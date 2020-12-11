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11.12.2020 09:08
Рубрика: Российский автопром

Фото: обновленный Lada Largus пытаются выдать за Renault

Текст: Валерий Карташов
Фото: Валерий Карташов Фото: Валерий Карташов
Фото: Валерий Карташов

С 30 ноября текущего года на АвтоВАЗе стартовала сборка предсерийных экземпляров Lada Largus Facelift. Данная информация была подтверждена снимками Largus Cross с частичной маскировочной плёнкой.

Фото: скриншот с youtube.com
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В распоряжении "Российской газеты" появились снимки экстерьера и интерьера Largus FL.

Судя по фото передней части, фрагмент бампера с Х-образными хромированными молдингами закрывается белым матерчатым материалом. С такого ракурса автомобиль напоминает модель Renault.

Снаружи обновлённый Lada Largus получил головную оптику от Renault Logan 2, чёрно-глянцевую ячеистую решётку радиатора, оригинальный бампер, капот и крылья иной формы.

Фото: Валерий Карташов

Также на нашем детальном изображении центральной консоли можно рассмотреть мультимедийный комплекс, блок управления кондиционером, кнопки подогрева сидений и клавишу обогрева лобового стекла, подстаканники, розетку на 12В, а также хромированную и лакированную отделку.

Фото: скриншот с youtube.com
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Салон модернизированного Lada Largus рассекречен давно. Внутри имеется передняя панель и дверные карты от Renault Duster. Руль, комбинация приборов, кресла и подлокотник унифицированы с Xray Cross.

Lada Largus оснащается вазовскими бензиновыми двигателями объёмом 1,6 литра. Мощность - 87 л. с. и 106 л. с. Моторы агрегатируются с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

По предварительным данным, в серию рестайлинговый Lada Largus пойдёт в начале 2021 года. У дилеров новинка появится в феврале или в марте.

#Lada