Новости

Критики назвали 50 лучших фильмов 2020 года 15:29
Валентина Гафта похоронят 15 декабря на Троекуровском кладбище 12:41
Скончался Валентин Гафт 11:39
"Рассказ служанки" продлили на пятый сезон 11.12.2020
Вышел трейлер второго сезона сериала про Бэтвумен 11.12.2020

"Доктор Кто" Мэтт Смит сыграет в приквеле "Игры престолов"

Новости
    12.12.2020, 15:39
Текст:   Олег Усков

38-летний британский актер Мэтт Смит, сыгравший в 2010-2013 годах Одиннадцатого Доктора во вселенной "Доктора Кто", вливается в сериал "Дом Дракона".

Фото: kinopoisk.ru
Британские критики назвали 50 лучших фильмов 2020 года

Кроме того, в касте приквела-спин-оффа "Игры престолов" теперь значатся еще две ключевые персоны: Оливия Кук ("Мотель Бейтса") и Эмма Д'Арси ("Мисс Плохое поведение", "Искатели правды"), передает Variety.

Уточнено: Смиту досталась роль Деймона Таргариена, младшего брата короля Визериса Таргариена (Пэдди Консидайн), "несравненного война и всадника драконов". Кук "сыграет самую красивую женщину Семи Королевств" Алисенту Хайтауэр, дочь десницы Визериса I, Д'Арси - принцессу Рейниру Таргариен.

Напомним. События шоу развернутся за три века до "Игры престолов". Сериалом занимаются Мигель Сапочник, поставивший большинство наиболее эффектных эпизодов GOT, и Райан Кондал (сайфай-сериал "Колония").

В основе - книга Мартина "Пламя и кровь".

Премьеру стоит ждать в 2022 году.

Новости

Актер из "Острых козырьков" сыграет в экранизации "Досье Ипкресс" 11.12.2020
78-летний Харрисон Форд в пятый раз сыграет Индиану Джонса 11.12.2020
В Петербурге умер актер из фильма "Вечный зов" Николай Иванов 11.12.2020
Завершились съемки фильма о Караваджо с Изабель Юппер 11.12.2020
⧣ США
Фото: www.kinopoisk.ru
Disney анонсировал "Короля льва 2" и другие проекты 11.12.2020
Видео с Ивлеевой по Cyberpunk 2077 установило еще один антирекорд 11.12.2020
Marvel представила новые трейлеры и анонсы своей киновселенной 11.12.2020
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Финн Коул рассказал о продолжении "Острых козырьков" 11.12.2020
Новости вселенной "Доктора Кто": подозрительные далеки и новый сезон 11.12.2020
Умер актер из "Парижан" с Пьером Ришаром Яков Волговский 11.12.2020
⧣ Соединенное Королевство
Фото: youtube.com/ BBC America
Вышел трейлер сериала BBC "Стража" по вселенной Терри Пратчетта 11.12.2020
Умерла актриса из "Алисы" Тима Бёртона Барбара Виндзор 11.12.2020
Стали известны номинанты Премии британского независимого кино 10.12.2020