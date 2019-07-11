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11.07.2019 17:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд оставил под домашним арестом калининградского врача-неонатолога

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)

Калининградский областной суд оставил без изменения меру пресечения, избранную в отношении неонатолога регионального перинатального центра. Об этом корреспонденту "Российской газеты" сообщили в пресс-службе судебной инстанции. Ранее следователи заподозрили врача в убийстве младенца.

Центральный районный суд Калининграда решил поместить женщину под домашний арест. Сегодня, 11 июля, в областной инстанции рассмотрели жалобу потерпевшей. Мать погибшего ребенка настаивала на заключении врача под стражу. Однако Калининградский областной суд оставил неонатолога под домашним арестом.

На Кубани врача обвинили в смерти ребенка из-за ошибки в диагнозе

Трагедия случилась в ноябре прошлого года. Врач-неонатолог входила в состав реанимационной бригады, которую вызвали для спасения недоношенного младенца. Мальчик родился с весом в 700 граммов, спасти его не удалось.

В смерти младенца уже обвинили главу роддома. По версии следствия, она велела подчиненным принять меры, чтобы младенец не выжил.

"Дело калининградских врачей" вызвало большой резонанс в обществе. Президент Национальной медицинской палаты, глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что необходимо комиссионно проверить итоги экспертизы смерти младенца.

Вчера стало известно, что уголовное дело в отношении калининградских врачей передано для дальнейшего расследования в специализированный отдел Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России. Такое поручение дал председатель СК Александр Бастрыкин.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
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