерального казначейства лицевого счета, указанного в абзаце втором пункта 1 настоящей части;

представлять по запросу территориального органа Федерального казначейства и Федеральной службы по финансовому мониторингу в течение пяти рабочих дней со дня получения указанного запроса информацию о каждом привлеченном исполнителе (идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе).

5. При казначейском сопровождении средств государственного оборонного заказа в условия государственного контракта, контракта (договора), заключаемых в рамках выполнения государственного оборонного заказа, включаются:

1) положения о применении казначейского сопровождения средств при исполнении государственного контракта, контракта (договора);

2) положения, содержащиеся в абзацах втором - пятом пункта 2 части 4 настоящей статьи;

3) положения о перечислении прибыли в размере, согласованном сторонами при заключении контракта (договора) и предусмотренном его условиями, после исполнения контракта (договора) и представления в территориальный орган Федерального казначейства акта приема-передачи товара (акта выполненных работ, оказанных услуг);

4) положения о перечислении средств государственного оборонного заказа головным исполнителем в согласованном государственным заказчиком размере, не превышающем размера прибыли, подлежащего применению государственным заказчиком в составе цены продукции в порядке, установленном Правительством Российской Федерации для определения начальной (максимальной) цены государственного контракта или цены государственного контракта, заключаемого с единственным головным исполнителем, в случае частичного исполнения головным исполнителем государственного контракта, если результатом такого частичного исполнения являются принятые государственным заказчиком товары, работы, услуги.

6. При казначейском сопровождении средств государственного оборонного заказа Правительство Российской Федерации определяет:

1) режим лицевых счетов, указанных в абзаце втором пункта 1 части 4 настоящей статьи, и порядок осуществления контроля за его соблюдением, а также особенности закрытия таких лицевых счетов;

2) порядок санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются средства государственного оборонного заказа;

3) порядок приостановления открытия (отказа в открытии) лицевых счетов, указанных в абзаце втором пункта 1 части 4 настоящей статьи, по критериям, установленным Федеральным казначейством по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу;

4) порядок приостановления (отмены приостановления) операций по лицевым счетам, указанным в абзаце втором пункта 1 части 4 настоящей статьи, и отказа в проведении приостановленной операции территориальными органами Федерального казначейства по критериям, установленным Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу;

5) иные положения при казначейском сопровождении средств государственного оборонного заказа.

7. Установить, что территориальные органы Федерального казначейства осуществляют в установленном Правительством Российской Федерации порядке, указанном в части 1 настоящей статьи, на основании обращения финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования) казначейское сопровождение:

1) субсидий (грантов в форме субсидий), предоставляемых из бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств указанных субъектов Российской Федерации по поддержке отраслей промышленности и сельского хозяйства, а также авансовых платежей по контрактам (договорам), источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии;

2) субсидий, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации фонду капитального ремонта субъекта Российской Федерации, фонду развития промышленности субъекта Российской Федерации на обеспечение их деятельности, средств, получаемых фондом капитального ремонта субъекта Российской Федерации за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, уплаченных собственниками помещений в многоквартирных домах, а также авансовых платежей по контрактам (договорам), источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии и средства;

3) субсидий, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации общественно-государственной организации, созданной в соответствии с указом Президента Российской Федерации, в случае, если в соответствии с частью 2 настоящей статьи субсидии, предоставляемые данной организации из федерального бюджета, подлежат казначейскому сопровождению, а также расчетов, связанных с исполнением контрактов (договоров), источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии.

8. Установить, что перечисление средств по оплате обязательств юридических лиц в пределах суммы, необходимой для оплаты фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (далее - казначейское обеспечение обязательств), осуществляется в соответствии с настоящей частью в отношении:

1) субсидий, указанных в пункте 1 части 2 настоящей статьи, определенных правовыми актами главных распорядителей средств федерального бюджета, осуществляющих как получатели средств федерального бюджета предоставление указанных субсидий (за исключением субсидий государственным корпорациям, определенным решениями Правительства Российской Федерации), а также авансовых платежей по контрактам (договорам), источником финансового обеспечения которых являются такие субсидии;

2) целевых средств, предоставляемых юридическим лицам на основании государственных контрактов, определенных правовыми актами федеральных органов государственной власти, Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", осуществляющих бюджетные полномочия главного распорядителя средств федерального бюджета, в отношении государственных контрактов, заключаемых ими и подведомственными им получателями средств федерального бюджета, в том числе государственных контрактов, предметом которых является строительство (реконструкция) объектов государственной собственности Российской Федерации, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу на 2021 год, а также контрактов (договоров), заключаемых в рамках их исполнения;

3) средств, получаемых юридическими лицами в случаях, установленных Правительством Российской Федерации.

9. Условие о казначейском обеспечении обязательств включается в условия соответствующих государственных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, указанных в части 8 настоящей статьи, а также контрактов (договоров), заключаемых в рамках их исполнения.

Казначейское обеспечение обязательств при казначейском сопровождении целевых средств осуществляется в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

Федеральное казначейство устанавливает формы документов, применяемых при казначейском обеспечении обязательств при казначейском сопровождении целевых средств, и порядок их заполнения.

Правительство Российской Федерации устанавливает случаи казначейского обеспечения обязательств при банковском сопровождении государственных контрактов, а также контрактов (договоров), заключаемых в рамках их исполнения. Условие о казначейском обеспечении обязательств включается в условия указанных государственных контрактов, а также контрактов (договоров), заключаемых в рамках их исполнения.

Казначейское обеспечение обязательств при банковском сопровождении государственных контрактов осуществляется в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации и Центральным банком Российской Федерации.

Центральный банк Российской Федерации по согласованию с Федеральным казначейством устанавливает формы документов, применяемых при казначейском обеспечении обязательств при банковском сопровождении государственных контрактов, и порядок их заполнения.

10. Установить, что остатки бюджетных инвестиций и остатки субсидий (за исключением субсидий федеральным бюджетным и автономным учреждениям, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание ими государственных услуг, выполнение работ) в валюте Российской Федерации, предоставленных из федерального бюджета в целях финансового обеспечения затрат юридических лиц, находящиеся на лицевых счетах, открытых юридическим лицам в территориальных органах Федерального казначейства, на счетах в Центральном банке Российской Федерации, в кредитных организациях, не использованные по состоянию на 1 января 2021 года, подлежат использованию этими юридическими лицами в соответствии с решениями, указанными в части 11 настоящей статьи, с внесением соответствующих изменений в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий и бюджетных инвестиций указанным юридическим лицам.

11. Установить, что главные распорядители средств федерального бюджета, предоставившие как получатели бюджетных средств из федерального бюджета средства, указанные в части 10 настоящей статьи, принимают до 1 мая 2021 года решение об использовании полностью или частично остатков указанных средств в установленном Правительством Российской Федерации порядке:

1) на цели, ранее установленные условиями предоставления целевых средств;

2) на иные цели, определенные настоящим Федеральным законом, с последующим сокращением бюджетных ассигнований на предоставление в 2021 году соответствующим юридическим лицам взносов в их уставные (складочные) капиталы.

12. Главные распорядители средств федерального бюджета в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, не позднее тридцатого рабочего дня со дня поступления юридическим лицам средств в качестве возврата дебиторской задолженности, источником финансового обеспечения которых являются средства, указанные в части 10 настоящей статьи, принимают решения об использовании указанных средств для достижения целей, установленных при их предоставлении.

