Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. N 390-ФЗ "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Государственной Думой 26 ноября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 2 декабря 2020 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации (далее - Фонд) на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 815 663 242,4 тыс. рублей, из них доходы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 608 246 586,4 тыс. рублей и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в сумме 148 657 015,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета в сумме 141 366 059,2 тыс. рублей и из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 13 325 953,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 833 293 310,1 тыс. рублей, из них расходы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 663 248 403,7 тыс. рублей и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в сумме 111 285 266,1 тыс. рублей;

3) объем дефицита бюджета Фонда в сумме 17 630 067,7 тыс. рублей, включая объем дефицита бюджета Фонда в части обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в сумме 55 001 817,3 тыс. рублей и объем профицита бюджета Фонда в части обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в сумме 37 371 749,6 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 922 457 423,6 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 984 313 976,2 тыс. рублей, из них доходы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 2022 год в сумме 703 690 215,1 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 753 053 856,6 тыс. рублей, по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2022 год в сумме 160 039 815,3 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 172 748 482,2 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета на 2022 год в сумме 148 427 558,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 156 069 060,5 тыс. рублей и из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год в сумме 12 855 309,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 12 182 897,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 863 084 987,8 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 893 226 538,4 тыс. рублей, из них расходы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 2022 год в сумме 688 414 141,5 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 713 919 954,1 тыс. рублей, по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2022 год в сумме 115 943 453,1 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 120 794 946,9 тыс. рублей;

3) объем профицита бюджета Фонда на 2022 год в сумме 59 372 435,8 тыс. рублей и объем профицита бюджета Фонда на 2023 год в сумме 91 087 437,8 тыс. рублей, включая объем профицита бюджета Фонда в части обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 2022 год в сумме 15 276 073,6 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 39 133 902,5 тыс. рублей и объем профицита бюджета Фонда в части обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2022 год в сумме 44 096 362,2 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 51 953 535,3 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Федеральному закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Федеральному закону.

3. Установить, что в случае изменения в 2021 году состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета Фонда или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов и классификации источников финансирования дефицитов бюджетов соответствующие изменения отражаются в отчете об исполнении бюджета Фонда за 2021 год на основании нормативного правового акта Министерства финансов Российской Федерации.

Статья 3. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 3 к настоящему Федеральному закону.

2. Установить, что источником внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда в части обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 2021 году является остаток средств по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, образовавшийся по состоянию на 1 января 2021 года.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2021 год согласно приложению 4 к настоящему Федеральному закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему Федеральному закону.

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2021 год в сумме 724 541 911,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 753 074 936,8 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 782 700 948,4 тыс. рублей.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований бюджета Фонда в сфере социальной политики

1. Установить, что Фонд в 2021 году осуществляет:

1) выплаты пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в размерах сверх размеров, установленных законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, на которых распространяется действие Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", и гражданам в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона;

2) расходы по предоставлению инвалидам технических средств реабилитации и услуг, обеспечению отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, включая расходы на осуществление указанных полномочий, за исключением расходов по данному направлению, осуществляемых субъектами Российской Федерации по соглашениям между федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения, и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о передаче им указанных полномочий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона. Правила предоставления Фонду межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на указанные цели утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

3) расходы по оплате стоимости путевок в санаторно-курортные организации, расположенные на территории Российской Федерации, по оплате транспортным организациям расходов по предоставлению проезда к месту лечения и обратно (в том числе к месту санаторно-курортного лечения в рамках предоставления набора социальных услуг, а также к месту лечения при наличии медицинских показаний по направлению органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения) отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи в виде соответствующей социальной услуги, предусмотренным Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", за исключением расходов по данному направлению, осуществляемых субъектами Российской Федерации по соглашениям между федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения, и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о передаче им указанных полномочий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона;

4) оплату медицинским организациям и иным организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, участвующим в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, услуг, оказанных женщинам в период беременности, в сумме 4,0 тыс. рублей (услуг по оказанию медицинской помощи в сумме 3,0 тыс. рублей и по оказанию правовой, психологической и медикосоциальной помощи в сумме 1,0 тыс. рублей) и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, в сумме 6,0 тыс. рублей соответственно за каждую женщину, услуг по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка, поставленного в течение первого года жизни в возрасте до трех месяцев на учет в указанных организациях, в сумме 1,0 тыс. рублей за первые шесть месяцев и в сумме 1,0 тыс. рублей за вторые шесть месяцев, в течение которых проводились профилактические медицинские осмотры, за каждого ребенка с момента постановки его на учет, а также оплату услуг по изготовлению и доставке в территориальные органы Фонда бланков родовых сертификатов, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона. Финансовое обеспечение и установление порядка, условий оплаты услуг и форм документов, на основании которых производится оплата услуг, осуществляются в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации;

5) выплату капитализированных повременных платежей, установленных на дату принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства (для должника - кредитной организации на день отзыва лицензии на осуществление банковских операций), по требованиям граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, в случае перехода обязательств должника перед гражданином по выплате капитализированных повременных платежей к Российской Федерации.

