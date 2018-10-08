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08.10.2018 20:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экспертиза под градусом

На скамье подсудимых эксперт по делу "пьяного мальчика"
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск №7688 (225)
9 октября Щелковский горсуд Московской области проведет первое судебное заседание, на котором начнет рассматривать уголовное дело о халатности врача-эксперта Михаила Клейменова.

Имя этого эксперта в прошлом году прогремело на всю страну - именно его экспертиза признала шестилетнего мальчика Алешу, насмерть сбитого автомобилем во дворе дома в подмосковном Павлино, мертвецки пьяным. Причем Клейменов до последнего доказывал свою правоту и даже был гостем нескольких ток-шоу на Первом канале, где в присутствии отца погибшего мальчика настаивал на том, что никак не мог ошибиться, и даже намекал на то, что родители плохо следили за своим сыном.

В Щелковском горсуде напомнили, что Клейменов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 Уголовного кодекса РФ "халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе". К слову, самое строгое наказание по этому составу преступления - арест на срок до 3 месяцев, который отбывается даже не в колонии. Гораздо вероятнее, что обвиняемому будет назначено наказание в виде исправительных или обязательных работ либо штраф.

Так как Алисова до приговора провела более 4 месяцев в СИЗО, ее срок в колонии-поселении теперь должны сократить

"Органами предварительного следствия Клейменов обвиняется, в том что он, находясь в должности заведующего и врача - судебно-медицинского эксперта Железнодорожного отделения ГБУЗ Московской области "Бюро СМЭ", с грубыми нарушениями должностных обязанностей, небрежно относясь к службе, произвел судебно-медицинскую экспертизу трупа малолетнего ребенка 2011 года рождения, - сообщили в суде. - Как указано следствием, по результатам экспертизы в образце крови трупа несовершеннолетнего лица Клейменовым были установлены содержание этилового спирта в количестве 2,7 процента и ацетальдегида, в связи с чем сделан вывод о том, что пострадавший на момент наступления смерти находился в состоянии сильного алкогольного опьянения".

При этом указанное содержание этанола, отметили в суде, является показателем сильной степени алкогольного опьянения даже у взрослых, а для ребенка в возрасте 6 лет это могло соответствовать состоянию поверхностной комы.

Фото: СК РФ
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Отмечается, что дело распределено для рассмотрения судье Елене Петровой. При этом сегодняшнее предварительное слушание пройдет в закрытом судебном заседании.

В июне прошлого года Ольгу Алисову признали виновной в гибели мальчика, который возвращался с дедушкой с прогулки. Согласно приговору, женщина "проявила преступную небрежность", наехав на ребенка на скорости "не менее 20 километров в час". Осужденная вину не признала. Суд в ноябре прошлого года приговорил Алисову к 3 годам колонии-поселения. При этом с учетом времени, проведенного дамой в следственном изоляторе (более 4 месяцев), ее срок после вступления в силу закона о пересчете времени, проведенного в СИЗО, должен быть снижен на восемь с половиной месяцев. Почти год она уже пробыла в колонии-поселении, то есть ей осталось отсидеть чуть более года. И это в случае, если она не получит условно-досрочное освобождение.

Ранее о скорой возможности получения 32-летней Ольгой Алисовой УДО рассказывал отец погибшего ребенка офицер Росгвардии Роман Шимко.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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