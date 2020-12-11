Григорию Рапоте присвоено звание почетного профессора БНТУ

Красную мантию и звание почетного профессора Белорусского национального технического университета вручили Григорию Рапоте во время торжественного празднования 100-летнего юбилея прославленного белорусского вуза.

Так в БНТУ отметили заслуги Государственного Секретаря Союзного государства перед российско-белорусским научно-техническим сообществом. В частности - поддержку, которую оказывает Постоянный Комитет Союзного государства Международному форуму вузов инженерно-технологического профиля, который, по сложившейся традиции, проходит на площадках БНТУ. Как отметил Григорий Рапота, университет играет большую роль в развитии промышленности Беларуси, становлении экономического потенциала страны.

- Для нас особенно приятно, что БНТУ занимается вопросами интеграции, - сказал Госсекретарь Союзного государства. - Форум вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства проходит в БНТУ уже девять лет. В нем принимают участие вузы порядка десяти стран, эта площадка востребована не только среди белорусских и российских образовательных учреждений и студентов. Такая высокая награда для меня - большая честь. Она говорит о значимости сотрудничества Постоянного Комитета и ведущего белорусского технического вуза. Я считаю, что возможности этого взаимодействия беспредельны. Например, использование белорусского и российского научно-технологического потенциала для освоения Арктики, создания там комфортных условий проживания, добычи полезных ископаемых, сохранения природы. То же можно сказать о создании сверхскоростной международной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург - Минск - Варшава - Гамбург.

Накануне празднования столетия БНТУ Григорий Рапота принял участие еще в одном мероприятии: Постоянный Комитет и Международная ассоциация академий наук подписали соглашение о сотрудничестве. У этого сотрудничества, по мнению Государственного секретаря Союзного государства, большие перспективы.

- У нас еще много неисследованного и интересного, - сказал он.- Для нас хорошим примером служит работа Парка высоких технологий. Он привлекателен, с одной стороны, своей простотой организации - для среднего и малого бизнеса. С другой стороны - привлекателен для изобретателей и возможностью коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. Возможно, мы что-то подобное попробуем сделать в регионах Российской Федерации.

Кстати

Кроме Григория Рапоты, звания почетного профессора БНТУ были удостоены председатель президиума НАНБ Владимир Гусаков, заместитель министра энергетики Михаил Михадюк, генеральный директор ОАО "Мотовело" Николай Ладутько. Но еще до вручения красных мантий награду получил сам технический университет. На торжественном собрании коллектива неожиданно появился Президент Беларуси Александр Лукашенко. Он вручил БНТУ орден Трудовой Славы. Кроме того, глава государства вручил государственные награды сотрудникам вуза.

- Я хочу сегодня здесь вручить государственные награды тем, кто, образно говоря, сделал этот университет, - сказал Александр Лукашенко. - Тем, кто поддерживает его имидж на высочайшем уровне, тем, кто привел наш университет в элиту мировых университетов. Позвольте мне сегодня также вручить первый в истории независимой Беларуси орден Трудовой Славы. Он будет первым, надеюсь не последним, и университет будет всегда гордиться этой наградой.

Наша справка

В целях решения сложных задач по восстановлению экономики Беларуси 10 декабря 1920 года Минское политехническое училище было преобразовано в высшее техническое учебное заведение: Белорусский государственный политехнический институт (БГПИ). Его целью стала подготовка инженеров с высшим образованием по главным направлениям производственной деятельности государства. Первоначально в институте было шесть специальных отделений: механическое, инженерно-строительное, культурно-техническое, технико-химическое, электротехническое, лесное. В первом учебном году в институте обучались 305 студентов и 119 слушателей подготовительного отделения. В начале 1940-х годов институт стал одним из ведущих технических вузов СССР. На 32 кафедрах четырёх факультетов велась подготовка инженеров по семи специальностям.

В 1991 году, после провозглашения суверенитета Республики Беларусь, Белорусский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт преобразован в Белорусскую государственную политехническую академию (БГПА), а в 1997 году получил статус ведущего инженерно-технического учебного заведения в национальной системе образования Республики Беларусь. В 2002 году - Белорусская государственная политехническая академия преобразована в Белорусский национальный технический университет (БНТУ). В 2005 году было решено придать университету статуса базовой организации государств - участников Содружества Независимых Государств по высшему техническому образованию. В 2014 году агентство "Эксперт РА" присвоило ВУЗу рейтинговый класс "С", означающий "высокий уровень" подготовки выпускников.