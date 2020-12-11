Закон Оренбургской области от 7 декабря 2020 года № 2514/703-VI-ОЗ "О внесении изменения в статью 1 Закона Оренбургской области "О величине прожиточного минимума пенсионера в Оренбургской области на 2021 год"

Принят Законодательным Собранием области 26 ноября 2020 года

Статья 1

Внести в статью 1 Закона Оренбургской области от 30 сентября 2020 года № 2411/664-VI-O3 "О величине прожиточного минимума пенсионера в Оренбургской области на 2021 год" (Портал официального опубликования нормативных правовых актов Оренбургской области и органов исполнительной власти Оренбургской области (www.pravo.orb.ru), 5 октября 2020 года) изменение, заменив слова "8 561 рубля" словами "9 020 рублей".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2021 года.

Губернатор Оренбургской области Д.В.Паслер







