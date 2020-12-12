Как коллеги вспоминают Валентина Гафта

Юрий Кара, кинорежиссер:

- Для фильма "Воры в законе" мне нужен был артист, способный сыграть преступника нового типа, делового человека, для которого убийство было только бизнесом, ничего личного.

Когда я пригласил Гафта, то поначалу немного смущался работать с таким маститым артистом. И был потрясен его какой-то наивностью, детской прозрачностью - и вместе с тем ответственным отношением к работе. Он, по роли - глава мафии, совсем не умел, скажем, стрелять из пистолета - и специально тренировался, всю ялтинскую публику распугал, бегая по набережной с огромным кольтом! А потом рассказывал, что однажды вечером на заправке к нему подошли "серьезные" ребята, похлопали по плечу - мол, наш!

И только Гафта, с его иронией, остротой ума, я решил звать на роль Воланда в "Мастера и Маргариту". Валентин Иосифович просто купался в булгаковском тексте, смаковал его, одевал на себя, как драгоценный наряд. И вышел Воланд на все времена, вовсе не абсолютное Зло, а характер, со злой иронией относившийся к тому, что его окружало.

Ольга Дроздова, народная артистка РФ:

- Впервые на сцену "Современника" я вышла именно в спектакле с Валентином Иосифовичем - в "Трех сестрах", меня ввели на роль Маши, он играл Вершинина. И это стало для меня серьезнейшим испытанием - Гафт ставил очень высокую планку для партнерш.

А еще у него была такая манера - вставать между тобой и залом спиной к последнему - и объяснять молодым артистам, как играть эпизод, слегка "режиссировать" их незаметно для зала. После этого было уже ничего не страшно. И потом я ему говорила, что вышла замуж на Певцова, то только потому, что он похож на Гафта.

А еще у него была привычка на гастролях среди ночи звонить тебе в номер после спектакля и читать новые стихи. А я их тогда записывала - и эти листки на память о Валентине Иосифовиче у меня остались.

Сергей Никоненко, народный артист РСФСР:

- Что тут говорить? Скорблю. Все знают, какой это был талант, замечательный поэт, а партнер - тут и говорить нечего. Профессиональный до мозга костей, работавший над ролью с каким-то даже азартом, с жадностью. С жестокостью к образу даже - с какой играл он играл, скажем, Берию в "Пирах Валтасара". И был ни дать, ни взять - настоящий грузин, не отличишь! Помню, мы сидели там за столом, Евстигнеев-Калинин, Петренко-Сталин, Лариса Белогурова- жена Берии... Все в таком порядке и ушли. Остался только я, Ворошилов.