Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. N 398-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения"

Принят Государственной Думой 24 ноября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 2 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 127-ФЗ "О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3805; 2007, N 1, ст. 29; N 46, ст. 5554; 2009, N 1, ст. 17; N 14, ст. 1582; 2011, N 1, ст. 6; N 30, ст. 4590; 2012, N 15, ст. 1724; 2014, N 48, ст. 6643; 2015, N 51, ст. 7249; 2019, N 29, ст. 3859; 2020, N 9, ст. 1131) следующие изменения:

1) абзац третий статьи 1 изложить в следующей редакции:

"российский перевозчик - российские юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, использующие принадлежащие им одно либо несколько грузовых транспортных средств и (или) один либо несколько автобусов (далее - транспортные средства) для перевозок грузов или пассажиров;";

2) в статье 2:

а) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. К осуществлению международных автомобильных перевозок, за исключением осуществляемых транспортными средствами Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, указанных в пунктах 5 и 6 статьи 1 Федерального закона от 31 мая 1996 года N 61-ФЗ "Об обороне" (далее - другие войска, воинские формирования и органы), допускаются российские перевозчики в соответствии с условиями, указанными в пункте 72 настоящей статьи.";

б) дополнить пунктами 72 - 79 следующего содержания:

"72. Условиями допуска российского перевозчика к осуществлению международных автомобильных перевозок являются:

1) наличие у российского перевозчика транспортных средств, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании и соответствующих Конвенции о дорожном движении и Европейскому соглашению, касающемуся работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР);

2) наличие у работника российского перевозчика или непосредственно у российского перевозчика, который является индивидуальным предпринимателем и осуществляет международные автомобильные перевозки, свидетельства профессиональной компетентности международного автомобильного перевозчика, подтверждающего его профессиональную компетентность в качестве должностного лица, ответственного за организацию международных автомобильных перевозок, выданного в соответствии с Соглашением о гармонизации требований к дополнительному обучению и профессиональной компетентности международных автомобильных перевозчиков государств - участников CНГ (далее - ответственный специалист);

3) надлежащее финансовое положение российского перевозчика;

4) обязательное страхование российским перевозчиком гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.

Условия, указанные в настоящем пункте, должны соблюдаться российским перевозчиком в течение срока, на который он допущен к осуществлению международных автомобильных перевозок.

73. Допуск российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок производится федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю (надзору) в сфере транспорта (его территориальными органами).

74. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю (надзору) в сфере транспорта, осуществляется в соответствии с пунктом 76 настоящей статьи и правилами, указанными в пункте 8 настоящей статьи, формирование и ведение реестра российских перевозчиков, допущенных к осуществлению международных автомобильных перевозок (далее - реестр). Реестр не является информационной системой.

75. Срок, на который российский перевозчик допускается к осуществлению международных автомобильных перевозок, составляет:

1) один год - для российского перевозчика, сведения о котором включаются в реестр впервые либо сведения о котором включаются в реестр повторно по истечении более чем одного года со дня исключения из реестра сведений о таком российском перевозчике;

2) пять лет - для российского перевозчика, не указанного в подпункте 1 настоящего пункта.

76. В реестр включаются следующие сведения о российском перевозчике:

1) полное и сокращенное (при наличии) наименование, адрес места нахождения, основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц - для юридического лица;

2) фамилия, имя и отчество (при наличии), адрес места жительства, данные документа, удостоверяющего личность, основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя;

3) идентификационный номер налогоплательщика;

4) сведения о принадлежащих российскому перевозчику транспортных средствах (тип, марка и модель, государственный регистрационный номер, год изготовления, экологический класс (при наличии), которые используются им для осуществления международных автомобильных перевозок;

5) сведения об ответственном специалисте (фамилия, имя и отчество (при наличии), занимаемая должность);

6) номера телефонов и адрес электронной почты;

7) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии);

8) сведения о территориальном органе федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю (надзору) в сфере транспорта, принявшем решение о допуске российского перевозчика к осуществлению международных автомобильных перевозок;

9) дата принятия решения о допуске российского перевозчика к осуществлению международных автомобильных перевозок;

10) вид международных автомобильных перевозок, осуществляемых российским перевозчиком (международные автомобильные перевозки грузов и (или) пассажирские международные автомобильные перевозки);

11) сведения об основаниях и датах приостановления, возобновления действия и аннулирования допуска российского перевозчика к осуществлению международных автомобильных перевозок.

77. Доступ к сведениям, включенным в реестр, предоставляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю (надзору) в сфере транспорта:

1) посредством размещения сведений (за исключением сведений, отнесенных к персональным данным) на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю (надзору) в сфере транспорта, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

2) по запросу заинтересованных лиц в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью, либо на бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

78. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю (надзору) в сфере транспорта, по заявлению российского перевозчика предоставляет выписку из реестра, подтверждающую включение в реестр сведений о таком российском перевозчике, в том числе сведений о принадлежащих ему транспортных средствах, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, либо на бумажном носителе в соответствии с правилами, указанными в пункте 8 настоящей статьи.

79. Осуществление российским перевозчиком международных автомобильных перевозок с использованием транспортных средств, сведения о которых не включены в реестр в отношении такого российского перевозчика, не допускается.";

в) пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Правила допуска российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок, включающие в том числе порядок определения надлежащего финансового положения российских перевозчиков, устанавливаются Правительством Российской Федерации.";

г) дополнить пунктом 81 следующего содержания:

"81. Российский перевозчик, допущенный к осуществлению международных автомобильных перевозок, обязан:

1) при осуществлении международных автомобильных перевозок обеспечивать наличие у водителя транспортного средства свидетельства профессиональной компетентности международного автомобильного перевозчика, подтверждающего его профессиональную компетентность в качестве водителя транспортного средства, выданного в соответствии с Соглашением о гармонизации требований к дополнительному обучению и профессиональной компетентности международных автомобильных перевозчиков государств - участников СНГ, или в случае, если российский перевозчик является индивидуальным предпринимателем, непосредственно управляющим транспортным средством, иметь такое свидетельство;

2) в случае, если ответственный специалист прекратил свои полномочия, направить в соответствии с правилами, указанными в пункте 8 настоящей статьи, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю (надзору) в сфере транспорта, уведомление с приложением предусмотренных указанными правилами документов в отношении другого работника, назначенного российским перевозчиком на должность ответственного специалиста;

3) в случае изменения предусмотренных в пункте 76 настоящей статьи сведений о российском перевозчике, подлежащих включению в реестр, направить в соответствии с правилами, указанными в пункте 8 настоящей статьи, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю (надзору) в сфере транспорта, документы, подтверждающие такие изменения;

4) в случае передачи права владения транспортным средством, сведения о котором включены в реестр, другому лицу направить в соответствии с правилами, указанными в пункте 8 настоящей статьи, уведомление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю (надзору) в сфере транспорта.";

3) в части первой статьи 4 слова "Европейскому соглашению" заменить словом "Соглашению";

4) в статье 11:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Государственный контроль (надзор) за осуществлением международных автомобильных перевозок осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, уполномоченными федеральными органами исполнительной власти (далее - органы государственного контроля (надзора):

при осуществлении федерального государственного транспортного надзора:

в отношении международных автомобильных перевозок грузов:

в стационарных и передвижных контрольных пунктах на автомобильных дорогах общего пользования Российской Федерации;

в передвижных контрольных пунктах на обозначенных дорожными знаками стоянках (парковках) транспортных средств;

в отношении пассажирских международных автомобильных перевозок:

в стационарных и передвижных контрольных пунктах на автомобильных дорогах общего пользования Российской Федерации;

в передвижных контрольных пунктах на обозначенных дорожными знаками стоянках (парковках) транспортных средств;

на остановочных пунктах, в том числе расположенных на автостанциях, автовокзалах;

в иных местах, расположенных в границах населенных пунктов, при выявлении факта посадки пассажира в транспортное средство, осуществляющее международную автомобильную перевозку, или высадки из него;

при осуществлении таможенного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации.";

б) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. Государственный контроль (надзор) за осуществлением международных автомобильных перевозок осуществляется путем проведения проверок транспортных средств, в том числе проверок имеющихся у водителей транспортных средств разрешений с проставлением в них соответствующих отметок, международных товарно-транспортных накладных, учетных талонов и других документов, предусмотренных в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации. При этом указанные в настоящем абзаце проверки должны проводиться таким образом, чтобы расписание регулярных пассажирских международных автомобильных перевозок не нарушалось.

Порядок осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств при осуществлении государственного контроля (надзора) за осуществлением международных автомобильных перевозок в рамках таможенного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации устанавливается федеральным органом исполнительной власти в области транспорта.";

в) в пункте 2 слова "в указанных в пункте 1 настоящей статьи пунктах" заменить словами "в местах, указанных в пункте 1 настоящей статьи,";

г) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Транспортное средство, принадлежащее иностранному перевозчику, в случае выявления при въезде в Российскую Федерацию в пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации совершенного с использованием данного транспортного средства нарушения правил международных договоров Российской Федерации в области международного автомобильного сообщения, требований настоящего Федерального закона, законодательства Российской Федерации о внесении платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, законодательства Российской Федерации в области дорожного движения или законодательства Российской Федерации в области транспорта может быть допущено для дальнейшего движения по территории Российской Федерации только после устранения такого нарушения. В случае, если при таком въезде выявлен факт неуплаты административного штрафа, наложенного за ранее совершенное на территории Российской Федерации с использованием данного транспортного средства административное правонарушение, за исключением случая, если срок исполнения постановления о наложении административного штрафа за ранее совершенное административное правонарушение истек в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, данное транспортное средство может быть допущено для дальнейшего движения по территории Российской Федерации только после уплаты указанного административного штрафа.";

д) дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41. В случае неустранения нарушения или неуплаты административного штрафа, указанных в пункте 4 настоящей статьи, в течение трех часов с момента прибытия транспортного средства в пункт пропуска через Государственную границу Российской Федерации иностранный перевозчик или лицо, действующее от его имени, принимает меры по выезду транспортного средства с территории Российской Федерации.";

е) дополнить пунктом 42 следующего содержания:

"42. Принадлежащее иностранному перевозчику транспортное средство, с использованием которого совершено административное правонарушение, задерживается при выезде с территории Российской Федерации в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, до устранения причины задержания и уплаты административного штрафа за совершение такого административного правонарушения.";

ж) дополнить пунктом 43 следующего содержания:

"43. В случае, если при выезде с территории Российской Федерации принадлежащего иностранному перевозчику транспортного средства в пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации выявлено, что ранее на территории Российской Федерации с использованием данного транспортного средства было совершено нарушение законодательства Российской Федерации в области дорожного движения, данное транспортное средство может быть допущено к выезду с территории Российской Федерации только после уплаты административного штрафа, наложенного за совершение такого нарушения.";

з) дополнить пунктом 44 следующего содержания:

"44. В случае неуплаты иностранным перевозчиком административного штрафа, указанного в пункте 43 настоящей статьи, в пределах времени, отведенного на осуществление таможенного контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации, иностранный перевозчик или лицо, действующее от его имени, принимает меры по выезду транспортного средства с территории пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации.";

и) дополнить пунктом 45 следующего содержания:

"45. Информационное взаимодействие федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области таможенного дела, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю (надзору) в сфере транспорта, и федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять контрольные, надзорные и разрешительные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения, в целях реализации положений пунктов 4 - 44 настоящей статьи и настоящего пункта осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.";

5) в статье 12:

а) в части первой слова "действие удостоверения допуска российского перевозчика может быть приостановлено или указанное удостоверение может быть аннулировано" заменить словами "его допуск к осуществлению международных автомобильных перевозок может быть приостановлен или аннулирован";

б) дополнить новой частью второй следующего содержания:

"В случае аннулирования допуска российского перевозчика к осуществлению международных автомобильных перевозок сведения о таком российском перевозчике исключаются из реестра.";

в) дополнить частью третьей следующего содержания:

"Российский перевозчик, допуск которого к осуществлению международных автомобильных перевозок был аннулирован, не может быть повторно допущен к осуществлению международных автомобильных перевозок до истечения одного года со дня аннулирования такого допуска.";

г) часть вторую считать частью четвертой.

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.

2. Подпункты "ж" - "и" пункта 4 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Пункт 3 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2021 года.

4. Подпункт "а", абзацы тринадцатый - двадцать девятый подпункта "б" и подпункт "г" пункта 2, пункт 5 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 сентября 2021 года.

Президент Российской Федерации

В. Путин