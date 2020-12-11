Пострадавшим при взрыве в КЧР силовикам окажут матпомощь

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов дал распоряжение об оказании материальной помощи пострадавшим при взрыве в селе Учкекен сотрудникам правоохранительных органов и их семьям. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Напомним, в селении Малокарачаевского района была предотвращена попытка прорыва неустановленного лица на территорию, где проводились оперативно-розыскные мероприятия. Шестеро силовиков получили легкие ранения. Пострадавших среди гражданских лиц нет. При попытке задержания преступник совершил подрыв взрывного устройства.

- Ситуация находится под моим личным контролем. Органами государственной власти Карачаево-Черкесии, органами безопасности и правоохранительными структурами предпринимаются все необходимые действия и оперативные решения. Обстановка в селе Учкекен спокойная. Угрозы безопасности местных жителей нет, - прокомментировал Темрезов.

Всем пострадавшим оказывают необходимая медицинская помощь. На место сразу же выехали и.о. министра здравоохранения КЧР, а также дополнительная бригада врачей. Медики оценивают состояние раненых как стабильное.