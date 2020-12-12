Глава Минобороны доложил президенту РФ о залповом пуске четырех ракет "Булава"

Минобороны РФ сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершающем этапе тренировки по управлению стратегическими наступательными силами.

Как следует из доклада Шойгу, ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Владимир Мономах" Тихоокеанского флота, находясь в подводном положении, произвел из акватории Охотского моря залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава". По словам министра, дальность этого пуска превысила 5,5 тысячи километров. "Все боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район боевого поля Чижа", - отметили в Минобороны РФ.

Там напомнили, что тренировка по управлению стратегическими наступательными силами началась 9 декабря. К участию в ней привлекались силы и средства наземной, морской и авиационной составляющей стратегических ядерных сил России.

"Все учебно-боевые пуски баллистических ракет подводных лодок, межконтинентальной баллистической ракеты, высокоточных крылатых ракет воздушного базирования большой дальности прошли в штатном режиме", - сообщили в оборонном ведомстве.