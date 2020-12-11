В Ярославской области 31 декабря объявили выходным днем

В Ярославской области рабочий день 31 декабря перенесен на 26 декабря.

Соответствующий указ подписал губернатор региона Дмитрий Миронов. Действие документа распространяется на органы исполнительной власти области, а также функционально подчиненные им государственные предприятия и учреждения, осуществляющие деятельность в режиме пятидневной рабочей недели.

- Всю неделю в моих социальных сетях и социальных сетях правительства области шло онлайн-голосование - вместе мы решали, стоит ли сделать 31 декабря выходным днем, - рассказал Дмитрий Миронов о причинах данного решения. - Только на площадке "ВКонтакте" проголосовало 30 тысяч человек. 92 процента ярославцев выступили "за".

Губернатор уточнил, что всем остальным организациям на территории области тоже рекомендовано перенести рабочий день с 31 декабря на субботу.