13. При отсутствии решений, указанных в частях 11 и 12 настоящей статьи, по состоянию на 1 мая 2021 года или тридцатый рабочий день со дня поступления средств от возврата дебиторской задолженности остатки средств (за исключением остатков средств, источником образования которых являются бюджетные инвестиции, а также по решению Правительства Российской Федерации средств, указанных в абзаце четвертом пункта 1 части 3 настоящей статьи) и средства от возврата дебиторской задолженности, указанные в частях 11 и 12 настоящей статьи, подлежат перечислению юридическими лицами в доходы федерального бюджета в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

14. В случае неисполнения юридическими лицами требования, установленного частью 13 настоящей статьи, территориальные органы Федерального казначейства перечисляют в доходы федерального бюджета остатки субсидий или средства от возврата дебиторской задолженности, находящиеся на лицевых счетах, открытых юридическим лицам в территориальных органах Федерального казначейства, в порядке и сроки, которые установлены Правительством Российской Федерации.

Статья 6. Бюджетные ассигнования федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 855 657 858,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 474 220 494,9 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 463 728 082,2 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложениям 10 и 11 (совершенно секретно) к настоящему Федеральному закону.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложениям 12, 13 (секретно) и 14 (совершенно секретно) к настоящему Федеральному закону.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Российской Федерации и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложениям 15 и 16 (секретно) к настоящему Федеральному закону.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Российской Федерации и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложениям 17 и 18 (секретно) к настоящему Федеральному закону.

6. Утвердить основные показатели государственного оборонного заказа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 19 (секретно) к настоящему Федеральному закону.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию федеральных целевых программ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложениям 20 и 21 (секретно) к настоящему Федеральному закону.

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий государственным корпорациям (компаниям), публично-правовым компаниям на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложениям 22 и 23 (секретно) к настоящему Федеральному закону.

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложениям 24, 25 (секретно) и 26 (совершенно секретно) к настоящему Федеральному закону.

10. В 2021 году взносы субъектам международного права на финансовое обеспечение деятельности межгосударственных структур, созданных государствами Содружества Независимых Государств, осуществляются за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в объемах, определяемых решением Правительства Российской Федерации.

11. Установить, что иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат по созданию, модернизации и (или) реконструкции объектов инфраструктуры индустриальных парков или промышленных технопарков, предусмотренные по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, предоставляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в случае и в пределах поступления доходов федерального бюджета от уплаты резидентами индустриального парка или промышленного технопарка налогов, сборов и таможенных пошлин, учитываемых при расчете объема указанных иных межбюджетных трансфертов в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации, в 2021 году в объеме до 9 164 732,4 тыс. рублей, в 2022 году в объеме до 9 634 001,5 тыс. рублей, в 2023 году в объеме до 5 835 568,0 тыс. рублей.

12. Установить, что в 2021 году бюджетные ассигнования на реализацию государственных полномочий по проведению государственной экологической экспертизы, предусмотренные по подразделу "Другие вопросы в области охраны окружающей среды" раздела "Охрана окружающей среды" классификации расходов бюджетов, предоставляются в объеме до 329 094,0 тыс. рублей в случае и в пределах поступления доходов федерального бюджета от сборов, вносимых заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, организация и проведение которой осуществляются федеральным органом исполнительной власти в области экологической экспертизы, рассчитанных в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы.

13. Установить, что общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение государственных гарантий Российской Федерации по возможным гарантийным случаям, составляет:

1) по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на исполнение государственных гарантий Российской Федерации в валюте Российской Федерации, планируемым за счет источников финансирования дефицита федерального бюджета, - в 2021 году 56 108 634,7 тыс. рублей, в 2022 году 15 480 598,8 тыс. рублей, в 2023 году 26 354 798,1 тыс. рублей;

2) по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на исполнение государственных гарантий Российской Федерации в валюте Российской Федерации, планируемым за счет расходов федерального бюджета, - в 2021 году 1 926 068,4 тыс. рублей, в 2022 году 11 396 068,4 тыс. рублей, в 2023 году 8 412 991,5 тыс. рублей;

3) по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на исполнение государственных гарантий Российской Федерации в иностранной валюте, планируемым за счет источников финансирования дефицита федерального бюджета, - в 2021 году 62,7 млн долларов США, в 2022 году 39,6 млн долларов США, в 2023 году 116,2 млн долларов США.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности федеральных государственных органов и федеральных государственных учреждений

1. Правительство Российской Федерации не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2021 году численности федеральных государственных служащих, а также работников федеральных органов исполнительной власти и федеральных казенных учреждений, за исключением решений в отношении работников федеральных казенных учреждений, создаваемых Правительством Российской Федерации в целях реализации мероприятий по поддержке экономики и социальной сферы Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

2. Установить, что финансовое обеспечение судов в 2021 году осуществляется исходя из штатной численности:

1) судей федеральных судов общей юрисдикции в количестве 25 433 единиц и работников их аппаратов (без персонала по охране и обслуживанию зданий, транспортного хозяйства) в количестве 68 616 единиц;

2) судей федеральных арбитражных судов в количестве 4 493 единиц и работников их аппаратов (без персонала по охране и обслуживанию зданий, транспортного хозяйства) в количестве 12 204 единиц;

3) работников аппарата Конституционного Суда Российской Федерации (без персонала по охране и обслуживанию зданий, транспортного хозяйства) в количестве 322 единиц;

4) работников аппарата Верховного Суда Российской Федерации (без персонала по охране и обслуживанию зданий, транспортного хозяйства) в количестве 1 392 единиц;

5) работников Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и его управлений в субъектах Российской Федерации (без персонала по охране и обслуживанию зданий, транспортного хозяйства) в количестве 6 615 единиц, в том числе работников центрального аппарата в количестве 522 единиц;

6) персонала по охране и обслуживанию зданий, транспортного хозяйства, определяемой Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации в пределах ассигнований на оплату труда для судов общей юрисдикции, арбитражных судов, Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и его управлений в субъектах Российской Федерации.

3. Установить, что в 2021 году из бюджетов субъектов Российской Федерации, не являющихся получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, могут быть предоставлены субсидии федеральному бюджету в целях софинансирования исполнения расходных обязательств Российской Федерации по материально-техническому обеспечению деятельности полиции.

4. Установить, что в 2021 году из бюджета Тюменской области может быть предоставлена субсидия федеральному бюджету в целях софинансирования исполнения расходного обязательства Российской Федерации по строительству (реконструкции) объектов государственной собственности в соответствии со статьей 1381 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 8. Особенности установления отдельных расходных обязательств Российской Федерации и использования бюджетных ассигнований в сфере социального обеспечения населения

1. Установить, что в 2021 году размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло до 1 января 2020 года, а также для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года, составляет 483 881,83 рубля.

Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении (усыновлении) второго ребенка увеличивается на 155 550,0 рубля.

Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) второго или третьего ребенка и последующих детей начиная с 1 января 2020 года, если ранее такое право у них не возникло, составляет в 2021 году 639 431,83 рубля.

2. Установить в 2021 году размер накопительного взноса на одного участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, включенного в реестр участников, в сумме 299 081,2 рубля.

