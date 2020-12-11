Закон Тверской области от 9 декабря 2020 года № 76-ЗО "О внесении изменения в статью 1 закона Тверской области "О величине прожиточного минимума пенсионера в Тверской области на 2021 год"

Принят Законодательным Собранием Тверской области 3 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в статью 1 закона Тверской области от 11.09.2020 № 55-ЗО "О величине прожиточного минимума пенсионера в Тверской области на 2021 год" изменение, заменив слова "9 372 рублей" словами "9 875 рублей".

Статья 2

Настоящий закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Тверской области И.М.Руденя







