Арбитра матча "Спартак" - "Сочи" отстранили от судейства

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи заявил, что рефери скандального матча "Спартак" - "Сочи" (2:2) Василий Казарцев отстранен от дальнейшей работы. Слова Кашшаи приводит "Спорт-Экспресс". В отношении видеоассистента Казарцева Алексея Еськова будет проведено расследование.

Казарцев назначил два пенальти в ворота "красно-белых", причем в обоих случаях, особенно во втором, нарушения правил были далеко неочевидными. Дошло до того, что владелец "Спартака" Леонид Федун заявил после встречи о снятии столичного клуба с чемпионата России.

Остается добавить, что после матча Казарцев удалил свою страницу в Instagram.