В Подмосковье ограничения по коронавирусу продлили до середины января

Ограничения, введенные в Московской области в связи с пандемией коронавируса, продлены до середины января 2021 года. Об этом говорится в новом постановлении губернатора Андрея Воробьева.

До 12 января продлевается рекомендованная самоизоляция жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Также дома нужно оставаться и студентам.

Введены определенные условия для посещения кафе. С 31 декабря и до окончания праздников заведения общепита будут пропускать посетителей только со справками об отсутствии коронавируса. В пансионатах и гостиницах отрицательный тест на COVID-19 будут спрашивать уже с 28 декабря.