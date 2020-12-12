Декабрь может стать самым солнечным за всю историю метеонаблюдений

В Москве ясная и солнечная погода стоит с 5 декабря. И сейчас общее время солнечного сияния составляет более 55 часов, что в три раза больше положенного. До нынешнего года самым солнечным считался декабрь 2002 года, когда солнце светило 51 час. А вот три последних года солнце москвичи практически не видели. Например, в 2017 году в декабре солнце светило лишь 6 минут (0,6% от нормы), в 2018 году - 12 часов (67% от нормы), а в прошлом 2019 году этот показатель составил 8 часов (44% от нормы).

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции рассказал, что ноябрь и декабрь - месяцы так называемой барической депрессии. Это когда низкое атмосферное давление, из-за чего на небе много облаков, через которые не может пробиться солнце. Поэтому стоит пасмурная и скучная погода. Нынешний же декабрь запоминающийся. В центр пришел мощный устойчивый антициклон с рекордно высоким атмосферным давлением. "При таком антициклоне погода либо безоблачная, либо малооблачная. Антициклон сейчас занимает огромную территорию, он мощный. Поэтому стоит такая чудесная солнечная погода. В этом году будет запоминающийся декабрь", - рассказал метеоролог.

Он напомнил, что нет научно доказанных фактов о взаимосвязи самочувствия и атмосферного давления. Но зато вряд ли кто будет оспаривать значение солнечного света на настроение. "Если за окном солнечная погода настроение всегда повышается. А вот длительное отсутствие солнечного света может приводить к депрессивным состояниям", - добавил Вильфанд. И напомнил, что в декабре солнце ласковое, ультрафиолет щадящее воздействует на кожу. Поэтому можно, не опасаясь ожогов, подставлять лицо солнечным лучам. Можно даже немного загореть.