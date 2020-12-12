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12.12.2020 19:21
Рубрика: Спорт

Футболист "Сочи" ударил помощника Тедеско после игры со "Спартаком"

Текст: Артур Нанян

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско после поражения от "Сочи" в матче 18-го тура чемпионата России по футболу заявил, что один из игроков соперников ударил его помощника Андреаса Хинкеля.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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По словам Тедеско, такое с ним в России произошло впервые. "Мне неприятно такое, мне это не нравится. В конце матча один из игроков "Сочи" ударил Хинкеля. Такое не должно происходить в нашем футболе", - сказал Тедеско в эфире телеканала "Матч Премьер".

Встреча команд состоялась в субботу на стадионе "Фишт" в Сочи и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

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