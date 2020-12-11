В Подмосковье введены правила для отдыхающих в связи с коронавирусом

Как уточняется в постановлении губернатора Андрея Воробьева, заезд в гостиницу будет возможен, только если отдыхающие предъявят отрицательные результаты анализов на COVID-19. Тест ПЦР нужно сдать не ранее чем за 3 дня до заезда, а анализ ИФА не ранее, чем за 5 дней. Аналогичные требования будут действовать во время праздничных мероприятий в заведениях общепита. То есть тест участникам мероприятия потребуется в том случае, когда кафе работает в режиме спецобслуживания.

Постановление также предусматривает обязательное бесконтактное измерение температуры в ресторанах, барах и гостиницах.