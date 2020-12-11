Врачи объяснили правила использования масок в морозы

На улице защитная маска нужна при большом скоплении людей, в остальных случаях надевать ее не стоит, так как она быстро намокает и охлаждается. Об этом заявила врач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения столицы Елена Белова.

По ее словам, маска необходима, например, на автобусной остановке, а вот на безлюдной улице ее можно снять. Врач напомнила, что медицинская маска не греет в морозы, а при дыхании на стороне, прилегающей к лицу, образуется влага, пишет РИА Новости.

"Если человек надышал, накашлял, начихал в маску, образуются капли. При низких температурах они начинают охлаждаться, а вместе с ними и человек, зачем ему это? Маску надо снять", - сказала Белова, отвечая на вопрос, может ли ношение маски на улице спровоцировать простуду.

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев также уверен, что на улице маска не требуется. "Если маска становится влажной, ее надо обязательно менять, а на улице, если одиночный прохожий, какие там показания для маски? Никаких", - отметил он. Малышев также подчеркнул, что для обогрева дыхательных путей маска не подходит, лучше прикрыть рот и нос шарфом.

Ранее сообщалось, что большинство россиян - 89 процентов - поддерживают введение обязательного ношения масок в общественных местах в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Против выступает каждый десятый опрошенный. Кроме того, 87 процентов россиян в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране готовы также соблюдать в общественных местах социальную дистанцию.