"Доктор Кто" Мэтт Смит сыграет в приквеле "Игры престолов"

38-летний британский актер Мэтт Смит, сыгравший в 2010-2013 годах Одиннадцатого Доктора во вселенной "Доктора Кто", вливается в сериал "Дом Дракона".

Кроме того, в касте приквела-спин-оффа "Игры престолов" теперь значатся еще две ключевые персоны: Оливия Кук ("Мотель Бейтса") и Эмма Д'Арси ("Мисс Плохое поведение", "Искатели правды"), передает Variety.

Уточнено: Смиту досталась роль Деймона Таргариена, младшего брата короля Визериса Таргариена (Пэдди Консидайн), "несравненного война и всадника драконов". Кук "сыграет самую красивую женщину Семи Королевств" Алисенту Хайтауэр, дочь десницы Визериса I, Д'Арси - принцессу Рейниру Таргариен.

Напомним. События шоу развернутся за три века до "Игры престолов". Сериалом занимаются Мигель Сапочник, поставивший большинство наиболее эффектных эпизодов GOT, и Райан Кондал (сайфай-сериал "Колония").

В основе - книга Мартина "Пламя и кровь".

Премьеру стоит ждать в 2022 году.