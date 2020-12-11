СК требует заочного ареста украинского военного Виталия Маркива

В Басманный суд столицы поступило ходатайство Следственного комитета, в котором СК просит арестовать военнослужащего национальной гвардии Украины Виталия Маркива, информирует ТАСС. Правда, заочно.

Как сообщили "РГ" в СК РФ, арестовать Маркива ведомство Александра Бастрыкина просит за убийство двух журналистов - итальянского Андреа Роккелли и его российского коллегу и переводчика Андрея Миронова. Наши коллеги погибли под Славянском в мае 2014 года.

Виталий Маркив обвиняется по статье "убийство двух и более лиц".

Напомним, бывший военнослужащий Национальной гвардии Украины Виталий Маркив был задержан в Италии за убийство итальянского журналиста Андреа Роккелли. Ему дали 24 года тюрьмы. Через три года Апелляционный суд Милана его оправдал и освободил. Маркив вернулся на Украину. Там его встречали как героя.