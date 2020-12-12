Футболист "Сочи" ударил помощника Тедеско после игры со "Спартаком"

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско после поражения от "Сочи" в матче 18-го тура чемпионата России по футболу заявил, что один из игроков соперников ударил его помощника Андреаса Хинкеля.

По словам Тедеско, такое с ним в России произошло впервые. "Мне неприятно такое, мне это не нравится. В конце матча один из игроков "Сочи" ударил Хинкеля. Такое не должно происходить в нашем футболе", - сказал Тедеско в эфире телеканала "Матч Премьер".

Встреча команд состоялась в субботу на стадионе "Фишт" в Сочи и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.