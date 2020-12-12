"Спартак" проиграл "Сочи" в чемпионате России по футболу

В субботу в матче 18-го тура чемпионата России по футболу "Сочи" на своем поле обыграл московский "Спартак" - 1:0. Победный мяч во втором тайме провел эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа.

В субботу днем первыми предпоследний перед зимним перерывом тур открыли "Ротор" и "Уфа" . В Волгограде аутсайдеры выдали редкий по боевитости поединок, собрав на двоих 15 карточек разного цвета.

Учитывая, что на южном курорте встречались соперники не только находящиеся вверху турнирной таблицы, но и авторы, пожалуй, пока самого обсуждаемого матча в первенстве (после встречи в первом круге разгорелся грандиозный судейский скандал), то и противостояние "Сочи" и "Спартака" ожидалось не менее напряженным.

Матч на олимпийском стадионе "Фишт" начался с минуты молчания в память о скончавшемся популярном актере и режиссере Валентине Гафте, который был большим поклонником "красно-белых".

"Чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что вы в гостях", - такие слова, обращенные к коллективу и фанатам гостей, которых из столицы и многих соседних южных регионов прибыло несколько тысяч, появились в микроблоге "Сочи" в Twitter незадолго до игры. Южане сразу показали, что эти слова готовы претворять на поле, устремившись в атаку. И дважды вполне могли открыть счет. Сначала голкипер "красно-белых" Александр Максименко успел не только опередить на линии штрафной Марко Дуганджича, но и, вернувшись назад, отбить не слишком удачно посланный Артуром Юсуповым мяч метров с двадцати. А на 14-й минуте уже лучший бомбардир сочинцев Кристиан Нобоа промахнулся головой метров с шести после классного кросса с правого фланга Жоаозиньо.

В промежутках между этими эпизодами центральный защитник хозяев Эмануэль Маммана лишь ценой "горчичника" не позволил Айртону слева прорваться в штрафную.

В середине тайма уже гости, прибавив в командной скорости, стали опасно атаковать обоими флангами, выполнили несколько стандартов. Так, штрафной в исполнении нападающего Джордана Ларссона метров с 25 голкипер сочинцев Сослан Джанаев отразил из-под перекладины. А Эсекьель Понсе в течение нескольких минут имел две возможности: сначала он завозился с мячом недалеко от чужих ворот, а на 29-й минуте совсем чуть-чуть не успел к прострелу Виктора Мозеса с правого края.

На 41-й минуте главный тренер москвичей Доменико Тедеско за излишне эмоциональное несогласие с одним из решений главного судьи Игоря Панина получил очередную желтую карточку. К слову, его сочинский коллега Владимир Федотов наблюдал этот матч с трибун в связи с дисквалификацией. Еще через минуту арбитр отменил забитый Ларссоном гол, посчитав, что швед сыграл рукой, обрабатывая навесную передачу от Георгия Джикии.

Сразу после перерыва блеснул Максименко. Дуганджич после навеса Сергея Терехова с четырех метров, кажется, наверняка отправлял головой мяч в верхний угол, однако вратарь "Спартака" показал фантастическую реакцию и среагировал на удар.

А вот до обводящего удара Нобоа, пас которому сделал только вышедший на замену Антон Заболотный, на 57-й минуте Максименко не дотянулся - 1:0. Удар эквадорца из-за штрафной пришелся в левый угол, и прыжка голкипера оказалось недостаточно. Это восьмой мяч Нобоа в нынешнем первенстве - всего на один гол меньше, чем у лидирующего в споре снайперов иранского форварда "Зенита" Сердара Азмуна.

"Спартак" бросился отыгрываться. Тедеско сделал сразу две довольно неожиданные замены, выпустив на поле вместо своих лидеров, Ларссона и Алекса Крала, игроков скамейки запасных - Наиля Умярова и Илью Кутепова. В отсутствие травмированного Александра Кокорина и продолжающего лечение Александра Соболева особо усиливать игру в атаке гостям оказалось некем.

На 71-й минуте "Спартак" мог сравнять счет, однако Понсе, получив передачу справа от Мозеса, не попал в ворота метров с трех.

В результате "Сочи" удалось довести встречу до победы. Южане набрали 30 очков и догнали идущее на четвертом месте московское "Динамо". "Спартак", потерпевший третье поражение в этом чемпионате, временно остался лидером, сохранив в активе 35 баллов.