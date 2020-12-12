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12.12.2020 07:58
Рубрика: Экономика

Экономист озвучил срок окончания пандемии коронавируса

Фото: AFP/ERIC PIERMONT Фото: AFP/ERIC PIERMONT
Фото: AFP/ERIC PIERMONT

Пандемия коронавируса закончится во втором квартале 2021 года, а мировая экономика вернется в норму в течение будущего года. С таким прогнозом выступил директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.

Фото: istock
Saxo Bank представил "шокирующие прогнозы" на 2021 год

По его словам, рынок уже смотрит дальше нынешней ситуации с коронавирусом и делает ставки на то, что экономика вернется в норму в 2021 году, пишет РИА Новости. Якобсен предположил, что быстрее других восстановятся азиатские экономики, у которых дела уже идут лучше. Прогнозируется, что экономика Китая в первом квартале будет показывать темпы роста ВВП, близкие к 10%.

Экономист также заявил о грандиозном триумфе науки в борьбе с коронавирусом. Никто и не предполагал, что всего через девять месяцев после начала пандемии будут созданы вакцины, начнется их производство, отметил Якобсен. Он убежден, что науке удастся победить и все мутации вируса.

Ранее главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко заявил, что ослабление пандемии возможно к лету 2021 года. "Потому что мы уже начинаем вакцинировать, довольно приличная часть россиян уже соприкоснется с вирусом. Я думаю, к концу 2021 года коронавирусная инфекция должна отступить", - пояснил Вечорко. По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, пандемия начнет отступать, когда 70% населения мира пройдет вакцинацию.

Экономика Пандемия коронавируса COVID-19

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