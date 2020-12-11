Новости

Трамп на неделю продлил финансирование правительства 03:14
Сенат Конгресса США одобрил оборонный бюджет на 2021 год 02:50
Регионы Австрии смогут вводить масочный режим на улицах со скоплением людей 02:23
В центре Нью-Йорка автомобиль врезался в толпу демонстрантов 02:02
Больше 70 миллионов человек в мире заразились коронавирусом 01:41
Правительство России расширило санкционный список в отношении Украины 01:40
В Петербурге скончался от коронавируса сексолог Лев Щеглов 01:28
Британия задействует военные корабли для охраны своих вод после Brexit 00:21
В штате Нью-Йорк с понедельника частично закрываются рестораны 00:08
В Германии возобновится строительство "Северного потока-2" 11.12.2020
В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом 11.12.2020
В подмосковных ресторанах необходима будет справка о прохождении теста на COVID 11.12.2020
В Госдуме прокомментировали планы украинского дипломата о "захвате Крыма" 11.12.2020
Главную новогоднюю ель России привезли в Кремль 11.12.2020
В ВОЗ обеспокоены двукратным ростом смертности от COVID-19 в Европе 11.12.2020
В Москве после ДТП перевернулась машина скорой помощи 11.12.2020
Toyota построила водородный тягач 11.12.2020
Мишустин поручил системно следить за ценами на социально значимые товары 11.12.2020
В Подмосковье ограничения по коронавирусу продлили до середины января 11.12.2020
В Вооруженных силах вылечились от коронавируса более 20 тысяч военнослужащих 11.12.2020
Этнографы показали двухсотлетнюю джинсу 11.12.2020
Росстат получит данные о текущих ценах от кассовых аппаратов 11.12.2020
Очередной саммит ЕАЭС запланирован на май 2021 года 11.12.2020
Минсельхоз предложил вариант стабилизации цен на сахар 11.12.2020
На Кубани четыре человека погибли в ДТП на трассе 11.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
11 декабря 2020 г.

Постановление губернатора Московской области от 11 декабря 2020 года № 558-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Московской области от 13.03.2020 № 115-ПГ, от 16.03.2020 № 126-ПГ, от 18.03.2020 № 132-ПГ, от 19.03.2020 № 133-ПГ, от 20.03.2020 № 135-ПГ, от 23.03.2020 № 136-ПГ, от 24.03.2020 № 141-ПГ, от 25.03.2020 № 143-ПГ, от 26.03.2020 № 144-ПГ, от 27.03.2020 № 161-ПГ, от 29.03.2020 № 162-ПГ, от 31.03.2020 № 163-ПГ, от 02.04.2020 № 171-ПГ, от 04.04.2020 № 174-ПГ, от 09.04.2020 № 175-ПГ, от 10.04.2020 № 176-ПГ, от 12.04.2020 № 178-ПГ, от 18.04.2020 № 193-ПГ, от 21.04.2020 № 204-ПГ, от 28.04.2020 № 214-ПГ, от 29.04.2020 № 216-ПГ, от 01.05.2020 № 222-ПГ, от 07.05.2020 № 227-ПГ, от 11.05.2020 № 229-ПГ, от 17.05.2020 № 239-ПГ, от 22.05.2020 № 244-ПГ, от 28.05.2020 № 263-ПГ, от 01.06.2020 № 268-ПГ, от 11.06.2020 № 282-ПГ, от 19.06.2020 № 293-ПГ, от 30.06.2020 № 306-ПГ, от 08.07.2020 № 318-ПГ, от 15.07.2020 № 332-ПГ, от 23.07.2020 № 344-ПГ, от 01.08.2020 № 353-ПГ, от 06.08.2020 № 354-ПГ, от 20.08.2020 № 374-ПГ, от 18.09.2020 № 414-ПГ, от 25.09.2020 № 420-ПГ, от 01.10.2020 № 429-ПГ, от 07.10.2020 № 439-ПГ, от 15.10.2020 № 455-ПГ, от 19.10.2020 № 463-ПГ, от 31.10.2020 № 485-ПГ, от 06.11.2020 № 496-ПГ, от 09.11.2020 № 502-ПГ, от 20.11.2020 № 518-ПГ, от 26.11.2020 № 530-ПГ) следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 51 слова "Обязать граждан" заменить словами "Рекомендовать гражданам", слово "граждан" заменить словом "гражданам";