2. Установить, что Фонд в 2021 году осуществляет реализацию пилотного проекта по организации межведомственного взаимодействия в целях предупреждения профессиональных заболеваний и создания системы мониторинга состояния здоровья работников, правила реализации которого, включая перечень мероприятий, финансируемых в рамках его реализации, определяются Правительством Российской Федерации. Финансовое обеспечение указанных мероприятий осуществляется в пределах суммы 18 522,5 тыс. рублей в составе бюджетных ассигнований, предусмотренных приложением 4 к настоящему Федеральному закону по целевой статье расходов "Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация пострадавших, обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний" в рамках основного мероприятия "Страховое обеспечение по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" подпрограммы "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" подраздела "Социальное обеспечение населения" раздела "Социальная политика" классификации расходов бюджетов.

Статья 6. Особенности исполнения бюджета Фонда

1. Установить, что в 2021 году Фонд вправе:

1) осуществлять в устанавливаемом Фондом порядке направление средств в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных приложением 4 к настоящему Федеральному закону по целевой статье расходов "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" в рамках основного мероприятия "Обеспечение выполнения полномочий Фонда социального страхования Российской Федерации" подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" подраздела "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на оказание медицинских услуг работникам Фонда и его территориальных органов;

2) принимать решения в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных приложением 4 к настоящему Федеральному закону по целевой статье расходов "Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация пострадавших, обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний" в рамках основного мероприятия "Страховое обеспечение по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" подпрограммы "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан" подраздела "Социальное обеспечение населения" раздела "Социальная политика" классификации расходов бюджетов, о направлении страхователем до 20 процентов сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленных за предшествующий календарный год, за вычетом расходов, произведенных в предшествующем календарном году на выплату пособий по временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями и на оплату отпуска застрахованного лица (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской Федерации) на весь период его лечения и проезда к месту лечения и обратно, на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами (далее - финансовое обеспечение предупредительных мер). Объем средств, направляемых на указанные цели, может быть увеличен до 30 процентов сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленных за предшествующий календарный год, за вычетом расходов, произведенных в предшествующем календарном году на выплату пособий по временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями и на оплату отпуска застрахованного лица (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской Федерации) на весь период его лечения и проезда к месту лечения и обратно, при условии направления страхователем дополнительного объема средств на санаторно-курортное лечение работников не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством. В случае, если страхователи с численностью работающих до 100 человек не осуществляли два последовательных календарных года, предшествующие текущему финансовому году, финансовое обеспечение предупредительных мер, объем средств на финансовое обеспечение указанных мер рассчитывается исходя из отчетных данных за три последовательных календарных года, предшествующие текущему финансовому году;

3) осуществлять финансовое обеспечение покрытия временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета Фонда в текущем финансовом году, в объеме не более одной двадцать четвертой общего объема расходов бюджета Фонда по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за счет остатков средств бюджета Фонда на начало 2021 года, за исключением средств, поступивших в форме межбюджетных трансфертов на исполнение отдельных государственных полномочий из федерального бюджета и бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

2. Установить, что Фонд в 2021 году ежеквартально исходя из фактического остатка средств по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, поступивших на единый счет бюджета Фонда доходов и произведенных с единого счета бюджета Фонда расходов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, отраженных в отчете об исполнении бюджета Фонда, привлекает средства обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в объеме, достаточном для покрытия дефицита бюджета Фонда по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

3. Установить, что Фонд в 2021 году вправе формировать и расходовать резерв средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Из объема указанных средств исключаются средства обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, привлекаемые для финансирования дефицита бюджета Фонда в части обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в соответствии с частью 2 настоящей статьи.

