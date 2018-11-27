Дело главы калининградского роддома передали в Москву

Резонансное уголовное дело в отношении и.о. главного врача родильного дома в Калининграде, где умер новорожденный, передано в центральный аппарат СК России по поручению Александра Бастрыкина.

Об этом сообщает официальный сайт СК России. В ведомстве уточнили, что дело, ранее возбужденное следственными органами СК России по Калининградской области, передано в столицу в целях объективного, всестороннего и эффективного расследования.

Дело по статье "превышение должностных полномочий" было возбуждено после того, как в роддоме 6 ноября умер недоношенный мальчик, родившийся с весом в 700 граммов. И.о. руководителя роддома была задержана, арестована по решению суда, а после апелляции прокурора выпущена под домашний арест, где сейчас пребывает.

Судебно-медицинская экспертиза о причинах смерти новорожденного, назначенная следствием, еще не завершена. Сейчас врач обвиняется в фальсификации медицинской документации: по данным следствия, в историю родов по указанию и.о. главного врача были внесены ложные сведения о якобы имевшей место гибели плода.

Все обстоятельства произошедшего будут самым тщательным образом проверены в рамках расследования уголовного дела, заявили в СК России. И подчеркнули, что следователи СК России ни в коем случае не стремятся создавать негативный образ медицинских работников или очернить их репутацию, однако в связи с увеличением количества жалоб от граждан на действия врачей органы следствия обязаны реагировать на подобные заявления и давать им юридическую оценку.

Кстати

Как напомнили в СК России, ранее в ходе договоренностей председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина и президента Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля была создана межведомственная рабочая группа по вопросам подготовки предложений о внесении в Уголовный кодекс РФ изменений, касающихся установления специальных норм ответственности медицинских работников за преступления по службе.

Цель деятельности этой рабочей группы - совершенствование правоприменительной практики, которая позволит, с одной стороны, добиться исключения случаев необоснованного привлечения врачей к уголовной ответственности, с другой - более эффективно защищать права пациентов от возможных неквалифицированных действий медицинских работников.