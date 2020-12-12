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12.12.2020 15:45
Рубрика: Спорт

Матч "Спартак" - "Сочи" начнется с минуты молчания в память о Гафте

Текст: Александр Ершов
Фото: Евгений Биятоы/РИА Новости Фото: Евгений Биятоы/РИА Новости
Фото: Евгений Биятоы/РИА Новости

В субботу перед началом матча 18-го тура чемпионата страны по футболу между "Сочи" и "Спартаком" на олимпийском стадионе "Фишт" пройдет минута молчания в память о скончавшемся знаменитом актере и режиссере Валентине Гафте, который многие годы был поклонником московской команды. Об этом сообщает официальный сайт российской Премьер-лиги.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Скончался актер Валентин Гафт

"Два "Спартака" - один в Большом,

Другой в Большом футболе,

Но я бы в театр не пошел,

Когда "Спартак" на поле"…

Это стихотворение Валентина Гафта опубликовано в Twitter ФК "Спартак". Здесь же помещены слова, посвященные давнишнему болельщику команды, народному артисту РСФСР: "Ушел из жизни великий актер и преданный болельщик нашего клуба Валентин Гафт. Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким Валентина Иосифовича".

Один из центральных поединков тура покдинок "Сочи" и "Спартака" начнется на олимпийской арене "Фишт" 12 декабря в 16:30. "РГ" будет вести онлайн-трансляцию этой встречи.

Напомним, на данный момент в первенстве страны "Спартак" вместе с питерским "Зенитом" возглавляют турнирную таблицу, набрав по 35 очков. А коллектив "барсов" из города-курорта занимает седьмое место, имея в своем активе 27 баллов.   

В регионах Спорт Футбол Чемпионат России Культура Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Столица ЮФО Краснодарский край ЦФО Москва Персона: Валентин Гафт Чемпионат России по футболу 2020/2021

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