2) в пункте 53:

в подпункте 3 слова "13 декабря 2020 года" заменить словами "12 января 2021 года";

в абзаце первом подпункта 4 слова "13 декабря 2020 года" заменить словами "12 января 2021 года";

3) в пункте 55 слова "13 декабря 2020 года" заменить словами "12 января 2021 года";

4) в пункте 56 слова "13 декабря 2020 года" заменить словами "12 января 2021 года";

5) в пункте 57 слова "13 декабря 2020 года" заменить словами "12 января 2021 года";

6) в пункте 8:

подпункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) по 20 декабря 2020 года (включительно) посещение гражданами с 23 часов 00 минут по 06 часов 00 минут по московскому времени зданий, строений, сооружений (помещений в них), в которых в указанные часы оказываются услуги по организации и проведению развлекательных мероприятий;";

абзац первый подпункта 5 изложить в следующей редакции:

"5) по 20 декабря 2020 года (включительно) оказание организациями, в том числе предоставляющими услуги общественного питания, с 23 часов 00 минут по 06 00 минут по московскому времени в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) услуг по организации и проведению развлекательных мероприятий.";

7) в пункте 10:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) физкультурные, спортивные мероприятия на территории Московской области проводятся по согласованию с Министерством физической культуры и спорта Московской области с учетом мнения Главного государственного санитарного врача по Московской области;";

дополнить подпунктом 11 следующего содержания:

"11) с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года (включительно) организации, оказывающие услуги общественного питания, услуги проведения зрелищно-развлекательных мероприятий, вправе допускать в здания, строения, сооружения (помещения в них), в которых оказываются указанные услуги, только при наличии отрицательного результата лабораторных обследований в отношении новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученного не ранее чем за 3 (три) календарных дня до дня оказания услуги, либо методом иммуноферментного анализа (ИФА), полученного не ранее чем за 5 (пять) календарных дней до дня оказания услуги.

Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на мероприятия, которые проводятся в помещениях и на которые предусмотрены билеты с указанием конкретного посадочного места посетителя во время проведения указанных мероприятий;";

подпункт 6 после слова "соляриев," дополнить словами "осуществляют такую деятельность";

подпункт 11 изложить в следующей редакции:

"11) организации, осуществляющие деятельность пляжей, осуществляют такую деятельность с обязательным соблюдением "МР 3.1/2.1.0193-20. 3.1.

Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и иные средства размещения). Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 04.06.2020;";

дополнить подпунктом 111 следующего содержания:

"111) организации, осуществляющие деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и иные средства размещения, предоставляющие гостиничные услуги) (далее - гостиницы), осуществляют такую деятельность с обязательным соблюдением "МР 3.1/2.1.0193-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и иные средства размещения). Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 04.06.2020.

В период с 28 декабря 2020 года по 15 января 2021 года (включительно) в гостиницах является обязательным:

проведение термометрии потребителей гостиничных услуг при размещении в гостинице, при входе в гостиницу в течение дня и в предприятиях общественного питания в гостинице с использованием бесконтактных средств измерения температуры тела;

допуск потребителей гостиничных услуг в гостиницу осуществляется только при наличии отрицательных результатов лабораторных обследований в отношении новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученных не ранее чем за 3 (три) календарных дня до дня начала предоставления гостиничных услуг, либо методом иммуноферментного анализа (ИФА), полученного не ранее чем за 5 (пять) календарных дней до дня начала предоставления гостиничных услуг.";

подпункт 12 после слов "санаторно-курортных организаций," дополнить словами "осуществляют такую деятельность";

подпункт 13 после слова "киноиндустрии," дополнить словами "осуществляют такую деятельность";

в подпункте 16 слова "если иное не установлено настоящим постановлением" заменить словами "в порядке, установленном Министерством культуры Московской области".

2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение (опубликование) на Интернет-портале Правительства Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу 14 декабря 2020 года.

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией