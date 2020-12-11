Минстрой спрогнозировал цены на жилье в 2021 году

Среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилья определил Минстрой РФ. На первое полугодие 2021 года она составит 49 тысяч 173 рубля, что на 1,1% выше средней стоимости жилья в текущем полугодии. Рыночную стоимость жилья определили для каждого из 85 субъектов страны.

Расчеты ведомства показывают, что цена квадратного метра в среднем по стране окажется на 539 рублей больше, чем во втором полугодии 2020 года. Самой дорогой недвижимость будет в Москве и регионах Дальневосточного федерального округа, где рост составит от восьми до девяти с половиной тысяч рублей за квадрат, сообщают "Известия" со ссылкой на проект приказа Минстроя "О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по РФ на первое полугодие 2021 года и показателях средней рыночной стоимости площади жилого помещения по субъектам РФ".

Еще в 34 субъектах, среди которых Крым, Мордовия, Тыва и другие, цены на недвижимость останутся прежними. В числе регионов, где стоимость жилого квадрата вырастет на две-три тысячи рублей названы Санкт-Петербург, Севастополь, ЯНАО, Удмуртия, а также Московская, Кировская, Новосибирская, Псковская и ряд других областей.

Самыми низкими цены на жилье в 2021 году будут в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Брянской области. Специалисты рассчитали, что стоимость квадратного метра в этих регионах составит от 31,5 тысячи рублей.

Объемы жилищного строительства в России догоняют прошлогодние. Об этом говорят данные Росстата. Только в октябре возведено больше жилья, чем за этот же период 2019-го. Построено 92,9 тысячи новых квартир. Всего же с начала года в России возвели 55 миллионов квадратных метров жилья - 5,7 тысячи многоквартирных домов и 217 тысяч индивидуальных. Столь высокие темпы во многом обеспечили меры поддержки строительной отрасли, принятые правительством.