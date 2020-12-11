Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Московской области от 13.03.2020 № 115-ПГ, от 16.03.2020 № 126-ПГ, от 18.03.2020 № 132-ПГ, от 19.03.2020 № 133-ПГ, от 20.03.2020 № 135-ПГ, от 23.03.2020 № 136-ПГ, от 24.03.2020 № 141-ПГ, от 25.03.2020 № 143-ПГ, от 26.03.2020 № 144-ПГ, от 27.03.2020 № 161-ПГ, от 29.03.2020 № 162-ПГ, от 31.03.2020 № 163-ПГ, от 02.04.2020 № 171-ПГ, от 04.04.2020 № 174-ПГ, от 09.04.2020 № 175-ПГ, от 10.04.2020 № 176-ПГ, от 12.04.2020 № 178-ПГ, от 18.04.2020 № 193-ПГ, от 21.04.2020 № 204-ПГ, от 28.04.2020 № 214-ПГ, от 29.04.2020 № 216-ПГ, от 01.05.2020 № 222-ПГ, от 07.05.2020 № 227-ПГ, от 11.05.2020 № 229-ПГ, от 17.05.2020 № 239-ПГ, от 22.05.2020 № 244-ПГ, от 28.05.2020 № 263-ПГ, от 01.06.2020 № 268-ПГ, от 11.06.2020 № 282-ПГ, от 19.06.2020 № 293-ПГ, от 30.06.2020 № 306-ПГ, от 08.07.2020 № 318-ПГ, от 15.07.2020 № 332-ПГ, от 23.07.2020 № 344-ПГ, от 01.08.2020 № 353-ПГ, от 06.08.2020 № 354-ПГ, от 20.08.2020 № 374-ПГ, от 18.09.2020 № 414-ПГ, от 25.09.2020 № 420-ПГ, от 01.10.2020 № 429-ПГ, от 07.10.2020 № 439-ПГ, от 15.10.2020 № 455-ПГ, от 19.10.2020 № 463-ПГ, от 31.10.2020 № 485-ПГ, от 06.11.2020 № 496-ПГ, от 09.11.2020 № 502-ПГ, от 20.11.2020 № 518-ПГ, от 26.11.2020 № 530-ПГ) следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 51 слова "Обязать граждан" заменить словами "Рекомендовать гражданам", слово "граждан" заменить словом "гражданам";

2) в пункте 53:

в подпункте 3 слова "13 декабря 2020 года" заменить словами "12 января 2021 года";

в абзаце первом подпункта 4 слова "13 декабря 2020 года" заменить словами "12 января 2021 года";

3) в пункте 55 слова "13 декабря 2020 года" заменить словами "12 января 2021 года";

4) в пункте 56 слова "13 декабря 2020 года" заменить словами "12 января 2021 года";

5) в пункте 57 слова "13 декабря 2020 года" заменить словами "12 января 2021 года";

6) в пункте 8:

подпункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) по 20 декабря 2020 года (включительно) посещение гражданами с 23 часов 00 минут по 06 часов 00 минут по московскому времени зданий, строений, сооружений (помещений в них), в которых в указанные часы оказываются услуги по организации и проведению развлекательных мероприятий;";

абзац первый подпункта 5 изложить в следующей редакции:

"5) по 20 декабря 2020 года (включительно) оказание организациями, в том числе предоставляющими услуги общественного питания, с 23 часов 00 минут по 06 00 минут по московскому времени в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) услуг по организации и проведению развлекательных мероприятий.";

7) в пункте 10:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) физкультурные, спортивные мероприятия на территории Московской области проводятся по согласованию с Министерством физической культуры и спорта Московской области с учетом мнения Главного государственного санитарного врача по Московской области;";

дополнить подпунктом 11 следующего содержания:

"11) с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года (включительно) организации, оказывающие услуги общественного питания, услуги проведения зрелищно-развлекательных мероприятий, вправе допускать в здания, строения, сооружения (помещения в них), в которых оказываются указанные услуги, только при наличии отрицательного результата лабораторных обследований в отношении новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученного не ранее чем за 3 (три) календарных дня до дня оказания услуги, либо методом иммуноферментного анализа (ИФА), полученного не ранее чем за 5 (пять) календарных дней до дня оказания услуги.

Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на мероприятия, которые проводятся в помещениях и на которые предусмотрены билеты с указанием конкретного посадочного места посетителя во время проведения указанных мероприятий;";

подпункт 6 после слова "соляриев," дополнить словами "осуществляют такую деятельность";

подпункт 11 изложить в следующей редакции:

"11) организации, осуществляющие деятельность пляжей, осуществляют такую деятельность с обязательным соблюдением "МР 3.1/2.1.0193-20. 3.1.

Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и иные средства размещения). Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 04.06.2020;";

дополнить подпунктом 111 следующего содержания:

"111) организации, осуществляющие деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и иные средства размещения, предоставляющие гостиничные услуги) (далее - гостиницы), осуществляют такую деятельность с обязательным соблюдением "МР 3.1/2.1.0193-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания (гостиницы и иные средства размещения). Методические рекомендации", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 04.06.2020.

В период с 28 декабря 2020 года по 15 января 2021 года (включительно) в гостиницах является обязательным:

проведение термометрии потребителей гостиничных услуг при размещении в гостинице, при входе в гостиницу в течение дня и в предприятиях общественного питания в гостинице с использованием бесконтактных средств измерения температуры тела;

допуск потребителей гостиничных услуг в гостиницу осуществляется только при наличии отрицательных результатов лабораторных обследований в отношении новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученных не ранее чем за 3 (три) календарных дня до дня начала предоставления гостиничных услуг, либо методом иммуноферментного анализа (ИФА), полученного не ранее чем за 5 (пять) календарных дней до дня начала предоставления гостиничных услуг.";

подпункт 12 после слов "санаторно-курортных организаций," дополнить словами "осуществляют такую деятельность";

подпункт 13 после слова "киноиндустрии," дополнить словами "осуществляют такую деятельность";

в подпункте 16 слова "если иное не установлено настоящим постановлением" заменить словами "в порядке, установленном Министерством культуры Московской области".

2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение (опубликование) на Интернет-портале Правительства Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу 14 декабря 2020 года.

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев







