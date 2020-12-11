Главные ошибки, которые нельзя допускать при езде на механике

Механическая трансмиссия считается более надежной, чем автоматическая. При грамотной эксплуатации она может пережить двигатель. Однако есть ошибки, способные "убить" механику за полгода.

Ручная коробка передач - любимица спортсменов и людей с агрессивным стилем вождения. К примеру, резкое отпускание сцепления на старте даст яркий эффект - резкую пробуксовку колес с характерным дрифтом. Однако зрелищность - это не единственный плюс такого приема. Во время старта спортсмены могут выиграть доли секунды благодаря этому.

Новички бросают педаль сцепления не только во время гонок, но и при ежедневных поездках. Машина претерпевает ударные нагрузки: после серии таких резких приемов придется менять выжимной подшипник и сгоревшие диски сцепления, пишет aif.ru. Отпускать педаль сцепления нужно плавно - это убережет трансмиссию от глупых поломок.

Другая крайность - постоянно прижатая педаль сцепления. Новички боятся убрать ногу в сторону на специальную площадку. Чуть нажатая педаль передает усилие на вилку, сцепление еле заметно разжимается. В итоге диски проскальзывают и греются. Повышенные температуры неизбежно приведут к повреждениям.

Вредно подолгу удерживать педаль нажатой в пробках и на светофоре. Это приведет не только к проскальзыванию дисков, но и к износу выжимного подшипника. Его придется менять.

Еще одна ошибка - переключение коробки при нажатой не до конца педали сцепления. В этом случае водитель может услышать характерный хруст синхронизаторов. Это приводит к стачиванию зубьев шестерен. Муфта механизма, выравнивающего скорости вращения валов, может сломаться.

Ошибка, которая приведет к аналогичной поломке - это случайное переключение на заднюю передачу вместо передней на приличной скорости и высоких оборотах двигателя. Машина назад не рванет, но синхронизаторы пострадают.

Также во время движения не стоит постоянно держать руку на селекторе вместо подлокотника. Это приводит к излишней выработке деталей, механизм переключения расшатывается, передачи переключаются без прежней фиксации. Селектор нужно трогать лишь для переключения скоростей.