В Забайкалье отца заподозрили в убийстве годовалого сына

Новости

Число умерших от COVID-19 в США превысило боевые потери во Второй мировой войне 05:46
Григорию Рапоте присвоено звание почетного профессора БНТУ 05:19
В Роспотребнадзоре назвали самых опасных распространителей коронавируса 04:51
Австралия остановила испытания своей вакцины от COVID-19 04:47
ВМФ РФ получит до конца 2020 года четыре боевых корабля 04:13
В работе поисковой системы Google произошел сбой 04:03
В США пять велосипедистов погибли под колесами фуры 03:52
Оман разрешил россиянам посещать страну без виз на короткий срок 03:39
Власти США ужесточат правила предоставления убежища иностранцам 03:30
На Украине сообщили о приоритетах в вакцинации от коронавируса 03:06
Нацгвардия Висконсина сообщила о гибели пилота истребителя F-16 02:41
Власти штата Виргиния введут комендантский час из-за коронавируса 02:16
Более 100 конгрессменов-республиканцев поддержали иск против итогов выборов 02:14
ВМС США нарастят число боевых кораблей к 2030 году до 355 01:55
Вильфанд назвал самый аномально холодный регион в европейской части России 01:23
Видео: Птица из Флориды целиком проглотила небольшого крокодила 01:06
ЕС согласовал бюджет и коронавирусный пакет 00:55
Присяжные оправдали двух врачей по делу о смерти младенца в Калининграде 00:40
Судья Ливана обвинил бывшего премьер-министра во взрыве в порту Бейрута 00:35
Пентагон намерен прекратить поддержку операций ЦРУ по антитеррору 00:19
СМИ: военных США на Ближнем Востоке привели в боевую готовность 00:01
Россияне стали рассчитывать на свои накопления во время пенсии 00:01
Кадыров заявил, что санкции США не повлияют на футбол в Чечне 10.12.2020
В Москве скончались 77 пациентов с коронавирусом 10.12.2020
В центре Москвы открыли мемориальную доску Юрию Лужкову 10.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как рефинансировать ипотеку с материнским капиталом
Как рефинансировать ипотеку с материнским капиталом
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Какие проблемы выявила программа льготной ипотеки
Какие проблемы выявила программа льготной ипотеки
11.12.2020 05:34
Рубрика: Происшествия

В Забайкалье отца заподозрили в убийстве годовалого сына

Текст: Юлия Гарднер

В Забайкалье возбуждено уголовное дело о смерти годовалого ребенка. Он скончался 10 декабря в селе Ильинка Читинского района.

В Кузбассе семейную пару заподозрили в убийстве двухлетнего внука

По данному факту следователи проводили проверку. Судебно-медицинская экспертиза показала, что ребенок погиб от черепно-мозговой травмы. В убийстве заподозрили 40-летнего отца малыша.

"По имеющимся у следствия данным, 9 декабря 2020 года подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил сына рукой по голове. От полученной травмы ребенок скончался через непродолжительное время", - сообщает следственное управление СК РФ по краю.

В ближайшее время мужчине предъявят обвинение. Будет подано ходатайство о его заключении под стражу.

Дело расследуется по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край

Главное сегодня

Путин встретился с Советом по правам человека. Главное
Мишустин ждет в понедельник решения для стабилизации цен на продукты
Путин обязал чиновников отчитываться о своей криптовалюте
Кабмин одобрил упрощение налоговых вычетов за жилье и ИИС
Голикова: До февраля будет произведено 9 млн доз "Спутника V"
В МЧС предложили ужесточить наказание за поджог леса
Видео
Видео
Бетоновоз чудом не раздавил легковушку