Дело о смерти калининградского младенца передали в Москву

Уголовное дело в отношении калининградских врачей, обвиняемых в смерти новорожденного в роддоме, передано для дальнейшего расследования в специализированный отдел Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России по поручению председателя СК Александра Бастрыкина.

Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. До этого дело и.о. главврача роддома и врача-реаниматолога перинатального центра расследовалось во втором следственном управлении ГСУ СК России с дислокацией в Санкт-Петербурге.

- Данное решение принято с учетом особой сложности расследования, необходимости обеспечения полноты, всесторонности и объективности следствия, - подчеркнула Светлана Петренко. - В составе специализированного отдела ГСУ СК России собраны следователи, имеющие большой опыт расследования преступлений в медицинской сфере. Именно они должны тщательно разобраться в обстоятельствах произошедшего и дать квалифицированную правовую оценку действиям медицинских работников.

Резонансная трагедия произошла в ноябре 2018 года - в одном из калининградских роддомов умер недоношенный мальчик, родившийся с весом в 700 граммов. Тогда была задержана и.о. руководителя роддома. Первоначально ее обвиняли в фальсификации медицинской документации: следствие сочло, что по ее указанию в историю родов были внесены ложные сведения о якобы имевшей место гибели плода.

В конце июня была задержана еще один врач, связанная с этим делом, - реаниматолог из перинатального центра, которая входила в состав реанимационной бригады, вызванной для спасения младенца.

На данный момент, как сообщили в СК России, действия докторов квалифицируются по статье 105 УК РФ (убийство малолетнего), а и.о. главврача, кроме того, инкриминируется еще и превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

По данным следствия, комплексная судебно-медицинская экспертиза, которая проводилась комиссией врачей с привлечением ведущего неонатолога Минздрава, а также токсиколога, анестезиолога-реаниматолога и других врачей, сделала вывод: имела место насильственная смерть новорожденного. Результаты спектрографической экспертизы выявили многократное превышение количества сульфата магния в организме ребенка, допустимое лишь для взрослого человека, отметили в ведомстве.

Следственный комитет России намерен тщательно изучить обстоятельства произошедшего, в том числе доводы представителей медицинского сообщества, проверить все возможные версии и на основе анализа совокупности собранных доказательств принять окончательное процессуальное решение, подчеркнули в СК России.

"Дело калининградских врачей" вызвало большой резонанс в обществе. Президент Национальной медицинской палаты, глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что необходимо комиссионно проверить заключение судебно-медицинских экспертов.