4. Установить, что:

1) остатки средств по состоянию на 1 января 2021 года, образовавшиеся в результате неполного использования Фондом в 2020 году межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на оказание государственной социальной помощи по санаторно-курортному лечению, а также по предоставлению проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно отдельным категориям граждан, имеющим на это право, на предоставление инвалидам технических средств реабилитации и услуг, обеспечение отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, используются Фондом в 2021 году на указанные цели, включая завершение расчетов по договорам, заключенным в 2020 году. В объеме указанных средств в сводной бюджетной росписи бюджета Фонда на 2021 год Фондом предусматриваются бюджетные ассигнования сверх сумм, установленных пунктом 2 части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, без внесения изменений в настоящий Федеральный закон;

2) остатки средств по состоянию на 1 января 2021 года, образовавшиеся в результате неполного использования Фондом в 2020 году бюджетных ассигнований по целевой статье расходов "Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий" в рамках подпрограммы "Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" подраздела "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, используются Фондом в 2021 году на предоставление инвалидам технических средств реабилитации и услуг, обеспечение отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями по подразделу "Социальное обеспечение населения" раздела "Социальная политика" классификации расходов бюджетов с соответствующим внесением изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда сверх сумм, установленных пунктом 2 части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, без внесения изменений в настоящий Федеральный закон;

3) остатки средств по состоянию на 1 января 2021 года, образовавшиеся в результате неполного использования Фондом в 2020 году межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на выплату пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством гражданам, указанным в пункте 1 части 1 статьи 5 настоящего Федерального закона, а также на выплату пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, связанных с зачетом в страховой стаж застрахованного лица периодов службы, в течение которых гражданин не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и на оплату четырех дополнительных выходных дней работающим родителям (опекунам, попечителям) для ухода за детьми-инвалидами, направляются Фондом в 2021 году на те же цели с соответствующим внесением изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда;

4) остатки средств по состоянию на 1 января 2021 года, образовавшиеся в результате неполного использования Фондом в 2020 году межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на оплату медицинским организациям и иным организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, участвующим в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, услуг, оказанных этими организациями женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, услуг по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни, а также на оплату организациям услуг по изготовлению и доставке в территориальные органы Фонда бланков родовых сертификатов, используются Фондом в 2021 году на те же цели. В объеме указанных средств в сводной бюджетной росписи бюджета Фонда на 2021 год Фондом предусматриваются бюджетные ассигнования сверх сумм, установленных пунктом 2 части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, без внесения изменений в настоящий Федеральный закон;

5) остатки средств по состоянию на 1 января 2021 года, образовавшиеся в результате неполного использования Фондом в 2020 году межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на осуществление дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников в виде единовременной страховой выплаты, направляются Фондом в 2021 году на те же цели. В объеме указанных средств в сводной бюджетной росписи бюджета Фонда на 2021 год Фондом предусматриваются бюджетные ассигнования сверх сумм, установленных пунктом 2 части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, без внесения изменений в настоящий Федеральный закон;

6) остатки средств по состоянию на 1 января 2021 года, образовавшиеся в результате неполного использования Фондом в 2020 году межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на осуществление специальной социальной выплаты медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций (их структурных подразделений), оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), медицинским работникам, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19), направляются Фондом в 2021 году на те же цели. В объеме указанных средств в сводной бюджетной росписи бюджета Фонда на 2021 год Фондом предусматриваются бюджетные ассигнования сверх сумм, установленных пунктом 2 части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, без внесения изменений в настоящий Федеральный закон;

7) остатки средств по состоянию на 1 января 2021 года, образовавшиеся в результате неполного использования Фондом в 2020 году межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на осуществление специальной социальной выплаты работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание социальных услуг) гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), направляются Фондом в 2021 году на те же цели. В объеме указанных средств в сводной бюджетной росписи бюджета Фонда на 2021 год Фондом предусматриваются бюджетные ассигнования сверх сумм, установленных пунктом 2 части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, без внесения изменений в настоящий Федеральный закон;

8) остатки средств по состоянию на 1 января 2021 года, образовавшиеся в результате неполного использования Фондом в 2020 году межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на осуществление расходов по выплате капитализированных повременных платежей, установленных на дату принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства (для должника - кредитной организации на день отзыва лицензии на осуществление банковских операций), по требованиям граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, направляются Фондом в 2021 году на те же цели. В объеме указанных средств в сводной бюджетной росписи бюджета Фонда на 2021 год Фондом предусматриваются бюджетные ассигнования сверх сумм, установленных пунктом 2 части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона, без внесения изменений в настоящий Федеральный закон.

Президент Российской Федерации

В. Путин