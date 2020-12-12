Перед финальной предновогодней зарубой с "Зенитом" в Питере московский "Спартак" проведёт ещё один гостевой матч, со, скажем так, не чужой "сине-бело-голубым" командой - "Сочи".

"Спартак" идёт в лидерской тройке, его конкуренты - благополучно вылетевшие из еврокубков "Зенит" и ЦСКА сыграют свои матчи позже. Так что победа позволит "красно-белым" как минимум сохранить с ними равенство очков перед последним матчем 2020 года, а при удачном стечении обстоятельств - даже получить единоличное лидерство.

К матчу подопечные Доменико Тедеско подходят в неплохом настроении - в прошлом туре был разгромлен "Тамбов".

Однако "Сочи" - не самый удобный для "Спартака" соперник - в двух предыдущих матчах "народная команда" взяла с клубом из Краснодарского края всего одно очко (правда, в игре этого сезона очки были потеряны из-за чудовищных судейских ошибок). В прошлом туре сочинцы переиграли "Ахмат" и уверенно держатся в середине таблицы. И за очки сегодня точно повоюют.

Отметим, что бывший игрок "Сочи" Александр Кокорин за "Спартак" сегодня опять не сыграет - из-за травмы.

Смогут ли "красно-белые" закрепиться в лидерах? Проверим, проверим!

Начало - в 16:30 мск.