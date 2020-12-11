Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. N 388-ФЗ "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Государственной Думой 26 ноября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 2 декабря 2020 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - Фонд) на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 9 101 837 695,4 тыс. рублей, из них 9 032 299 402,3 тыс. рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета в сумме 3 344 964 824,0 тыс. рублей и из бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме 3 667 271,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 9 596 683 229,6 тыс. рублей, из них 9 567 504 841,1 тыс. рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии;

3) объем дефицита бюджета Фонда в сумме 494 845 534,2 тыс. рублей, в том числе объем дефицита бюджета Фонда в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в сумме 535 205 438,8 тыс. рублей и объем профицита бюджета Фонда в части, связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в сумме 40 359 904,6 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 10 015 142 596,2 тыс. рублей, из них 9 918 145 971,8 тыс. рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета в сумме 3 897 175 048,4 тыс. рублей и из бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме 3 894 975,5 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 10 565 202 279,8 тыс. рублей, из них 10 467 679 067,1 тыс. рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета в сумме 4 026 897 699,4 тыс. рублей и из бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме 4 125 617,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 10 109 969 678,4 тыс. рублей, из них 10 066 232 703,0 тыс. рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, и на 2023 год в сумме 10 512 700 163,3 тыс. рублей, из них 10 467 679 067,1 тыс. рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии;

3) объем дефицита бюджета Фонда на 2022 год в сумме 94 827 082,2 тыс. рублей, в том числе объем дефицита бюджета Фонда в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в сумме 148 086 731,2 тыс. рублей и объем профицита бюджета Фонда в части, связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в сумме 53 259 649,0 тыс. рублей, и объем профицита бюджета Фонда на 2023 год в сумме 52 502 116,5 тыс. рублей в части, связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Федеральному закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Федеральному закону.

3. Установить, что в случае изменения в 2021 году состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета Фонда или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов и классификации источников финансирования дефицитов бюджетов соответствующие изменения отражаются в отчете об исполнении бюджета Фонда за 2021 год на основании нормативного правового акта Министерства финансов Российской Федерации.

Статья 3. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 3 к настоящему Федеральному закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2021 год согласно приложению 4 к настоящему Федеральному закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему Федеральному закону.

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2021 год в сумме 9 450 434 103,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 9 964 847 977,6 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 10 363 321 966,8 тыс. рублей.

Статья 5. Межбюджетные трансферты бюджету Фонда и из бюджета Фонда другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1. Установить, что объем бюджетных ассигнований, получаемых в форме межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 2021 год на осуществление ежемесячных денежных выплат ветеранам, инвалидам, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, подлежит уменьшению на объем средств, предназначенных на ежемесячную денежную выплату гражданам, проходящим военную и правоохранительную службу в Министерстве обороны Российской Федерации, Министерстве внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службе безопасности Российской Федерации, Службе внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службе охраны Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, имеющим право на ежемесячную денежную выплату, а также на ежемесячную денежную выплату гражданам, проходившим военную службу в Федеральной службе безопасности Российской Федерации, имеющим право на ежемесячную денежную выплату, с соответствующим внесением изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда.

2. Установить, что в 2021 году финансовое обеспечение расходов на реализацию пункта 4 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 15 января 1993 года N 4302-I "О порядке введения в действие Закона Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье расходов "Социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" в рамках основного мероприятия "Предоставление мер государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы" подпрограммы "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" подраздела "Социальное обеспечение населения" раздела "Социальная политика" классификации расходов бюджетов.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности Фонда

1. Фонд вправе в 2021 году в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье расходов "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" в рамках обеспечения выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации подраздела "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, осуществлять:

1) финансовое обеспечение оплаты услуг органов (организаций), с которыми Фондом заключены соглашения о взаимном удостоверении подписей, по приему и передаче в электронной форме в Фонд заявлений граждан об отказе от получения набора социальных услуг (социальной услуги) или о возобновлении его предоставления исходя из стоимости обработки одного заявления в размере 4 рублей без учета налога на добавленную стоимость;

2) в целях выполнения функций оператора информационной системы "Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами" оплату услуг связи для обеспечения процесса информирования граждан о мерах социальной поддержки в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 52 Федерального закона от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" - по решению Правительства Российской Федерации.

