Жителя Брянской области осудили пожизненно за убийство четырех человек

Брянский суд приговорил 25-летнего жителя города Карачева к пожизненному заключению за убийство четверых собутыльников в селе Вельяминово.

8 декабря молодой человек принимал участие в застолье у своих сельских знакомых, поссорился там с 26-летней местной жительницей и ударил ее ножом в бедро. За даму заступился 50-летний мужчина и был буквально истыкан ножом. Затем гость зарезал еще двух мужчин, хозяев, и покинул дом.

- Все потерпевшие скончались на месте происшествия, - сообщили в региональном управлении СК.

Найти убийцу не составило труда - он оказался ранее судим. Приговором суда мужчина отправлен в колонию особого режима пожизненно. Приговор не вступил в законную силу.