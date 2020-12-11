Новости

В Перми лжеполицейские подбросили мужчине соду и потребовали взятку 09:13
ЦБ отозвал лицензию у банка "Онего" 09:12
Оперштаб: Еще 5920 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:07
Мировые выбросы углекислого газа снизятся на семь процентов в 2020 году 08:39
Академик рассказал, что поможет перенести COVID-19 в легкой форме 07:30
Врачи объяснили правила использования масок в морозы 07:17
В 70 районах Таиланда зафиксировано сильное загрязнение воздуха 07:17
Минстрой спрогнозировал цены на жилье в 2021 году 06:41
Число умерших от COVID-19 в США превысило боевые потери во Второй мировой войне 05:46
Григорию Рапоте присвоено звание почетного профессора БНТУ 05:19
В Роспотребнадзоре назвали самых опасных распространителей коронавируса 04:51
Австралия остановила испытания своей вакцины от COVID-19 04:47
ВМФ РФ получит до конца 2020 года четыре боевых корабля 04:13
В работе поисковой системы Google произошел сбой 04:03
В США пять велосипедистов погибли под колесами фуры 03:52
Оман разрешил россиянам посещать страну без виз на короткий срок 03:39
Власти США ужесточат правила предоставления убежища иностранцам 03:30
На Украине сообщили о приоритетах в вакцинации от коронавируса 03:06
Нацгвардия Висконсина сообщила о гибели пилота истребителя F-16 02:41
Власти штата Виргиния введут комендантский час из-за коронавируса 02:16
Более 100 конгрессменов-республиканцев поддержали иск против итогов выборов 02:14
ВМС США нарастят число боевых кораблей к 2030 году до 355 01:55
Вильфанд назвал самый аномально холодный регион в европейской части России 01:23
Видео: Птица из Флориды целиком проглотила небольшого крокодила 01:06
ЕС согласовал бюджет и коронавирусный пакет 00:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как рефинансировать ипотеку с материнским капиталом
Как рефинансировать ипотеку с материнским капиталом
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Какие проблемы выявила программа льготной ипотеки
Какие проблемы выявила программа льготной ипотеки
11.12.2020 06:41
Рубрика: Экономика

Минстрой спрогнозировал цены на жилье в 2021 году

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилья определил Минстрой РФ. На первое полугодие 2021 года она составит 49 тысяч 173 рубля, что на 1,1% выше средней стоимости жилья в текущем полугодии. Рыночную стоимость жилья определили для каждого из 85 субъектов страны.

Фото: iStock
Регионам выделят более 6 миллиардов рублей на строительство жилья

Расчеты ведомства показывают, что цена квадратного метра в среднем по стране окажется на 539 рублей больше, чем во втором полугодии 2020 года. Самой дорогой недвижимость будет в Москве и регионах Дальневосточного федерального округа, где рост составит от восьми до девяти с половиной тысяч рублей за квадрат, сообщают "Известия" со ссылкой на проект приказа Минстроя "О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по РФ на первое полугодие 2021 года и показателях средней рыночной стоимости площади жилого помещения по субъектам РФ".

Еще в 34 субъектах, среди которых Крым, Мордовия, Тыва и другие, цены на недвижимость останутся прежними. В числе регионов, где стоимость жилого квадрата вырастет на две-три тысячи рублей названы Санкт-Петербург, Севастополь, ЯНАО, Удмуртия, а также Московская, Кировская, Новосибирская, Псковская и ряд других областей.

Самыми низкими цены на жилье в 2021 году будут в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Брянской области. Специалисты рассчитали, что стоимость квадратного метра в этих регионах составит от 31,5 тысячи рублей.

Объемы жилищного строительства в России догоняют прошлогодние. Об этом говорят данные Росстата. Только в октябре возведено больше жилья, чем за этот же период 2019-го. Построено 92,9 тысячи новых квартир. Всего же с начала года в России возвели 55 миллионов квадратных метров жилья - 5,7 тысячи многоквартирных домов и 217 тысяч индивидуальных. Столь высокие темпы во многом обеспечили меры поддержки строительной отрасли, принятые правительством.

Экономика Недвижимость Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Правительство Минстрой

Главное сегодня

Путин встретился с Советом по правам человека. Главное
Программа кешбэка за поездки по России продолжится в 2021 году
Минстрой спрогнозировал цены на жилье в 2021 году
В Роспотребнадзоре назвали самых опасных распространителей коронавируса
Путин обязал чиновников отчитываться о своей криптовалюте
Как облегчат жизнь россиян законы декабря
В Роскачестве предостерегли от переедания мандаринов