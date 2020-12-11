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11.12.2020 12:01
Рубрика: Происшествия

Присяжные вынесли вердикт по делу о смерти младенца в Калининграде

Текст: Наталья Козлова
Громким вердиктом завершилось уголовное дело врачей, по чьей вине, как считало следствие, умер младенец. Присяжные Калининградского областного суда сказали, что вину медиков доказать не удалось, а судья постановил освободить их из-под домашнего ареста прямо в зале суда.

Однако приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован в течение десяти дней. Надо сказать, что присяжные не были единодушны и не на все вопросы дали ответы.

Фото: iStock
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Известно, что присяжные больше 10 раз уходили в совещательную комнату и возвращались в зал. Они объяснили это тем, что появились трудности с ответом на один из вопросов и заполнением опросного листа. Так что самый первый лист опроса присяжных из-за многочисленных исправлений признали недействительным. Судьи из народа по новой заполняли опросный лист.

Всего же присяжными были заданы семь вопросов, ответы на которые должны были определить виновность или невиновность врачей. По первому вопросу присяжные должны были сказать - доказано ли, что погибшему ребенку был введен лекарственный препарат, из-за чего он умер. Трое присяжных сказали - да, пятеро ответили - не доказан.

Общий смысл остальных вопросов - доказано ли, что врачи имеют отношение к введению смертельной дозы лекарства и были ли они заинтересованы в смерти ребенка. Большинство из подобных вопросов присяжные оставили без ответов. Без ответов остались шесть из семи вопросов.

Напомним, что суд присяжных или суд профессиональных судей выбирают сами подсудимые, если их обвинили по тяжким уголовным статьям.

И​​​.о. главврача роддома №4 Калининграда Елене Белой и анестезиологу-реаниматологу областного перинатального центра Элине Сушкевич было предъявлено обвинение в убийстве новорожденного. Причем Белой были предъявлены обвинения в организации убийства, а Сушкевич - в совершении умышленного убийства.

Происшествия Правосудие Суд Халатность врачей РГ-Видео

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