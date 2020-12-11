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Рубрика: Происшествия

В Ялте за взятку 100 тысяч долларов задержаны чиновник МВД и адвокат

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба СК по Республике Крым и Севастополю Фото: Пресс-служба СК по Республике Крым и Севастополю
Фото: Пресс-служба СК по Республике Крым и Севастополю

В Крыму задержаны врио замначальника следственного отдела УМВД России по Ялте и адвокат, которые получили крупную взятку в размере 100 тысяч долларов США за вынесенный отказ в возбуждении уголовного дела по факту земельных махинаций. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК по РК и Севастополю.

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Все началось с проверки, которую УМВД Ялты проводило в связи с возможной неправомерной постановкой на кадастровый учет земельных участков, приобретенных гражданкой соседнего государства. Врио замначальника следственного отдела решил обогатиться на земельной теме и получить взятку за отказ в возбуждении уголовного дела. Своему знакомому адвокату он предложил выступить посредником.

- Когда адвокат договорился о передаче денег должностному лицу МВД, последний вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях гражданки состава преступления по статьям УК РФ о мошенничестве и подделке документов, - пояснили в пресс-службе СК. - Адвокату для передачи собственнику земли были выданы оригиналы документов на право владения участками. После этого посредник получил 100 тысяч долларов США (по курсу Центрального банка России свыше 7,7 миллиона рублей). Юрист передал их врио замначальника следственного отдела УМВД России по Ялте. Подозреваемых задержали сотрудники УФСБ России по РК и Севастополю. В спецоперации участвовали сотрудники УФСБ и отдела собственной безопасности крымского МВД.

В рабочих кабинетах и дома у подозреваемых изъяты документы и электронные носители, представляющие интерес для следствия. Сейчас следователи готовятся предъявить фигурантам обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Полицейскому начальнику инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), а адвокату адвокатский палаты Республики Крым - посредничество во взяточничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 291.1 УК РФ).

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В свою очередь, МВД по Республике Крым начало служебную проверку по факту задержания высокопоставленного сотрудника. В случае подтверждения обвинений в коррупции врио замначальника следственного отдела городского УМВД будет уволен по отрицательным основаниям, а его непосредственных руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

УМВД России по Ялте уже не в первый раз оказывается в центре коррупционного скандала. Ранее возбуждено уголовное дело по факту организации преступной группы, в состав которой входили восемь полицейских управления и их гражданских сообщников. Вместе они организовали настоящий конвейер для ускоренной легализации иностранцев-нелегалов. В отношении участников этого полицейского ОПГ возбуждено уже 117 уголовных дел по различным статьям УК РФ, которые соединены в одно производство.

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