3. Установить, что с 1 января 2021 года размер индексации сумм, выплачиваемых по денежному обязательству непосредственно на содержание гражданина в возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, на основании судебного акта, предусматривающего взыскание за счет средств федерального бюджета, составляет 1,037.

4. Установить величину прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" на 2021 год в размере 10 022,0 рубля.

5. Установить, что с 1 января 2021 года размер индексации пособий, предусмотренных Федеральным законом от 4 июня 2011 года N 128-ФЗ "О пособии детям военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в войсках, органах и учреждениях)", пунктами 2 и 3 части 1 статьи 12 Федерального закона от 19 июля 2011 года N 247-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и пунктами 2 и 3 части 1 статьи 11 Федерального закона от 30 декабря 2012 года N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", с 1 января 2021 года размер индексации компенсации и с 1 февраля 2021 года размер индексации ежемесячного пособия детям, предусмотренных подпунктами "б" и "в" пункта 6 Указа Президента Российской Федерации от 26 января 2012 года N 110 "О дополнительных гарантиях и компенсациях сотрудникам, федеральным государственным гражданским служащим и работникам следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, осуществляющим служебную деятельность на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, и членам их семей", составляет 1,037.

6. Установить с 1 октября 2021 года размер индексации должностного оклада (оклада по должности), доплаты за классный чин (оклада по воинскому званию, доплаты за специальное звание), доплаты за выслугу лет (процентной надбавки за выслугу лет) и ежемесячной надбавки к пенсии, из которых исчисляются пенсии в соответствии с пунктом 2 статьи 44, пунктами 1 и 2 статьи 49 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации", частями 13 - 133 статьи 35, частями 1, 2 и 11 статьи 40 Федерального закона от 28 декабря 2010 года N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации", 1,057.

Статья 9. Особенности предоставления бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление федеральными органами исполнительной власти, Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" и Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", осуществляющими функции в соответствующей сфере деятельности, бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложениям 27 и 28 (секретно) к настоящему Федеральному закону.

2. Установить, что отдельные субсидии юридическим лицам и отдельные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов согласно приложению 29 (секретно) к настоящему Федеральному закону предоставляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в пределах поступления доходов федерального бюджета согласно приложению 30 (секретно) к настоящему Федеральному закону в 2021 году в объеме до 447 916 847,2 тыс. рублей, в 2022 году в объеме до 479 750 512,2 тыс. рублей и в 2023 году в объеме до 511 037 661,2 тыс. рублей.

Статья 10. Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура

1. Утвердить бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 31 к настоящему Федеральному закону.

2. Утвердить перечень субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, предоставляемых из федерального бюджета в целях софинансирования выполнения полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 32 к настоящему Федеральному закону.

3. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 33 к настоящему Федеральному закону.

4. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации рассчитываются раздельно для бюджетов Архангельской области (без автономного округа), Ненецкого автономного округа, Тюменской области (без автономных округов), Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа.

Статья 11. Предоставление бюджетных кредитов

Установить плату за пользование бюджетными кредитами на пополнение остатка средств на едином счете бюджета в размере 0,1 процента годовых.

Статья 12. Программа предоставления государственных финансовых и государственных экспортных кредитов

1. Утвердить Программу предоставления государственных финансовых и государственных экспортных кредитов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 34 (секретно) к настоящему Федеральному закону.

2. Государственные финансовые и государственные экспортные кредиты предоставляются при условии исполнения иностранными заемщиками ранее принятых обязательств по обслуживанию и погашению государственных финансовых и государственных экспортных кредитов, предоставленных в соответствии с международными договорами Российской Федерации, заключенными начиная с 1 января 2003 года.

Статья 13. Государственные внутренние заимствования Российской Федерации, государственный внутренний долг Российской Федерации и предоставление государственных гарантий Российской Федерации в валюте Российской Федерации

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 35 к настоящему Федеральному закону.

2. Правительство Российской Федерации вправе в 2021 году по согласованию с Центральным банком Российской Федерации принять решение об осуществлении выкупа принадлежащих Центральному банку Российской Федерации облигаций Государственного республиканского внутреннего займа РСФСР 1991 года по их номинальной стоимости без осуществления процентных платежей.

3. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Российской Федерации по государственным гарантиям Российской Федерации в валюте Российской Федерации на 1 января 2022 года в сумме 1 572 322 570,0 тыс. рублей, на 1 января 2023 года в сумме 1 602 322 570,0 тыс. рублей и на 1 января 2024 года в сумме 1 632 322 570,0 тыс. рублей.

4. Утвердить Программу государственных гарантий Российской Федерации в валюте Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 36 к настоящему Федеральному закону.

5. Правительство Российской Федерации вправе в 2021 году дать согласие на продление до 31 марта 2036 года срока возврата кредита (погашения основного долга) по кредитным соглашениям, заключенным российскими банками с организациями оборонно-промышленного комплекса, обязательства по которым обеспечены государственными гарантиями Российской Федерации, и принять решение о соответствующем увеличении срока действия указанных государственных гарантий Российской Федерации.

Перечень таких кредитных соглашений и государственных гарантий Российской Федерации утверждается Правительством Российской Федерации.

Статья 14. Государственные внешние заимствования Российской Федерации, государственный внешний долг Российской Федерации и предоставление государственных гарантий Российской Федерации в иностранной валюте

1. Утвердить Программу государственных внешних заимствований Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 37 к настоящему Федеральному закону.

2. Установить верхний предел государственного внешнего долга Российской Федерации по государственным гарантиям Российской Федерации в иностранной валюте на 1 января 2022 года в сумме 27,8 млрд. долларов США, или 23,6 млрд евро, на 1 января 2023 года в сумме 28,4 млрд долларов США, или 23,7 млрд евро, и на 1 января 2024 года в сумме 29,0 млрд долларов США, или 24,0 млрд евро.

3. Утвердить Программу государственных гарантий Российской Федерации в иностранной валюте на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 38 к настоящему Федеральному закону.

4. Правительство Российской Федерации в 2021 году в пределах сумм, определенных Программой государственных гарантий Российской Федерации в иностранной валюте на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, вправе предоставить Министерству финансов Российской Федерации право принятия решений о предоставлении государственных гарантий Российской Федерации в иностранной валюте, предусмотренных разделом 1 приложения 38 к настоящему Федеральному закону, в размере, не превышающем суммы, эквивалентной 150 000,0 тыс. долларов США по каждой государственной гарантии Российской Федерации.

5. Правительство Российской Федерации вправе в 2021 году принимать решения о внесении изменений в государственные гарантии Российской Федерации, предоставленные в иностранной валюте до 1 января 2021 года, в части возможности исполнения данных государственных гарантий Российской Федерации в валюте Российской Федерации при наличии соответствующего волеизъявления бенефициара.

6. Правительство Российской Федерации вправе в 2021 году принимать решения о списании государственного внешнего долга Российской Федерации по государственным займам, осуществленным путем выпуска от имени Российской Федерации ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте и по которым истек срок исковой давности, установленный законодательством Российской Федерации.

Статья 15. Компенсационные выплаты по сбережениям граждан

1. Направить на осуществление компенсационных выплат гражданам Российской Федерации по вкладам в Сберегательном банке Российской Федерации, вкладам (взносам) в организациях государственного страхования Российской Федерации и выкуп имеющихся в наличии у владельцев - граждан Российской Федерации Государственных казначейских обязательств СССР и сертификатов Сберегательного банка СССР, являющихся гарантированными сбережениями в соответствии с Федеральным законом от 10 мая 1995 года N 73-ФЗ "О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации", средства в 2021 году в сумме 5 500 000,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 5 500 000,0 тыс. рублей и в 2023 году в сумме 5 500 000,0 тыс. рублей, предусмотренные настоящим Федеральным законом на погашение государственного внутреннего долга Российской Федерации.

2. В 2021 году гражданам Российской Федерации по 1945 год рождения включительно (в том числе наследникам, относящимся к указанной категории граждан) выплачивается компенсация в трехкратном размере остатка вкладов в Сберегательном банке Российской Федерации по состоянию на 20 июня 1991 года и вкладов (взносов) в организациях государственного страхования Российской Федерации по состоянию на 1 января 1992 года (исходя из нарицательной стоимости денежных знаков в 1991 году). Размер трехкратной компенсации зависит от срока хранения вкладов (взносов) и уменьшается на сумму ранее полученной предварительной компенсации (компенсации) и дополнительной компенсации по вкладам (взносам).

Гражданам Российской Федерации 1946 - 1991 годов рождения (в том числе наследникам, относящимся к указанной категории граждан) выплачивается компенсация в двукратном размере остатка вкладов в Сберегательном банке Российской Федерации по состоянию на 20 июня 1991 года и вкладов (взносов) в организациях государственного страхования Российской Федерации по состоянию на 1 января 1992 года (исходя из нарицательной стоимости денежных знаков в 1991 году). Размер двукратной компенсации зависит от срока хранения вкладов (взносов) и уменьшается на сумму ранее полученной предварительной компенсации (компенсации) и дополнительной компенсации по вкладам (взносам).

По вкладам в Сберегательном банке Российской Федерации, закрытым в период с 20 июня по 31 декабря 1991 года, компенсационные выплаты не осуществляются.

3. Наследникам, относящимся к указанным в части 2 настоящей статьи категориям граждан Российской Федерации, выплата компенсации в двукратном и трехкратном размерах остатков вкладов (взносов) осуществляется вне зависимости от возраста умершего владельца вкладов (взносов). При этом размер компенсационных выплат наследникам не уменьшается на сумму ранее полученной компенсации на оплату ритуальных услуг в размере до 6,0 тыс. рублей.

4. В случае смерти в 2001 - 2021 годах владельца вкладов в Сберегательном банке Российской Федерации по состоянию на 20 июня 1991 года и вкладов (взносов) в организациях государственного страхования Российской Федерации по состоянию на 1 января 1992 года или лица, застрахованного по целевым вкладам (взносам) на детей, являвшегося на день смерти гражданином Российской Федерации, компенсация на оплату ритуальных услуг выплачивается наследникам либо физическим лицам, осуществившим оплату ритуальных услуг, в размере и на условиях, которые определены частями 5-7 статьи 117 Федерального закона от 19 декабря 2006 года N 238-ФЗ "О федеральном бюджете на 2007 год".

5. По вкладам (взносам) граждан Российской Федерации, по которым ранее были произведены начисления и выплата компенсации в трехкратном (двукратном) размере остатка вкладов (взносов), предварительной компенсации (компенсации), дополнительной компенсации, компенсации на оплату ритуальных услуг в размере до 6,0 тыс. рублей, повторная выплата указанных компенсаций не осуществляется.

6. Выкуп через Публичное акционерное общество "Сбербанк России" Государственных казначейских обязательств СССР и сертификатов Сберегательного банка СССР, размещение которых производилось на территории Российской Федерации до 1 января 1992 года и которые не погашены в предыдущие годы, осуществляется по желанию их владельцев - граждан Российской Федерации на условиях, определенных статьей 137 Федерального закона от 23 декабря 2003 года N 186-ФЗ "О федеральном бюджете на 2004 год". Утраченные Государственные казначейские обязательства СССР и сертификаты Сберегательного банка СССР, размещенные на территории Российской Федерации до 1 января 1992 года, выкупу не подлежат.

7. Порядок осуществления компенсационных выплат по вкладам (взносам) в соответствии с настоящей статьей определяется Правительством Российской Федерации.

8. Министерству финансов Российской Федерации продолжить погашение задолженности бывшего СССР перед физическими лицами - владельцами валютных счетов, открытых во Внешэкономбанке до 1 января 1992 года, на условиях, установленных пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 декабря 1992 года N 1565 "О мерах по урегулированию внутреннего валютного долга бывшего Союза ССР", за счет средств, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов.

Статья 16. Особенности списания в 2021 году отдельных видов задолженности перед федеральным бюджетом

1. Задолженность субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, юридических лиц и физических лиц по уплате пеней, штрафов и процентов, начисленных на основании договора (сделки) и (или) положений гражданского или бюджетного законодательства Российской Федерации за несвоевременное исполнение денежных обязательств перед Российской Федерацией и (или) пользование чужими денежными средствами, подлежит списанию (прощению) в случае полного исполнения других обязательств должника по уплате денежных средств, определенных соответствующим договором (сделкой), возврату неосновательного обогащения, возмещению убытков.

2. Задолженность открытого акционерного общества "Росагроснаб" (далее - лизинговая компания) по возврату средств федерального бюджета, предоставленных на обеспечение агропромышленного комплекса машиностроительной продукцией (далее - средства лизингового фонда), может быть в порядке и на условиях, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации, уменьшена Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на сумму задолженности по возврату средств лизингового фонда, подлежащей списанию с учета лизинговой компании в связи с прекращением обязательств (признанием погашенными требований по обязательствам) сублизинговых компаний, лизингополучателей и поставщиков (продавцов) предметов лизинга, покупателей и поставщиков (продавцов) запасных частей и другой машиностроительной продукции, приобретенной за счет средств лизингового фонда, а также кредитных организаций (банков), уполномоченных на проведение операций с использованием средств лизингового фонда, по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.

3. Правительство Российской Федерации в 2021 году вправе принимать решения о списании 100 процентов задолженности стран - дебиторов Российской Федерации, завершивших свое участие в международной расширенной Инициативе по облегчению долгового бремени беднейших стран.

4. Установить, что сроки и условия погашения задолженности перед Российской Федерацией по уплате основного долга, процентов за пользование чужими денежными средствами, неустоек (штрафов, пеней) по государственным контрактам, заключенным федеральным государственным унитарным предприятием "Научно-производственное объединение "Техномаш" с федеральным казенным предприятием "Пермский пороховой завод" в рамках переданных полномочий Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Статья 17. Отдельные операции по источникам финансирования дефицита федерального бюджета

1. Утвердить источники финансирования дефицита федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 39 к настоящему Федеральному закону.

2. Реализация драгоценных металлов и драгоценных камней из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации осуществляется в установленном порядке в 2021 году на сумму до 5 000 000,0 тыс. рублей, в 2022 году на сумму до 4 500 000,0 тыс. рублей и в 2023 году на сумму до 4 500 000,0 тыс. рублей.

3. Приобретение драгоценных металлов и драгоценных камней в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации осуществляется в установленном порядке в 2021 году на сумму до 39 820 000,0 тыс. рублей, в 2022 году на сумму до 11 500 000,0 тыс. рублей и в 2023 году на сумму до 11 500 000,0 тыс. рублей.

