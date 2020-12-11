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11.12.2020 15:17
Рубрика: Происшествия

Жителя Брянской области осудили пожизненно за убийство четырех человек

Текст: Антон Валагин (Брянск)

Брянский суд приговорил 25-летнего жителя города Карачева к пожизненному заключению за убийство четверых собутыльников в селе Вельяминово.

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8 декабря молодой человек принимал участие в застолье у своих сельских знакомых, поссорился там с 26-летней местной жительницей и ударил ее ножом в бедро. За даму заступился 50-летний мужчина и был буквально истыкан ножом. Затем гость зарезал еще двух мужчин, хозяев, и покинул дом.

- Все потерпевшие скончались на месте происшествия, - сообщили в региональном управлении СК.

Найти убийцу не составило труда - он оказался ранее судим. Приговором суда мужчина отправлен в колонию особого режима пожизненно. Приговор не вступил в законную силу.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Брянская область

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