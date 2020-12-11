В Забайкалье отца заподозрили в убийстве годовалого сына

В Забайкалье возбуждено уголовное дело о смерти годовалого ребенка. Он скончался 10 декабря в селе Ильинка Читинского района.

По данному факту следователи проводили проверку. Судебно-медицинская экспертиза показала, что ребенок погиб от черепно-мозговой травмы. В убийстве заподозрили 40-летнего отца малыша.

"По имеющимся у следствия данным, 9 декабря 2020 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил сына рукой по голове. От полученной травмы ребенок скончался через непродолжительное время", - сообщает следственное управление СК РФ по краю.

В ближайшее время мужчине предъявят обвинение. Будет подано ходатайство о его заключении под стражу.

Дело расследуется по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).