4. Установить, что:

1) на погашение государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, направляются бюджетные ассигнования в 2021 году в сумме 986 174 606,7 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 1 060 546 955,1 тыс. рублей и в 2023 году в сумме 772 278 437,7 тыс. рублей;

2) на погашение государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, направляются бюджетные ассигнования в 2021 году в сумме 38 330 908,4 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 183 844 485,1 тыс. рублей и в 2023 году в сумме 243 378 743,9 тыс. рублей;

3) на погашение Российской Федерацией кредитов иностранных государств с учетом средств, перечисленных из федерального бюджета российским поставщикам товаров и (или) услуг на экспорт в счет погашения государственного внешнего долга Российской Федерации, международных финансовых организаций, иных субъектов международного права и иностранных юридических лиц, полученных в иностранной валюте, направляются бюджетные ассигнования в 2021 году в сумме 11 177 644,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 9 715 684,4 тыс. рублей и в 2023 году в сумме 8 468 123,7 тыс. рублей.

Статья 18. Организации, выполняющие в 2021 году функции агентов Правительства Российской Федерации

1. Публичное акционерное общество "Сбербанк России" является агентом Правительства Российской Федерации по осуществлению следующих выплат (в случае, если данные выплаты не осуществляются через организации федеральной почтовой связи):

1) компенсаций в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий;

2) компенсаций членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти в связи с оплатой ими жилых помещений, коммунальных и других видов услуг;

3) выплат на проведение ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявших кормильца;

4) ежемесячных пособий детям военнослужащих, принимавших непосредственное участие в борьбе с терроризмом на территории Северо-Кавказского региона и погибших (пропавших без вести) при выполнении обязанностей военной службы по призыву;

5) компенсационных выплат женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией организаций;

6) пособий и компенсаций членам семей погибших (умерших) военнослужащих (граждан, проходивших военные сборы, инвалидов вследствие военной травмы), а также лицам, уволенным с военной службы в связи с признанием их негодными к военной службе вследствие военной травмы;

7) пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций;

8) единовременных пособий потерпевшим, свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, в отношении которых в установленном порядке принято решение об осуществлении государственной защиты (защищаемое лицо), а также членам семьи погибшего (умершего) защищаемого лица и лицам, находившимся на его иждивении, в случае его гибели (смерти) в связи с участием в уголовном судопроизводстве;

9) единовременных денежных компенсаций реабилитированным лицам.

2. Функции агента Правительства Российской Федерации осуществляются Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" в соответствии с соглашениями, заключенными между Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" и федеральными органами исполнительной власти, являющимися в соответствии с настоящим Федеральным законом главными распорядителями указанных в части 1 настоящей статьи бюджетных ассигнований. За выполнение функций агента Правительства Российской Федерации по осуществлению указанных в части 1 настоящей статьи выплат Публичному акционерному обществу "Сбербанк России" выплачивается вознаграждение, размер которого не должен превышать 0,5 процента суммы произведенных выплат.

3. Публичное акционерное общество "Сбербанк России" или иные банки, определенные Правительством Российской Федерации и соответствующие критериям, установленным частью второй статьи 56 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-I "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей", являются агентами Правительства Российской Федерации по осуществлению на территории Российской Федерации выплаты пенсий, пособий и компенсаций лицам, пенсионное обеспечение которых осуществляется в соответствии с указанным Законом Российской Федерации, а также лицам, проходившим службу в таможенных органах, органах и организациях прокуратуры, следственных органах и учреждениях Следственного комитета Российской Федерации, и членам их семей.

4. Функции агентов Правительства Российской Федерации осуществляются Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" или иными банками, указанными в части 3 настоящей статьи, в соответствии с соглашениями, заключенными между указанными банками и федеральными органами исполнительной власти или федеральными государственными органами, осуществляющими пенсионное обеспечение указанных в части 3 настоящей статьи лиц. Такие соглашения могут содержать положения об оказании указанными банками на платной основе дополнительных услуг, перечень этих услуг и размер вознаграждения, который не должен превышать 0,4 процента суммы пенсионных выплат.

5. По поручению Правительства Российской Федерации функции агентов Правительства Российской Федерации, в том числе по представлению интересов Российской Федерации в судах, могут выполнять следующие организации:

1) государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" - по вопросам обеспечения возврата (погашения) задолженности по денежным обязательствам перед Российской Федерацией, в том числе по вопросам ведения аналитического учета задолженности по денежным обязательствам перед Российской Федерацией;

2) государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ", публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" - по вопросам предоставления государственных гарантий Российской Федерации, сопровождения, администрирования и исполнения предоставленных государственных гарантий Российской Федерации, в том числе по вопросам ведения аналитического учета предоставленных государственных гарантий Российской Федерации, обязательств принципалов и иных лиц, возникающих в связи с предоставлением и исполнением государственных гарантий Российской Федерации, анализа финансового состояния указанных лиц;

3) публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" - по вопросам обеспечения исполнения долговых обязательств иностранных государств перед Российской Федерацией;

4) государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" - по вопросам учета, обслуживания и погашения (использования) государственного внешнего долга бывшего СССР и Российской Федерации (включая внутренний валютный долг бывшего СССР) и государственных кредитов, предоставленных бывшим СССР и Российской Федерацией иностранным заемщикам, а также по вопросам мониторинга проектов, реализуемых в Российской Федерации с участием международных финансовых организаций, и содействия в реализации мероприятий в рамках международного сотрудничества;

5) финансовые организации, отобранные в установленном порядке, - по вопросам размещения и выкупа государственных ценных бумаг Российской Федерации;

6) государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" - по вопросам хранения сертификатов ценных бумаг и (или) учета прав и перехода прав на ценные бумаги, собственником которых является Российская Федерация.

6. За выполнение в 2021 году функций агентов Правительства Российской Федерации, предусмотренных частью 5 настоящей статьи, государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" и публичному акционерному обществу "Промсвязьбанк" выплачивается вознаграждение в общей сумме до 802 474,4 тыс. рублей. Объем вознаграждения агентам Правительства Российской Федерации устанавливается Правительством Российской Федерации или уполномоченным им Министерством финансов Российской Федерации в пределах указанной суммы.

7. За выполнение в 2021 году функций агентов по размещению и выкупу государственных ценных бумаг Российской Федерации финансовым организациям, отобранным в установленном порядке, выплачивается вознаграждение в общей сумме до 558 600,0 тыс. рублей. Оплата услуг по размещению государственных ценных бумаг Российской Федерации, за исключением облигаций, обращение которых на вторичном рынке не предусмотрено, может осуществляться за счет средств, привлеченных в результате размещения в 2021 году государственных ценных бумаг Российской Федерации, в соответствии с договорами, заключенными с указанными организациями, с отражением указанной операции в отчете об исполнении федерального бюджета.

8. За выполнение в 2021 году функций агента Правительства Российской Федерации по вопросам реализации мер государственной поддержки экспорта акционерному обществу "Российский экспортный центр" выплачивается вознаграждение в общей сумме до 150 700,0 тыс. рублей.

Статья 19. Особенности обслуживания в 2021 году Центральным банком Российской Федерации и кредитными организациями отдельных счетов участников бюджетного процесса в иностранной валюте

1. Установить, что учреждения Центрального банка Российской Федерации и кредитные организации без взимания платы обслуживают банковские счета в иностранной валюте, открытые:

1) Федеральному казначейству и его территориальным органам для учета средств федерального бюджета;

2) финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

2. Установить, что Публичное акционерное общество "Сбербанк России" и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) обслуживают единый казначейский счет в иностранной валюте, счета Федерального казначейства в иностранных валютах, открытые ему для проведения валютных операций со средствами федерального бюджета, средствами бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, средствами, поступающими во временное распоряжение федеральных казенных учреждений, а также банковские счета Федерального казначейства, предназначенные для выдачи и внесения наличных денежных средств в иностранной валюте и осуществления расчетов по отдельным операциям участников системы казначейских платежей, определенных статьей 2428 Бюджетного кодекса Российской Федерации, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства.

Статья 20. Особенности исполнения в 2021 году бюджета города Байконура

1. Налоговые льготы на территории города Байконура предоставляются по решению главы администрации города Байконура на основании полномочий, предоставленных ему в соответствии с Соглашением между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о статусе города Байконура, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти.

2. Льготы на территории города Байконура не предоставляются по федеральным налогам, в том числе предусмотренным специальными налоговыми режимами, сборам и таможенным пошлинам.

3. Налоговые льготы, указанные в части 1 настоящей статьи, предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при одновременном соблюдении ими следующих условий:

1) наличия расположенных на территории города Байконура (включая космодром Байконур) помещений, имущественных, производственных или других комплексов, необходимых для производства товаров (работ, услуг);

2) реализации продукции (работ, услуг) на территории города Байконура (включая космодром Байконур).

4. С учетом особого режима безопасного функционирования объектов и организаций, а также проживания граждан на территории города Байконура запрещается государственная регистрация на его территории юридических лиц, являющихся налогоплательщиками, но не осуществляющих свою деятельность на территории города Байконура.

5. Органами государственного финансового контроля Российской Федерации проводятся ревизии и проверки исполнения бюджета города Байконура.

Статья 21. Особенности исполнения федерального бюджета в 2021 году

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 6 настоящего Федерального закона:

1) бюджетных ассигнований на 2021 год в объеме 981 380,5 тыс. рублей, на 2022 год в объеме 10 910 319,2 тыс. рублей и на 2023 год в объеме 9 807 115,9 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Международные отношения и международное сотрудничество" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на оказание международной помощи развитию, выполнение обязательств Российской Федерации перед иностранными государствами, международными организациями и форумами, реализацию иных мероприятий в рамках международного сотрудничества по решениям Правительства Российской Федерации;

2) бюджетных ассигнований на 2021 год в объеме 27 756 089,3 тыс. рублей, на 2022 год в объеме 5 913 139,8 тыс. рублей и на 2023 год в объеме 18 934 976,5 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на реализацию решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, в том числе на компенсационные выплаты работникам федеральных государственных органов;

3) бюджетных ассигнований на 2021 год в объеме 182 347 550,7 тыс. рублей, на 2022 год в объеме 184 171 026,2 тыс. рублей и на 2023 год в объеме 292 018 306,1 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на реализацию решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, направленных на совершенствование системы материальной мотивации, пенсионное обеспечение федеральных государственных гражданских служащих (в 2021 и 2022 годах - на материальное стимулирование федеральных государственных гражданских служащих; в 2023 году - на поэтапное увеличение гарантированной части денежного содержания, материальное стимулирование, пенсионное обеспечение федеральных государственных гражданских служащих);

4) бюджетных ассигнований на 2021 год в объеме 289 043,2 тыс. рублей, на 2022 год в объеме 290 890,3 тыс. рублей и на 2023 год в объеме 299 769,7 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, в целях реализации решений Президента Российской Федерации о назначении сенаторов Российской Федерации в соответствии с пунктами "б" и "в" части 2 статьи 95 Конституции Российской Федерации на основании предложений Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;

5) бюджетных ассигнований на 2021 год в объеме 464 180,9 тыс. рублей, на 2022 год в объеме 5 715 106,1 тыс. рублей и на 2023 год в объеме 5 971 412,9 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на выплату выходного пособия судьям, ушедшим или удаленным в отставку, ежемесячного пожизненного содержания судьям, пребывающим в отставке, единовременного пособия в связи со смертью судьи или вступлением в законную силу решения суда об объявлении его умершим семье судьи, ежемесячного возмещения в связи с гибелью (смертью) судьи, в том числе пребывавшего в отставке, нетрудоспособным членам семьи судьи, находившимся на его иждивении, в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

6) бюджетных ассигнований на 2021 год в объеме 540 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в объеме 540 000,0 тыс. рублей и на 2023 год в объеме 540 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на выплату денежных компенсаций истцам в соответствии с решениями Европейского Суда по правам человека;

7) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 730 200,5 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на финансовое обеспечение мероприятий по развитию Дальневосточного федерального округа, включая оказание финансовой поддержки субъектам Российской Федерации, входящим в состав Дальневосточного федерального округа, в том числе в целях социально-экономического развития Сахалинской области, в размере до 50 процентов объема поступлений от налога на прибыль организаций при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту "Сахалин-2" по нормативу 50 процентов с учетом предусмотренных на указанные цели бюджетных ассигнований в рамках государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа";

8) бюджетных ассигнований на 2021 год в объеме до 1 253 758,8 тыс. рублей, на 2022 год в объеме до 1 169 800,8 тыс. рублей и на 2023 год в объеме до 1 169 800,8 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на реализацию мероприятий по оказанию финансовой помощи субъектам международного права по решениям Правительства Российской Федерации;

9) бюджетных ассигнований на 2021 год в объеме 36 107 504,5 тыс. рублей и в объеме согласно приложениям 13 (секретно), 16 (секретно) и 18 (секретно) к настоящему Федеральному закону, на 2022 год в объеме 27 680 074,5 тыс. рублей и в объеме согласно приложениям 13 (секретно), 16 (секретно) и 18 (секретно) к настоящему Федеральному закону и на 2023 год в объеме 27 677 224,8 тыс. рублей и в объеме согласно приложениям 13 (секретно), 16 (секретно) и 18 (секретно) к настоящему Федеральному закону, предусмотренных по подразделу "Государственный материальный резерв" раздела "Общегосударственные вопросы", подразделу "Другие вопросы в области национальной обороны" раздела "Национальная оборона", подразделам "Органы безопасности" и "Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности" раздела "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность", подразделу "Исследование и использование космического пространства" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, на реализацию решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации по обеспечению отдельных мероприятий в сфере национальной обороны, национальной безопасности, исследования и использования космического пространства, правоохранительной деятельности, развития оборонно-промышленного комплекса, а также по формированию государственного материального резерва;

10) бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Другие вопросы в области национальной обороны" раздела "Национальная оборона" классификации расходов бюджетов, на выполнение обязательств, принятых по договорам при осуществлении военно-технического сотрудничества, а также на проведение мероприятий, связанных с восполнением продукции военного назначения, поставленной из наличия при осуществлении военно-технического сотрудничества, на расходы Министерства обороны Российской Федерации, связанные с проведением паспортизации объектов Министерства обороны Российской Федерации, выполнением работ по развитию и пополнению информационных ресурсов Министерства обороны Российской Федерации "Память народа" и "Подвиг народа", регистрацией прав собственности и оформлением правоустанавливающих документов, обеспечением выполнения международных обязательств по размещению воинских формирований Российской Федерации на территориях иностранных государств, на 2021 год в объеме 4 400 428,0 тыс. рублей, на 2022 год в объеме 4 400 428,0 тыс. рублей и на 2023 год в объеме 4 400 428,0 тыс. рублей в случае и в пределах поступления доходов федерального бюджета от реализации высвобождаемого движимого и недвижимого военного и иного имущества, находящегося в оперативном управлении федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба, и подведомственных им получателей средств федерального бюджета, от реализации продукции военного назначения из наличия федеральных органов исполнительной власти и оказания услуг (выполнения работ) при осуществлении военно-технического сотрудничества, от реализации в установленном порядке земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности, а также средств от оказания услуг (выполнения работ) на основании договоров гражданско-правового характера, заключаемых в случаях, предусмотренных законодательными и иными правовыми актами Российской Федерации, и доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении Министерства обороны Российской Федерации и подведомственных ему получателей средств федерального бюджета (за исключением доходов от передачи в аренду продукции военного назначения при осуществлении военно-технического сотрудничества, превышающих объемы расходов по контрактам, связанным с выполнением обязательств по передаче в аренду продукции военного назначения);

11) бюджетных ассигнований на 2021 год в объеме 635 500,8 тыс. рублей и на 2022 год в объеме 2 000 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Органы безопасности" раздела "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" классификации расходов бюджетов, на расходы Федеральной службы охраны Российской Федерации, связанные с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Российской Федерации в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, в случае и в пределах поступления доходов федерального бюджета от реализации высвобождаемого недвижимого военного и иного имущества, находящегося в оперативном управлении Федеральной службы охраны Российской Федерации, и от реализации в установленном порядке земельных участков, предоставленных Федеральной службе охраны Российской Федерации в постоянное (бессрочное) пользование;

12) бюджетных ассигнований на 2021 год в объеме 4 658 633,8 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Исследование и использование космического пространства" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, на расходы Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", связанные с реализацией мероприятий по развитию пилотируемой космонавтики, в случае и в пределах поступления доходов федерального бюджета от использования ракетно-космической техники, созданной за счет средств федерального бюджета, для оказания транспортных услуг по запуску и возвращению иностранных космонавтов (астронавтов) для целей Международной космической станции;

13) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 5 100 000,0 тыс. рублей и на 2023 год в объеме 5 100 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Транспорт" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, на финансовое обеспечение строительства гидротехнических сооружений и проведение дноуглубительных работ на мысе Наглёйнын в целях реализации комплексного плана реализации инвестиционных проектов по освоению Баимской рудной зоны на основании отдельных решений Правительства Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

14) бюджетных ассигнований на 2021 год в объеме 70 522 616,0 тыс. рублей и на 2022 год в объеме 29 477 384,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, на финансовое обеспечение дорожной деятельности на основании отдельных решений Правительства Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

15) бюджетных ассигнований на 2021 год в объеме 450 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в объеме 450 000,0 тыс. рублей и на 2023 год в объеме 450 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, на реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

16) бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 4 617 000,0 тыс. рублей и на 2023 год в объеме 4 617 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, на предоставление имущественных взносов Российской Федерации в уставный капитал государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ", вкладов в уставные капиталы акционерного общества "Российский экспортный центр" и акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" в соответствии с принятыми в случаях, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации об утвержденном размере уставного капитала указанных юридических лиц;

17) бюджетных ассигнований на 2021 год в объеме 3 318 118,0 тыс. рублей, на 2022 год в объеме 3 318 118,0 тыс. рублей и на 2023 год в объеме 3 318 118,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, на реализацию решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации по обеспечению отдельных мероприятий в сфере химической и биологической безопасности Российской Федерации;

18) бюджетных ассигнований на 2021 год в объеме 28 000 060,0 тыс. рублей, на 2022 год в объеме 107 715 467,4 тыс. рублей и на 2023 год в объеме 120 799 698,2 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, на реализацию мероприятий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики, по решениям Правительства Российской Федерации;

19) бюджетных ассигнований на 2021 год в объеме 15 160 239,8 тыс. рублей, на 2022 год в объеме 17 958 357,3 тыс. рублей и на 2023 год в объеме 20 682 170,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие вопросы в области охраны окружающей среды" раздела "Охрана окружающей среды" классификации расходов бюджетов, на реализацию мероприятий национального проекта "Экология" по решениям проектного комитета по национальному проекту "Экология";

20) бюджетных ассигнований на 2021 год в объеме 5 000 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Высшее образование" раздела "Образование" классификации расходов бюджетов, на мероприятия по модернизации инфраструктуры федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, включая капитальный ремонт объектов и проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов, в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации;

21) бюджетных ассигнований на 2021 год в объеме 97 363,7 тыс. рублей, на 2022 год в объеме 92 363,7 тыс. рублей и на 2023 год в объеме 234 526,5 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации" раздела "Образование" классификации расходов бюджетов, на выполнение государственного заказа на мероприятия по профессиональному развитию федеральных государственных гражданских служащих; на выполнение государственных заданий на оказание образовательными организациями, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляют Правительство Российской Федерации и (или) отдельные федеральные государственные органы, государственных услуг по реализации дополнительных профессиональных программ по приоритетным направлениям профессионального развития федеральных государственных гражданских служащих; на осуществление обучения федеральных государственных гражданских служащих на основании государственного образовательного сертификата на дополнительное профессиональное образование гражданского служащего в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации;

22) бюджетных ассигнований на 2021 год в объеме 60 000 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в объеме 64 096 415,0 тыс. рублей и на 2023 год в объеме 68 559 785,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Амбулаторная помощь" раздела "Здравоохранение" классификации расходов бюджетов, на реализацию решений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;

23) бюджетных ассигнований на 2021 год в объеме 2 841 905,7 тыс. рублей, на 2022 год в объеме 2 841 905,7 тыс. рублей и на 2023 год в объеме 2 841 905,7 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Социальное обеспечение населения" раздела "Социальная политика" классификации расходов бюджетов, на предоставление единовременной субсидии на приобретение жилого помещения федеральным государственным гражданским служащим в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

24) бюджетных ассигнований на 2021 год в объеме 76 929 256,9 тыс. рублей, на 2022 год в объеме 98 696 002,7 тыс. рублей и на 2023 год в объеме 98 443 544,5 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Социальное обеспечение населения" раздела "Социальная политика" классификации расходов бюджетов, на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно;

25) бюджетных ассигнований на 2021 год в объеме 2 388 046,0 тыс. рублей, на 2022 год в объеме 3 590 460,0 тыс. рублей и на 2023 год в объеме 3 624 454,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Спорт высших достижений" раздела "Физическая культура и спорт" классификации расходов бюджетов, на реализацию мероприятий в рамках подготовки к проведению XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге;

26) бюджетных ассигнований на 2021 год в объеме 17 628 739,6 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, на реализацию мероприятий, направленных на развитие туризма и индустрии гостеприимства, в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации;

27) бюджетных ассигнований на 2021 год в объеме 540 663,7 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Общее образование" раздела "Образование" классификации расходов бюджетов, на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации;

28) бюджетных ассигнований на 2021 год в объеме 758 630,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Общее образование" раздела "Образование" классификации расходов бюджетов, на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации;

29) бюджетных ассигнований на 2021 год в объеме 32 790 157,7 тыс. рублей, на 2022 год в объеме 38 009 174,9 тыс. рублей и на 2023 год в объеме 73 815 058,4 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Общее образование" раздела "Образование" классификации расходов бюджетов в рамках реализации национального проекта "Образование" федерального проекта "Современная школа", на создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях в отдельных субъектах Российской Федерации в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации;

30) бюджетных ассигнований на 2021 год в объеме 386 800,0 тыс. рублей, на 2022 год в объеме 386 800,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Спорт высших достижений" раздела "Физическая культура и спорт" классификации расходов бюджетов, на реализацию мероприятий по адаптации и оснащению оборудованием системы контроля доступа футбольных стадионов, принимающих матчи Российской Премьер-Лиги;

31) бюджетных ассигнований на 2021 год в объеме 2 000 000,0 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Массовый спорт" раздела "Физическая культура и спорт" классификации расходов бюджетов, на реализацию мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием для создания или модернизации физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа и (или) физкультурно-оздоровительных комплексов для центров развития внешкольного спорта.

