Путин прокомментировал дело "Нового величия"

Президент согласился "посмотреть" еще раз на дело "Нового величия". Нет никакого желания "хватать и не пущать", но есть желание оградить общество от экстремизма, от взрывов в метро и так далее, сказал он, отвечая на просьбы правозащитников.

"Что касается "Нового величия", мы с вами много раз говорили, но насколько я понимаю, все судебные инстанции пройдены, суд признал их виновными", - напомнил Владимир Путин на заседании Совета по правам человека. "И если речь идет о каких-то таких серьезных нарушениях, связанных с возможным применением насилия с их стороны, - это серьезные вещи", - заметил он.

На реплику, что роль провокации не оценена, президент сказал, что "это тонкая вещь, где провокация, а где намерения, связанные с подготовкой каких-то боевых акций, с наличием взрывчатых веществ либо боевого оружия, тренировок в лесах и так далее". "Я там уже деталей не помню, знаю только, что судебные инстанции пройдены. Давайте посмотрим еще раз", - согласился он.

"Нет никакого желания, абсолютно, поверьте мне, никакого желания хватать и не пущать, как я уже говорил. Но есть желание оградить общество от каких-то проявлений экстремизма, от взрывов в метро и проявлений подобного рода. Вот о чем речь. Вот мы от чего должны защитить наших людей", - пояснил Путин. "Ну, давайте посмотрим еще раз. Хорошо, я пометил это все", - заключил он.