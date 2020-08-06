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06.08.2020 14:41
Рубрика: Происшествия

В Калининграде начался суд по делу обвиняемых в смерти младенца врачей

Текст: Светлана Песоцкая

Судебное заседание по громкому делу врачей, обвиняемых в смерти новорожденного, началось 6 августа в Калининградском областном суде.

На скамье подсудимых - бывшая и. о. главврача калининградского роддома № 4 Елена Белая и реаниматолог-анестезиолог областного перинатального центра Элина Сушкевич. Обеих следствие считает причастными к смерти недоношенного новорожденного в ноябре 2018 года.

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Мальчик, родившийся с весом 700 граммов, не выжил. Как полагает следствие, и.о. главврача дала указание подчиненному медработнику внести в историю родов сведения о том, что смерть плода наступила в утробе матери, и ребенок родился мертвым. А врач, которая прибыла в роддом в составе реанимационной бригады, поспособствовала смерти младенца.

Обвинение им было предъявлено в июне 2019 года. С тех пор обе обвиняемые находятся под домашним арестом.

Это дело вызвало резонанс такого размаха, что о нем докладывал президенту страны глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, а его ход лично контролировал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Как сообщили в пресс-службе суда, уголовное дело рассматривается с участием коллегии присяжных заседателей.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Халатность врачей

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