Матч "Спартак" - "Сочи" начнется с минуты молчания в память о Гафте

В субботу перед началом матча 18-го тура чемпионата страны по футболу между "Сочи" и "Спартаком" на олимпийском стадионе "Фишт" пройдет минута молчания в память о скончавшемся знаменитом актере и режиссере Валентине Гафте, который многие годы был поклонником московской команды. Об этом сообщает официальный сайт российской Премьер-лиги.

"Два "Спартака" - один в Большом,

Другой в Большом футболе,

Но я бы в театр не пошел,

Когда "Спартак" на поле"…

Это стихотворение Валентина Гафта опубликовано в Twitter ФК "Спартак". Здесь же помещены слова, посвященные давнишнему болельщику команды, народному артисту РСФСР: "Ушел из жизни великий актер и преданный болельщик нашего клуба Валентин Гафт. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Валентина Иосифовича".

Один из центральных поединков тура покдинок "Сочи" и "Спартака" начнется на олимпийской арене "Фишт" 12 декабря в 16:30. "РГ" будет вести онлайн-трансляцию этой встречи.

Напомним, на данный момент в первенстве страны "Спартак" вместе с питерским "Зенитом" возглавляют турнирную таблицу, набрав по 35 очков. А коллектив "барсов" из города-курорта занимает седьмое место, имея в своем активе 27 баллов.