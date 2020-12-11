В КЧР усилят меры безопасности в общественных местах

Антитеррористическая комиссия Карачаево-Черкесской Республики приняла решение усилить меры безопасности в местах массового пребывания людей и на транспорте. Об этом сообщил президент КЧР Рашид Темрезов в своем Instagram.

В пятницу селе Учкекен Малокарачаевского района предотвратили попытку прорыва на территорию, где правоохранительные органы проводили оперативно-розыскные мероприятия. При попытке задержания нарушителя произошел взрыв. Шестеро сотрудников силового ведомства получили легкие ранения.

- Что касается состояния здоровья пострадавших - всем им оказывается необходимая медицинская помощь. Врачи ведут постоянный мониторинг. Угрозы для жизни раненных сотрудников правопорядка нет, - написал Темрезов.