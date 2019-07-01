Рошаль призвал проверить итоги экспертизы смерти младенца в Калининграде

Президент Национальной медицинской палаты, глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил о необходимости проверить выводы судмедэкспертизы в деле о гибели младенца в калининградском роддоме, по которому врач-реаниматолог задержана по обвинению в предумышленном убийстве. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Рошаля, заключение судебно-медицинских экспертов необходимо проверить специальной комиссии. Он отметил, что ранее судебные медики уже допустили ошибку, обнаружив смертельную дозу алкоголя у сбитого машиной ребенка. Напомним, 23 апреля 2017 года в Балашихе женщина за рулем иномарки насмерть сбила шестилетнего мальчика. Результаты молекулярно-генетической экспертизы тогда показали, что в крови мальчика был обнаружен этиловый спирт в количестве 2,7 промилле. Позже выяснилось, что при сборе образцов были допущены нарушения, что и привело к ошибке.

- Опытного педиатра обвинили в убийстве новорожденного. Будем серьезно разбираться. Надеемся на помощь центрального аппарата Следственного комитета России, - приводит пресс-служба Национальной медицинской палаты слова Рошаля.

Нашумевшая трагедия произошла в ноябре прошлого года в одном из калининградских роддомов. Там умер недоношенный мальчик, родившийся с весом в 700 граммов. Задержанная врач-реаниматолог входила в состав реанимационной бригады, которую вызвали для спасения младенца.

Ранее уголовное дело было возбуждено против и.о. главврача роддома. Она была арестована по решению суда, а после апелляции прокурора выпущена под домашний арест, где сейчас пребывает. Ее обвиняют в фальсификации медицинской документации: по данным следствия, в историю родов по ее указанию были внесены ложные сведения о якобы имевшей место гибели плода.

Тогда Леонид Рошаль также сделал заявление, дав свою оценку этой ситуации и призвав к тщательному проведению расследования. После этого дело главы роддома было передано в центральный аппарат СК России по поручению Александра Бастрыкина.