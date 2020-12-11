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11.12.2020 12:44
Рубрика: Происшествия

Выяснились новые подробности жестокого двойного убийства на Кубани

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Житель Армавира, подозреваемый в жестоком убийстве своей сожительницы и ее младшего брата, оказался предпринимателем. Он около двух лет арендует землю у базы отдыха, рядом с которой организовал пейнтбольный клуб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администратора базы отдыха "Уруп".

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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"У нас разные въезды, мы видели его, только если одновременно приезжали, - рассказал собеседник. - А так никто лично из работников базы с ним не общался, лично о нем ничего не знает. Он контактировал с бухгалтерией, оплачивал аренду".

По предварительным данным, фигурант убил мальчика, когда его мать была на работе.

Напомним, 32-летний житель Армавира подозревается в убийстве 26-летней сожительницы и ее девятилетнего брата с особой жестокостью.

СК по краю возбудил уголовное дело. Пока фигурант находится в розыске. Автомобиль, на котором он скрылся, полицейские обнаружили недалеко от моря в поселке Джубга Туапсинского района Кубани.

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