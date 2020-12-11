Хуснуллин рассказал о намерении максимально узаконить апартаменты

Понятие "апартаменты" имеет очень широкий смысл, отметил Хуснуллин в интервью телеканалу "Россия-1". Так могут называть и общежития, построенные в промзонах, поскольку строить жилье здесь нельзя, здания называют апартаментами. И в них полноценно живут люди, которые только не могут там прописаться, не имеют льгот по оплате жилья.

"Сказать, что мы будем запрещать апартаменты, - нет. Мы считаем, что надо максимально апартаменты узаконить", - подчеркнул он.

Причин, по которым появлялись апартаменты, несколько, рассказал Хуснуллин. Они появлялись там, где действительно нужны как временное жилье (это, как правило, апартаменты высокого класса в центре города), в других случаях - там, где строить жилые дома нельзя из-за несоблюдения градостроительных или санитарно-эпидемиологических требований. Теперь эти понятия надо юридически развести, считает вице-премьер: оставить апартаменты для временного проживания и постараться сделать жильем те здания, которым мешали ограничения.

Чаще всего проблемы возникали из-за того, что здание строилось на неподходящем участке - например, в промзоне, не соблюдались требования по обеспечению парковками детскими садами, школами, больницами и другой социальной инфраструктурой. Или же эти помещения не проходили под понятие жилья из-за несоблюдения норм инсоляции или других санитарно-эпидемиологических ограничений. "Градостроительные ограничения, мы считаем, надо снять. Санитарно-эпидемиологические ограничения по инсоляции - они, конечно, должны оставаться. Либо людям сразу сказать - в этой квартире действительно солнца в течение дня не будет. То есть это квартира с ухудшенными качествами для проживания. Но все это надо узаконить. Чтобы люди четко понимали - что жилье, а что апартаменты", - подчеркнул Хуснуллин.

На самом деле апартаментов не так много, сообщил вице-премьер. Больше всего их в Москве, причем из 4-5 млн квадратных метров жилья, которое строится в столице за год, апартаментов - 300-400 тысяч кв.м. В других городах может быть лишь по несколько зданий апартаментов.

Гражданам, покупающим жилье, вице-премьер посоветовал очень внимательно выбирать застройщика, чтобы не стать впоследствии обманутым дольщиком.

"Надо работать с теми застройщиками, которые действительно имеют за последние годы большое количество сданных домов", - считает Хуснуллин.

Кроме того, на рынке есть откровенные мошенники, и если цена явно ниже рыночной, то это уже подозрение, что что-то ненормально, добавил вице-премьер.