2. Фонд вправе в 2021 году в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в федеральный закон о бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на текущий финансовый год и на плановый период с превышением общего объема расходов, утвержденных указанным федеральным законом, в целях увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями указанных государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных государственных контрактов.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований бюджета Фонда в сфере социальной политики

1. Фонд вправе в 2021 году осуществлять:

1) финансовое обеспечение выплаты пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан и других социальных выплат, отнесенных законодательством Российской Федерации к компетенции Фонда, за праздничные и выходные дни января 2022 года в декабре 2021 года в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона;

2) финансовое обеспечение доставки пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан и других социальных выплат в пределах 1,17 процента доставленных сумм без учета налога на добавленную стоимость;

3) финансовое обеспечение выплаты пенсий, назначенных досрочно гражданам, признанным безработными, социального пособия на погребение умерших неработавших пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости населения субъектов Российской Федерации (в случае, если смерть пенсионера наступила в период получения досрочной пенсии до достижения им возраста, дающего право на получение соответствующей пенсии), и оказания услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг, включая расходы на доставку указанных пенсий и пособия, с последующим возмещением за счет бюджетных ассигнований, получаемых в форме межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов Российской Федерации через органы службы занятости населения субъектов Российской Федерации.

2. Фонд вправе на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов устанавливать размер норматива оборотных денежных средств дифференцированно, учитывая необходимость досрочного осуществления финансового обеспечения выплаты пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан и других социальных выплат в отдельные месяцы финансового года, но не менее 25 процентов объема расходов на указанные выплаты в предстоящем месяце.

3. Суммы средств, поступившие в бюджет Фонда на выплату страховой пенсии, на которые страхователями по состоянию на 1 января 2021 года не представлены сведения индивидуального (персонифицированного) учета для отражения в общей части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц, направляются Фондом на финансовое обеспечение выплаты страховых пенсий.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2021 году

1. Установить, что остатки межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по состоянию на 1 января 2021 года, образовавшиеся в бюджете Фонда в результате неполного их использования в 2020 году на выплаты пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан, предоставление материнского (семейного) капитала и другие социальные выплаты, на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам, являющимся получателями страховой пенсии по старости (с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости) или страховой пенсии по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно, на компенсацию расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, лицам, указанным в части шестой статьи 35 Закона Российской Федерации от 19 февраля 1993 года N 4520-I "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях", направляются Фондом в 2021 году на те же цели, а также на выплату страховых пенсий по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии в случае недостаточности в ходе исполнения бюджета Фонда бюджетных ассигнований, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета на обязательное пенсионное страхование и на компенсацию выпадающих доходов в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов, с соответствующим внесением изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда.

2. Установить, что в случае, если суммы фактически поступивших в бюджет Фонда средств, подлежащих направлению в текущем финансовом году на осуществление доплат к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работникам организаций угольной промышленности, превысят годовые объемы бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью бюджета Фонда, в целях реализации Федерального закона от 27 ноября 2001 года N 155-ФЗ "О дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации" и Федерального закона от 10 мая 2010 года N 84-ФЗ "О дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий работников организаций угольной промышленности" вносятся соответствующие изменения в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда.

3. Установить, что в случае, если суммы средств пенсионных накоплений, поступивших для формирования выплатного резерва, для осуществления срочной пенсионной выплаты, подлежащих передаче государственной управляющей компании средствами выплатного резерва, средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов, подлежащих передаче в доверительное управление управляющим компаниям и в негосударственные пенсионные фонды, осуществляющие обязательное пенсионное страхование, и фактическая потребность на уплату гарантийных взносов в фонд гарантирования пенсионных накоплений, уплачиваемых Фондом, на выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц, на выплату накопительной пенсии, на выплату средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов, в виде единовременной выплаты и на срочную пенсионную выплату превысят годовые объемы бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью бюджета Фонда, в целях реализации Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах", Федерального закона от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации", Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", Федерального закона от 30 апреля 2008 года N 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений", Федерального закона от 30 ноября 2011 года N 360-ФЗ "О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений", Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений" и Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 424-ФЗ "О накопительной пенсии" вносятся соответствующие изменения в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда.

4. Установить, что в составе остатка средств пенсионных накоплений учитываются:

1) объем средств резерва Фонда по обязательному пенсионному страхованию по состоянию на 1 января 2021 года в сумме 169 385 518,0 тыс. рублей, по состоянию на 31 декабря 2021 года в сумме 181 922 670,1 тыс. рублей;

2) объем средств выплатного резерва Фонда по состоянию на 1 января 2021 года в сумме 17 683 212,5 тыс. рублей, по состоянию на 31 декабря 2021 года в сумме 20 463 778,0 тыс. рублей;

3) объем средств пенсионных накоплений, сформированных в пользу застрахованных лиц, которым Фондом установлена срочная пенсионная выплата, по состоянию на 1 января 2021 года в сумме 4 869 007,4 тыс. рублей, по состоянию на 31 декабря 2021 года в сумме 5 579 468,3 тыс. рублей.

5. Установить, что в 2021 году резерв бюджета Фонда в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, не создается.

Президент Российской Федерации В. Путин