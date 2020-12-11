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11.12.2020 21:04
Рубрика: Власть

В Подмосковье ограничения по коронавирусу продлили до середины января

Текст: Сергей Бабкин

Ограничения, введенные в Московской области в связи с пандемией коронавируса, продлены до середины января 2021 года. Об этом говорится в новом постановлении губернатора Андрея Воробьева.

Фото: iStock
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До 12 января продлевается рекомендованная самоизоляция жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Также дома нужно оставаться и студентам.

Введены определенные условия для посещения кафе. С 31 декабря и до окончания праздников заведения общепита будут пропускать посетителей только со справками об отсутствии коронавируса. В пансионатах и гостиницах отрицательный тест на COVID-19 будут спрашивать уже с 28 декабря.

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