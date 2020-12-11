Toyota построила водородный тягач

Североамериканский инженерный центр Toyota разработал и построил грузовой тягач на водородных высокоэффективных топливных элементах нового поколения, аналогичных тем, которыми оснащают новейший водородомобиль Mirai второго поколения.

В качестве донора-агрегатоносителя инженеры использовали шасси тяжелого тягача Kenworth T680. Шесть баллонов со сжатым до 70 МПа водородом размещены позади кабины грузовика. При заполненных баллонах автопоезд максимальной массой 80 000 фунтов (около 36 тонн) способен покрыть до 300 миль (480 км), правда не указано, в каком режиме. Дополнительный запас хода обеспечивает литиевый аккумулятор большой емкости, накапливающий электроэнергию от рекуперативного торможения.

Технология новой электромеханической трансмиссии на основе водородных топливных элементов обладает большой гибкостью и изначально разрабатывалась с расчетом установки на любые грузовые автомобили с минимальными затратами, то есть Toyota предложит услугу перевода на водород прочим автопроизводителя. Предложение может заинтересовать в первую очередь европейских автопроизводителей из-за прогрессивных мер по снижению допустимых выбросов углекислого газа.

Прототипы водородных тягачей Toyota первой партии будут проходить испытания в полевых условиях на доставке контейнеров в калифорнийские порты в Лос-Анджелесе и Лонг-Бич.