2. Установить, что Правительство Российской Федерации вправе в 2021 году принимать решения о выпуске материальных ценностей государственного материального резерва, хранящихся в организациях, входящих в систему государственного материального резерва, в целях освежения запасов государственного материального резерва по истечении установленного срока их хранения без одновременной поставки и закладки в государственный материальный резерв равного количества аналогичных материальных ценностей с восполнением в последующие годы.

3. Установить, что в 2021 году в случае снижения объема денежных средств, составляющих чистые активы закрытого паевого инвестиционного фонда "Российский Фонд Прямых Инвестиций", ниже 30 000 000,0 тыс. рублей Правительство Российской Федерации вправе принять решение о приобретении дополнительных инвестиционных паев указанного паевого инвестиционного фонда за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов.

4. Установить, что в 2021 году по решению Правительства Российской Федерации дополнительные средства федерального бюджета могут быть направлены в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (город Москва) в объеме до 14 600 000,0 тыс. рублей при поступлении в федеральный бюджет в указанном объеме субсидии из бюджета города Москвы в целях реализации проектов развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом организации диаметральных маршрутов.

5. Установить, что в 2021 году финансовое обеспечение расходов федерального бюджета на осуществление Федеральным агентством железнодорожного транспорта функций концедента по концессионному соглашению на финансирование, создание и эксплуатацию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования железнодорожной линии Элегест - Кызыл - Курагино осуществляется в пределах поступления доходов федерального бюджета от концессионной платы, уплаченной концессионером в соответствии с условиями указанного концессионного соглашения, в размере до 120 000,0 тыс. рублей.

6. Установить, что в 2021 году при осуществлении операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и едином казначейском счете услуги клиринговой организации, центрального контрагента и биржи оказываются Федеральному казначейству на безвозмездной основе.

7. Установить, что в 2021 году бюджетные ассигнования федерального бюджета, предусмотренные Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии в объеме 2 500 000,0 тыс. рублей на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг по предоставлению федеральным государственным бюджетным учреждением "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, за плату, направляются на указанные цели в пределах поступления доходов федерального бюджета от платы за предоставление указанным учреждением сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

8. Установить, что в 2021 году акционерное общество "Фонд развития Дальнего Востока и Арктики" по решению Правительства Российской Федерации вправе использовать в целях реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории Арктической зоны Российской Федерации неиспользованный остаток средств, полученных от оплаты государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" дополнительной эмиссии акций (взноса в уставный капитал) акционерного общества "Фонд развития Дальнего Востока и Арктики", источником финансового обеспечения которой являлся имущественный взнос Российской Федерации в государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ", предоставленный из федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 года N 362-ФЗ "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", Федеральным законом от 29 ноября 2018 года N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" и Федеральным законом от 2 декабря 2019 года N 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", в размере до 15 000 000,0 тыс. рублей.

9. (Совершенно секретно).

10. Установить, что в 2021 году публично-правовая компания "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" вправе использовать для осуществления мероприятий по финансированию завершения строительства объектов незавершенного строительства - многоквартирных домов средства неиспользованных имущественных взносов Российской Федерации в указанную компанию, предоставленных в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2019 года N 380-ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" на указанные цели.

11. Установить, что в 2021 году по решению Правительства Российской Федерации дополнительные средства федерального бюджета в объеме до 7 500 000,0 тыс. рублей могут быть направлены на предоставление субсидий открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, оказываемые при осуществлении перевозок пассажиров в пригородном сообщении, при поступлении в федеральный бюджет субсидии из бюджета города Москвы в объеме до 5 000 000,0 тыс. рублей и из бюджета Московской области в объеме до 2 500 000,0 тыс. рублей в целях обеспечения транспортной доступности населения и сохранения объема транспортной работы.

12. Установить, что в 2021 году открытое акционерное общество "Российские железные дороги" по решению Правительства Российской Федерации вправе использовать средства неиспользованных взносов в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги", осуществленных в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 21 Федерального закона от 5 декабря 2017 года N 362-ФЗ "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" на реализацию проекта интеграции остановочных пунктов радиальных направлений Московского железнодорожного узла в Малое кольцо Московской железной дороги, в размере до 457 565,944 тыс. рублей в целях реализации проекта "Строительство объектов железнодорожной инфраструктуры Киевского направления Московской железной дороги".

13. Установить, что в 2021 году акционерное общество "Корпорация развития Северного Кавказа" по решению Правительства Российской Федерации вправе использовать в целях реализации инвестиционных проектов на территории Северо-Кавказского федерального округа неиспользованный остаток средств, полученных от оплаты государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" дополнительной эмиссии акций (взноса в уставный капитал) акционерного общества "Корпорация развития Северного Кавказа", источником финансового обеспечения которой являлся имущественный взнос Российской Федерации в государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ", предоставленный из федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 14 декабря 2015 года N 359-ФЗ "О федеральном бюджете на 2016 год" в целях создания медицинского кластера на территории Кавказских Минеральных Вод и реализации инвестиционных проектов на территории Северо-Кавказского федерального округа, в размере до 1 533 800,0 тыс. рублей.

14. Установить, что в 2021 году открытое акционерное общество "Российские железные дороги" по решению Правительства Российской Федерации вправе использовать средства неиспользованных взносов в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги", осуществленных в соответствии с приложением 27 к Федеральному закону от 5 декабря 2017 года N 362-ФЗ "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" в целях реализации инвестиционных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры Московского транспортного узла, в размере до 3 415 057,0 тыс. рублей на реализацию проекта "Организация пригородногородского пассажирского железнодорожного движения на участке Подольск - Нахабино (МЦД-2)".

15. Установить, что взносы в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги", город Москва, в целях реализации проектов развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом организации диаметральных маршрутов осуществляются по решениям Правительства Российской Федерации в случае и в пределах поступления доходов федерального бюджета от предоставления субсидии из бюджета города Москвы сверх объемов, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в объеме до 26 000 000,0 тыс. рублей.

16. Установить, что внесение в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета в целях распределения зарезервированных бюджетных ассигнований, указанных в пункте 17 части 1 настоящей статьи, осуществляется после утверждения паспорта государственной программы Российской Федерации "Обеспечение химической и биологической безопасности Российской Федерации", предварительно рассмотренного Комиссией Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.

Президент Российской Федерации В. Путин